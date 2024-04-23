Узбекистан заинтересован в работе на техноплатформе "Гражданское авиастроение"
15:00 23.04.2024 (обновлено: 15:02 23.04.2024)
© Пресс-служба ЕЭК22 апреля в Ташкенте министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян приняла участие в главной пленарной сессии Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ
© Пресс-служба ЕЭК
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Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК выступила на панельной сессии Иннопрома в Ташкенте, где рассказала о перспективах для взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕАЭС и со странами-наблюдателями.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Наши коллеги из Узбекистана проявляют большой интерес к участию в работе технологической платформы "Гражданское авиастроение". Об этом рассказала министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян на Иннопроме в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По ее словам, уже созданные инструменты поддержки кооперации в рамках Союза будут способствовать углублению интеграционного сотрудничества в рамках ЕАЭС и со странами-наблюдателями по примеру Евразийских технологических платформ.
"Сейчас мы работаем над новым форматом Евразийских технологических платформ. В связи с этим запланировали большое мероприятие с участием государств-членов в штаб-квартире Евразийского экономического союза в июне текущего года", – сообщила Барсегян на панельной сессии "ЕАЭС: новые инструменты содействия промышленной кооперации".
По ее мнению, технологические платформы должны стать эффективным системным инструментом в научно-технологической и инновационной кооперации с упором на трансфер технологий.
"Наши коллеги из Узбекистана проявляют большой интерес к участию в работе технологической платформы "Гражданское авиастроение", мы также здесь видим перспективы для взаимовыгодного сотрудничества", – отметила Барсегян.
В свою очередь Узбекистан в статусе государства наблюдателя ведет активную работу по созданию благоприятных условий для налаживания взаимовыгодного партнерства с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
На сегодняшний день гармонизированы 14 техрегламентов, рассказал глава Узбекского агентства по техническому регулированию Акмал Жуманазаров.
"В Узбекистане поставлена задача принять 67 регламентов в течение 5 лет. 48 из них будут приняты в рамках ЕАЭС", — добавил он.