Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240424/chempionat-aziya-okeaniya-xokkey-uzbekistan-pobeda-43578868.html
Юные хоккеисты Узбекистана начали чемпионат Азии и Океании с победы
Юные хоккеисты Узбекистана начали чемпионат Азии и Океании с победы
Sputnik Узбекистан
Встречи первого тура соревнований прошли в Ташкенте и Самарканде
2024-04-24T09:38+0500
2024-04-24T09:38+0500
спорт
узбекистан
ташкент
хоккей
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/18/43578343_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fa6650c5117f42651d35c35d035cf240.jpg
ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. Сборная Узбекистана по хоккею стартовала на чемпионате Азии и Океании U-18 с уверенной победы, сообщает НОК.Матчи первого тура соревнований прошли в Ташкенте и Самарканде.Перед матчем состоялась торжественная церемония открытия турнира в комплексе "Хумо Арена".Сборная Узбекистана заняла место в группе "А", в которую, помимо Ирана, вошли команды Таиланда, Малайзии и Кувейта.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/18/43578343_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_456f749209e4339f92227882c9ad7dad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сборная узбекистана хоккей юниоры кубок азии и океании u-18
сборная узбекистана хоккей юниоры кубок азии и океании u-18

Юные хоккеисты Узбекистана начали чемпионат Азии и Океании с победы

09:38 24.04.2024
© НОКЮные хоккеисты Узбекистана начали чемпионат Азии и Океании с уверенной победы
Юные хоккеисты Узбекистана начали чемпионат Азии и Океании с уверенной победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2024
© НОК
Подписаться
Встречи первого тура соревнований прошли в Ташкенте и Самарканде.
ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. Сборная Узбекистана по хоккею стартовала на чемпионате Азии и Океании U-18 с уверенной победы, сообщает НОК.
Матчи первого тура соревнований прошли в Ташкенте и Самарканде.
"Наши соотечественники, которые являются действующими чемпионами соревнований, в первом матче одолели иранскую команду с крупным счётом 19:0", — говорится в сообщении.
© НОКЮные хоккеисты Узбекистана начали чемпионат Азии и Океании с уверенной победы
Юные хоккеисты Узбекистана начали чемпионат Азии и Океании с уверенной победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2024
Юные хоккеисты Узбекистана начали чемпионат Азии и Океании с уверенной победы
© НОК
Перед матчем состоялась торжественная церемония открытия турнира в комплексе "Хумо Арена".
Сборная Узбекистана заняла место в группе "А", в которую, помимо Ирана, вошли команды Таиланда, Малайзии и Кувейта.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0