https://uz.sputniknews.ru/20240423/selskoye-xozyaystvo-uzbekistan-razvitiye-prioritet-nauka-zemlya-43527572.html
"Наука плюс земля": новые методы в развитии сельского хозяйства Узбекистана
"Наука плюс земля": новые методы в развитии сельского хозяйства Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Об этом в ходе круглого стола, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан, рассказал советник министра сельского хозяйства Узбекистана по вопросам информационной политики Дилшод Назиров
2024-04-23T10:50+0500
2024-04-23T10:50+0500
2024-04-23T11:43+0500
узбекистан
сельское хозяйство
регион
продукция
пресс-центр
видео
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Встречу посвятили вопросам готовности сельхозорганизаций к весенним полевым работам. Он также отметил, что сегодня изучают каждый регион, ищут нужный подход, определяют, как там можно работать.Сегодня сотрудники министерства сельского хозяйства ездят в разные уголки мира, изучают опыт коллег и внедряют его в Узбекистане, добавил Дилшод Назиров. Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
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наука земля метод развитие сельское хозяйство узбекистан круглый стол пресс центре sputnik узбекистан советник министр дилшод назиров
наука земля метод развитие сельское хозяйство узбекистан круглый стол пресс центре sputnik узбекистан советник министр дилшод назиров
"Наука плюс земля": новые методы в развитии сельского хозяйства Узбекистана
10:50 23.04.2024 (обновлено: 11:43 23.04.2024)
Эксклюзив
Об этом в ходе круглого стола, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан, рассказал советник министра сельского хозяйства Узбекистана по вопросам информационной политики — пресс-секретарь ведомства Дилшод Назиров.
Встречу посвятили вопросам готовности сельхозорганизаций к весенним полевым работам.
"Если раньше мы относились к земле и вообще посевной работе по привычке сажая и получая, допустим, один урожай в год, то теперь политика изменилась в отношении выращивания различных культур. Теперь мы используем лазерный планировщик для выравнивания земли, который устраняет неровности, препятствующие поливу и механизированным агротехническим мероприятиям", — объяснил Дилшод Назиров.
Он также отметил, что сегодня изучают каждый регион, ищут нужный подход, определяют, как там можно работать.
"Раньше получали с региональных участков одну продукцию в год, а сейчас мы можем получать два, три урожая за год", — пояснил он.
Сегодня сотрудники министерства сельского хозяйства ездят в разные уголки мира, изучают опыт коллег и внедряют его в Узбекистане, добавил Дилшод Назиров.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан
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