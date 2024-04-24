https://uz.sputniknews.ru/20240424/chempionat-aziya-okeaniya-xokkey-uzbekistan-pobeda-43578868.html
Юные хоккеисты Узбекистана начали чемпионат Азии и Океании с победы
Юные хоккеисты Узбекистана начали чемпионат Азии и Океании с победы
Sputnik Узбекистан
Встречи первого тура соревнований прошли в Ташкенте и Самарканде
2024-04-24T09:38+0500
2024-04-24T09:38+0500
2024-04-24T09:38+0500
спорт
узбекистан
ташкент
хоккей
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/18/43578343_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fa6650c5117f42651d35c35d035cf240.jpg
ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. Сборная Узбекистана по хоккею стартовала на чемпионате Азии и Океании U-18 с уверенной победы, сообщает НОК.Матчи первого тура соревнований прошли в Ташкенте и Самарканде.Перед матчем состоялась торжественная церемония открытия турнира в комплексе "Хумо Арена".Сборная Узбекистана заняла место в группе "А", в которую, помимо Ирана, вошли команды Таиланда, Малайзии и Кувейта.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/18/43578343_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_456f749209e4339f92227882c9ad7dad.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сборная узбекистана хоккей юниоры кубок азии и океании u-18
сборная узбекистана хоккей юниоры кубок азии и океании u-18
Юные хоккеисты Узбекистана начали чемпионат Азии и Океании с победы
Встречи первого тура соревнований прошли в Ташкенте и Самарканде.
ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik.
Сборная Узбекистана по хоккею стартовала на чемпионате Азии и Океании U-18 с уверенной победы, сообщает
НОК.
Матчи первого тура соревнований прошли в Ташкенте и Самарканде.
"Наши соотечественники, которые являются действующими чемпионами соревнований, в первом матче одолели иранскую команду с крупным счётом 19:0", — говорится в сообщении.
Перед матчем состоялась торжественная церемония открытия турнира в комплексе "Хумо Арена".
Сборная Узбекистана заняла место в группе "А", в которую, помимо Ирана, вошли команды Таиланда, Малайзии и Кувейта.