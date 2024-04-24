https://uz.sputniknews.ru/20240424/rossiya-innoprom-vodorodnyy-avtomobil-klass-lyuks-43580834.html
Россия представила на Иннопроме первый в мире водородный автомобиль класса "люкс"
Россия представила на Иннопроме первый в мире водородный автомобиль класса "люкс"
Sputnik Узбекистан
Седан NAMI Hydrogen за 4 секунды разгоняется до 100 км/час И МОЖЕТ проехать 600 км от заправки до заправки
2024-04-24T12:41+0500
2024-04-24T12:41+0500
2024-04-24T12:41+0500
видео
эксклюзив
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ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. На международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" Россия представила первый в мире водородный автомобиль класса "люкс", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Это седан NAMI Hydrogen. Авто за 4 секунды разгоняется до 100 км/час. Разработчики авто сейчас фокусируются на том, чтобы сделать его составные части более компактными, тем самым повысив эргономичность автомобиля. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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россия иннопром водородный автомобиль класс люкс
россия иннопром водородный автомобиль класс люкс
Россия представила на Иннопроме первый в мире водородный автомобиль класса "люкс"
Эксклюзив
Седан NAMI Hydrogen за 4 секунды разгоняется до 100 км/час и может проехать 600 км от заправки до заправки.
ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. На международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" Россия представила первый в мире водородный автомобиль класса "люкс", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Это седан NAMI Hydrogen. Авто за 4 секунды разгоняется до 100 км/час.
"Водородный автомобиль Aurus — четвертый наш образец. Каждый новый образец выходит все более совершенным. От заправки до заправки — 600 км, а время на заправку — 5 минут, как у обычного автомобиля на двигателе внутреннего сгорания. Разгон 4 секунды, это говорит о том, что потребительские свойства автомобиля будут очень хорошие. Каждый следующий образец приближается к тому, чтобы автомобиль стал более доступным", — рассказал заместитель гендиректора ФГУП "НАМИ" по маркетингу и коммерции Николай Шмидт.
Разработчики авто сейчас фокусируются на том, чтобы сделать его составные части более компактными, тем самым повысив эргономичность автомобиля. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.