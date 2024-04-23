https://uz.sputniknews.ru/20240423/vitsye-premer-tatarstan-innoprom-tashkent-intervyu-43571057.html
Вице-премьер Татарстана: Работа Иннопрома оценивается сверхположительно
Вице-премьер Татарстана: Работа Иннопрома оценивается сверхположительно
Sputnik Узбекистан
На международную промышленную выставку "Иннопром. Центральная Азия" из Татарстана приехали около 150 участников
2024-04-23T16:01+0500
2024-04-23T16:01+0500
2024-04-23T16:01+0500
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Работа Иннопрома оценивается сверхположительно, заявил заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он рассказал, что на Международную промышленную выставку "Иннопром. Центральная Азия" приехали около 150 человек из Татарстана. На стенде республики представлены 53 компании.Также речь шла о большой работе, которую ведет Татарстан вместе с Россией и Узбекистаном.На сегодняшний день в РУз реализуют ряд проектов по созданию технопарков. В их числе технопарк "Чирчик", который функционирует уже 2 года, и все его площади полностью заняты.Уже ведется разработка второй очереди. Это аналогичный объект в Джизаке, где сейчас подготовлены почти 4 000 кв. м, которые ожидают своих предпринимателей, своих резидентов. Также ведется разработка двух новых проектов — Промпарков в Бухаре и Навои.По словам Коробченко, площадки очень перспективные: имеются возможности использовать аэродром, железнодорожную линию, есть большой потенциал в рабочей силе.Те проекты, которые реализует Татарстан вместе с Узбекистаном, нужны и востребованы не только в Узбекистане, но необходимы нам для выхода на новые импортные рынки, для получения экспорта. И это взаимодействие экономически выгодно для обеих сторон, подчеркнул Коробченко.Каких результатов ждет заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана в следующем году, а также о подготовке Татарстана к пятому Иннопрому — в видео Sputnik Узбекистан.
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вице-премьер татарстан иннопром работа оценка
вице-премьер татарстан иннопром работа оценка
Вице-премьер Татарстана: Работа Иннопрома оценивается сверхположительно
Эксклюзив
На международную промышленную выставку "Иннопром. Центральная Азия" приехали около 150 участников из Татарстана.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Работа Иннопрома оценивается сверхположительно, заявил заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Он рассказал, что на Международную промышленную выставку "Иннопром. Центральная Азия" приехали около 150 человек из Татарстана. На стенде республики представлены 53 компании.
Также речь шла о большой работе, которую ведет Татарстан вместе с Россией и Узбекистаном.
На сегодняшний день в РУз реализуют ряд проектов по созданию технопарков. В их числе технопарк "Чирчик", который функционирует уже 2 года, и все его площади полностью заняты.
Уже ведется разработка второй очереди. Это аналогичный объект в Джизаке, где сейчас подготовлены почти 4 000 кв. м, которые ожидают своих предпринимателей, своих резидентов. Также ведется разработка двух новых проектов — Промпарков в Бухаре и Навои.
По словам Коробченко, площадки очень перспективные: имеются возможности использовать аэродром, железнодорожную линию, есть большой потенциал в рабочей силе.
"Ну и самое главное — географическое расположение. У Узбекистана большие возможности в новых проектах именно по сырьевой базе. У вас в Узбекистане есть полипропиленовое сырье, развита нефтехимическая отрасль, и ее дальнейшее разрастание и есть перспективные проекты, что мы сейчас как раз рассматриваем. На эту тему мы провели большое совещание с отраслевым министром", — сказал он.
Те проекты, которые реализует Татарстан вместе с Узбекистаном, нужны и востребованы не только в Узбекистане, но необходимы нам для выхода на новые импортные рынки, для получения экспорта. И это взаимодействие экономически выгодно для обеих сторон, подчеркнул Коробченко.
"Я считаю, что на сегодняшний день работа Иннопрома оценивается сверхположительно, и те результаты, которые достигнуты относительно предыдущего года, они весомые", — добавил он.
Каких результатов ждет заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана в следующем году, а также о подготовке Татарстана к пятому Иннопрому — в видео Sputnik Узбекистан.