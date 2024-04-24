https://uz.sputniknews.ru/20240424/chempionat-aziya-okeaniya-xokkey-uzbekistan-pobeda-43578868.html

Юные хоккеисты Узбекистана начали чемпионат Азии и Океании с победы

Юные хоккеисты Узбекистана начали чемпионат Азии и Океании с победы

Sputnik Узбекистан

Встречи первого тура соревнований прошли в Ташкенте и Самарканде

2024-04-24T09:38+0500

2024-04-24T09:38+0500

2024-04-24T09:38+0500

спорт

узбекистан

ташкент

хоккей

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ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. Сборная Узбекистана по хоккею стартовала на чемпионате Азии и Океании U-18 с уверенной победы, сообщает НОК.Матчи первого тура соревнований прошли в Ташкенте и Самарканде.Перед матчем состоялась торжественная церемония открытия турнира в комплексе "Хумо Арена".Сборная Узбекистана заняла место в группе "А", в которую, помимо Ирана, вошли команды Таиланда, Малайзии и Кувейта.

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