https://uz.sputniknews.ru/20240423/selskoye-xozyaystvo-uzbekistan-razvitiye-prioritet-nauka-zemlya-43527572.html

"Наука плюс земля": новые методы в развитии сельского хозяйства Узбекистана

"Наука плюс земля": новые методы в развитии сельского хозяйства Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Об этом в ходе круглого стола, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан, рассказал советник министра сельского хозяйства Узбекистана по вопросам информационной политики Дилшод Назиров

2024-04-23T10:50+0500

2024-04-23T10:50+0500

2024-04-23T11:43+0500

узбекистан

сельское хозяйство

регион

продукция

пресс-центр

видео

эксклюзив

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Встречу посвятили вопросам готовности сельхозорганизаций к весенним полевым работам. Он также отметил, что сегодня изучают каждый регион, ищут нужный подход, определяют, как там можно работать.Сегодня сотрудники министерства сельского хозяйства ездят в разные уголки мира, изучают опыт коллег и внедряют его в Узбекистане, добавил Дилшод Назиров. Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

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