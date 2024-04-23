https://uz.sputniknews.ru/20240423/tashkent-i-ekaterinburg-sotrudnichestvo-43561725.html

Ташкент и Екатеринбург планируют развивать сотрудничество — подробности

Ташкент и Екатеринбург планируют развивать сотрудничество — подробности

Sputnik Узбекистан

Переговоры прошли в рамках участия делегации Екатеринбурга в IV международной выставке "Иннопром. Центральная Азия".

2024-04-23T09:49+0500

2024-04-23T09:49+0500

2024-04-23T10:17+0500

"иннопром"

встреча

хокимият ташкента

делегация

мэр

екатеринбург

шавкат умурзаков

экономика

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Перспективы сотрудничества Ташкента и Екатеринбурга обсудили в ходе встречи хокима столицы Шавката Умурзакова с делегацией под руководством главы Екатеринбурга Алексея Орлова, сообщает пресс-служба столичной администрации.Мэр российского города рассказал об участии в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", а также о возможностях Екатеринбурга в сфере логистики, тяжелой и легкой промышленности, информационных технологиях, медицине и ряде других направлений, предложив наладить сотрудничество.В свою очередь, Шавкат Умурзаков поддержал инициативы российской стороны, также отметив хорошие перспективы для сотрудничества. Речь шла о крупных проектах, которые осуществляют в Ташкенте в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры, создания инклюзивной среды для жителей, реализации концепции безопасного и умного города, строительства и в ряде других направлений.По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу, чтобы определить перспективные направления совместной работы и детально проработать алгоритм дальнейших действий.

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