https://uz.sputniknews.ru/20240424/rossiya-uzbekistan-innovatsii-jd-43582461.html

Российская Группа ПТК предлагает Узбекистану инновационные решения в ж/д отрасли

Российская Группа ПТК предлагает Узбекистану инновационные решения в ж/д отрасли

Sputnik Узбекистан

Промышленно-инжиниринговый холдинг группа ПТК специализируется на производстве, ремонте и эксплуатации железнодорожной техники. Его представители продемонстрировали на Иннопроме в Ташкенте разработки для выполнения максимального количества задач в короткие сроки

2024-04-24T15:30+0500

2024-04-24T15:30+0500

2024-04-24T15:30+0500

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эксклюзив

"иннопром"

россия

узбекистан

железная дорога

инновации

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ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. Российская группа ПТК намерена сотрудничать с узбекской стороной в сфере ремонта железных дорог республики. Необходимые для этого инновационные решения она представила на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Для того, чтобы "разгрузить" железнодорожную ветвь в республике, повысить пропускную способность и объем перевозок, необходим современный и локальный подход, с учетом развития высокоскоростного движения и особенностей того или иного региона.Сегодня, к примеру, разработана рельсоукладочная машина РУ-700, которая в жаркую погоду может поддерживать оптимальный температурный режим при укладке рельсовых плетей, с фиксацией и паспортизацией этого процесса.На каком этапе находится обсуждение партнерства с узбекской стороной, какие еще проекты Группа ПТК готова представить в Узбекистане, как специалисты холдинга проверяют качество техники и в дальнейшем курируют исправность ее работы?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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