Россия представила на Иннопроме первый в мире водородный автомобиль класса "люкс"

"Водородный автомобиль Aurus — четвертый наш образец. Каждый новый образец выходит все более совершенным. От заправки до заправки — 600 км, а время на заправку — 5 минут, как у обычного автомобиля на двигателе внутреннего сгорания. Разгон 4 секунды, это говорит о том, что потребительские свойства автомобиля будут очень хорошие. Каждый следующий образец приближается к тому, чтобы автомобиль стал более доступным", — рассказал заместитель гендиректора ФГУП "НАМИ" по маркетингу и коммерции Николай Шмидт.