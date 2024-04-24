https://uz.sputniknews.ru/20240424/minuvshiye-dni-kadyri-perevod-arabskiy-43581375.html

Роман Абдуллы Кадыри "Минувшие дни" перевели на арабский язык

Роман Абдуллы Кадыри "Минувшие дни" перевели на арабский язык

Sputnik Узбекистан

Презентация арабской версии знаменитого произведения прошла в Египте, ее приурочили к празднованию 130-летия Абдуллы Кадыри.

2024-04-24T11:40+0500

2024-04-24T11:40+0500

2024-04-24T11:54+0500

узбекистан

посольство

египет

презентация

книга

узбекская культура

общество

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ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Египте состоялась презентация романа Абдуллы Кадыри "Минувшие дни" ("Уткан кунлар") на арабском языке, сообщает ИА "Дунё".Издание арабской версии романа приурочили к празднованию 130-летия Абдуллы Кадыри.Знаменитый роман перевели на арабский язык египетские переводчики Айн-Шамс и Мухаммад аль-Джибали. В процессе работы они использовали как первый вариант произведения, написанного на староузбекском языке, так и его версии на русском и английском.На обложке книги размещена фотография первого издания романа "Уткан кунлар" 1925 года. Произведение, изданное тиражом 1 000 экземпляров в крупнейшем издательстве региона "Дар аль-Маариф", передадут во все крупные библиотеки и университеты, образовательные и культурные учреждения, правительственные ведомства Египта, а также дипкорпусу, аккредитованному в Каире. Планируется переиздание романа и в других арабских странах.Соотечественники, желающие прочитать роман на арабском языке, могут обратиться в дом-музей Абдуллы Кадыри в Ташкенте или в посольство Узбекистана в Египте.Книга в ближайшее время появится в крупнейших библиотеках и университетах РУз, также ее разместят на бесплатных онлайн-платформах.

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