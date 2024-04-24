https://uz.sputniknews.ru/20240424/minuvshiye-dni-kadyri-perevod-arabskiy-43581375.html
Роман Абдуллы Кадыри "Минувшие дни" перевели на арабский язык
Роман Абдуллы Кадыри "Минувшие дни" перевели на арабский язык
Sputnik Узбекистан
Презентация арабской версии знаменитого произведения прошла в Египте, ее приурочили к празднованию 130-летия Абдуллы Кадыри.
2024-04-24T11:40+0500
2024-04-24T11:40+0500
2024-04-24T11:54+0500
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египет
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ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Египте состоялась презентация романа Абдуллы Кадыри "Минувшие дни" ("Уткан кунлар") на арабском языке, сообщает ИА "Дунё".Издание арабской версии романа приурочили к празднованию 130-летия Абдуллы Кадыри.Знаменитый роман перевели на арабский язык египетские переводчики Айн-Шамс и Мухаммад аль-Джибали. В процессе работы они использовали как первый вариант произведения, написанного на староузбекском языке, так и его версии на русском и английском.На обложке книги размещена фотография первого издания романа "Уткан кунлар" 1925 года. Произведение, изданное тиражом 1 000 экземпляров в крупнейшем издательстве региона "Дар аль-Маариф", передадут во все крупные библиотеки и университеты, образовательные и культурные учреждения, правительственные ведомства Египта, а также дипкорпусу, аккредитованному в Каире. Планируется переиздание романа и в других арабских странах.Соотечественники, желающие прочитать роман на арабском языке, могут обратиться в дом-музей Абдуллы Кадыри в Ташкенте или в посольство Узбекистана в Египте.Книга в ближайшее время появится в крупнейших библиотеках и университетах РУз, также ее разместят на бесплатных онлайн-платформах.
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роман абдулла кадыри "минувшие дни" презентация арабская версия египет
роман абдулла кадыри "минувшие дни" презентация арабская версия египет
Роман Абдуллы Кадыри "Минувшие дни" перевели на арабский язык
11:40 24.04.2024 (обновлено: 11:54 24.04.2024)
Презентация арабской версии знаменитого произведения прошла в Египте, ее приурочили к празднованию 130-летия Абдуллы Кадыри.
ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik.
В посольстве Узбекистана в Египте состоялась презентация романа Абдуллы Кадыри "Минувшие дни" ("Уткан кунлар") на арабском языке, сообщает
ИА "Дунё".
Издание арабской версии романа приурочили к празднованию 130-летия Абдуллы Кадыри.
"При поддержке посольства 100 лет спустя этот роман был впервые представлен читателям арабского мира под названием "Минувшие дни: Горькая история любви в Туркестане"…Перевод романа на арабский язык послужит широкому ознакомлению народов Ближнего Востока с узбекской культурой, историей, традициями и ценностями", — говорится в сообщении.
Знаменитый роман перевели на арабский язык египетские переводчики Айн-Шамс и Мухаммад аль-Джибали. В процессе работы они использовали как первый вариант произведения, написанного на староузбекском языке, так и его версии на русском и английском.
На обложке книги размещена фотография первого издания романа "Уткан кунлар" 1925 года. Произведение, изданное тиражом 1 000 экземпляров в крупнейшем издательстве региона "Дар аль-Маариф", передадут во все крупные библиотеки и университеты, образовательные и культурные учреждения, правительственные ведомства Египта, а также дипкорпусу, аккредитованному в Каире. Планируется переиздание романа и в других арабских странах.
Соотечественники, желающие прочитать роман на арабском языке, могут обратиться в дом-музей Абдуллы Кадыри в Ташкенте или в посольство Узбекистана в Египте.
Книга в ближайшее время появится в крупнейших библиотеках и университетах РУз, также ее разместят на бесплатных онлайн-платформах.