https://uz.sputniknews.ru/20240423/uzbekistan-eaeu-perspektivy-sotrudnichestvo-43570387.html

Узбекистан заинтересован в работе на техноплатформе "Гражданское авиастроение"

Узбекистан заинтересован в работе на техноплатформе "Гражданское авиастроение"

Sputnik Узбекистан

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК выступила на панельной сессии Иннопрома в Ташкенте, где рассказала о перспективах для взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕАЭС и со странами-наблюдателями

2024-04-23T15:00+0500

2024-04-23T15:00+0500

2024-04-23T15:02+0500

узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

еэк

"иннопром"

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Наши коллеги из Узбекистана проявляют большой интерес к участию в работе технологической платформы "Гражданское авиастроение". Об этом рассказала министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян на Иннопроме в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. По ее словам, уже созданные инструменты поддержки кооперации в рамках Союза будут способствовать углублению интеграционного сотрудничества в рамках ЕАЭС и со странами-наблюдателями по примеру Евразийских технологических платформ.По ее мнению, технологические платформы должны стать эффективным системным инструментом в научно-технологической и инновационной кооперации с упором на трансфер технологий.В свою очередь Узбекистан в статусе государства наблюдателя ведет активную работу по созданию благоприятных условий для налаживания взаимовыгодного партнерства с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).На сегодняшний день гармонизированы 14 техрегламентов, рассказал глава Узбекского агентства по техническому регулированию Акмал Жуманазаров."В Узбекистане поставлена задача принять 67 регламентов в течение 5 лет. 48 из них будут приняты в рамках ЕАЭС", — добавил он.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, "иннопром"