Ташкент и Екатеринбург планируют развивать сотрудничество — подробности
09:49 23.04.2024 (обновлено: 10:17 23.04.2024)
© Хокимият города ТашкентаХоким Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией под руководством главы города Екатеринбурга Российской Федерации Алексеем Орловым
© Хокимият города Ташкента
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Переговоры прошли в рамках участия делегации Екатеринбурга в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия".
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Перспективы сотрудничества Ташкента и Екатеринбурга обсудили в ходе встречи хокима столицы Шавката Умурзакова с делегацией под руководством главы Екатеринбурга Алексея Орлова, сообщает пресс-служба столичной администрации.
© Хокимият города ТашкентаХоким Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией под руководством главы города Екатеринбурга Российской Федерации Алексеем Орловым
Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией под руководством главы города Екатеринбурга Российской Федерации Алексеем Орловым
© Хокимият города Ташкента
Мэр российского города рассказал об участии в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", а также о возможностях Екатеринбурга в сфере логистики, тяжелой и легкой промышленности, информационных технологиях, медицине и ряде других направлений, предложив наладить сотрудничество.
"Между нашими городами-миллионниками есть много общего. Это два крупных мегаполиса, промышленных центра своих стран. И Екатеринбург, и Ташкент заинтересованы в развитии экономики, привлечении дополнительных инвестиций. Главная цель – повышение качества жизни наших граждан", — написал Орлов в своем Telegram-канале.
В свою очередь, Шавкат Умурзаков поддержал инициативы российской стороны, также отметив хорошие перспективы для сотрудничества. Речь шла о крупных проектах, которые осуществляют в Ташкенте в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры, создания инклюзивной среды для жителей, реализации концепции безопасного и умного города, строительства и в ряде других направлений.
По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу, чтобы определить перспективные направления совместной работы и детально проработать алгоритм дальнейших действий.