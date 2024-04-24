https://uz.sputniknews.ru/20240424/rossiya-uzbekistan-innovatsii-jd-43582461.html
Российская Группа ПТК предлагает Узбекистану инновационные решения в ж/д отрасли
Российская Группа ПТК предлагает Узбекистану инновационные решения в ж/д отрасли
Sputnik Узбекистан
Промышленно-инжиниринговый холдинг группа ПТК специализируется на производстве, ремонте и эксплуатации железнодорожной техники. Его представители продемонстрировали на Иннопроме в Ташкенте разработки для выполнения максимального количества задач в короткие сроки
2024-04-24T15:30+0500
2024-04-24T15:30+0500
2024-04-24T15:30+0500
видео
эксклюзив
"иннопром"
россия
узбекистан
железная дорога
инновации
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/18/43582126_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d53d5f746148dd6c4d0338d3f7e15e14.jpg
ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. Российская группа ПТК намерена сотрудничать с узбекской стороной в сфере ремонта железных дорог республики. Необходимые для этого инновационные решения она представила на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Для того, чтобы "разгрузить" железнодорожную ветвь в республике, повысить пропускную способность и объем перевозок, необходим современный и локальный подход, с учетом развития высокоскоростного движения и особенностей того или иного региона.Сегодня, к примеру, разработана рельсоукладочная машина РУ-700, которая в жаркую погоду может поддерживать оптимальный температурный режим при укладке рельсовых плетей, с фиксацией и паспортизацией этого процесса.На каком этапе находится обсуждение партнерства с узбекской стороной, какие еще проекты Группа ПТК готова представить в Узбекистане, как специалисты холдинга проверяют качество техники и в дальнейшем курируют исправность ее работы?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/18/43582126_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2ffeb54147710456a526e315c9e63650.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
российская группа птк узбекистан разработки железнодорожная техника
российская группа птк узбекистан разработки железнодорожная техника
Российская Группа ПТК предлагает Узбекистану инновационные решения в ж/д отрасли
Эксклюзив
Промышленно-инжиниринговый холдинг группа ПТК специализируется на производстве, ремонте и эксплуатации железнодорожной техники. Его представители продемонстрировали на Иннопроме в Ташкенте разработки для выполнения максимального количества задач в короткие сроки.
ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. Российская группа ПТК намерена сотрудничать с узбекской стороной в сфере ремонта железных дорог республики. Необходимые для этого инновационные решения она представила на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Для того, чтобы "разгрузить" железнодорожную ветвь в республике, повысить пропускную способность и объем перевозок, необходим современный и локальный подход, с учетом развития высокоскоростного движения и особенностей того или иного региона.
Сегодня, к примеру, разработана рельсоукладочная машина РУ-700, которая в жаркую погоду может поддерживать оптимальный температурный режим при укладке рельсовых плетей, с фиксацией и паспортизацией этого процесса.
На каком этапе находится обсуждение партнерства с узбекской стороной, какие еще проекты Группа ПТК готова представить в Узбекистане, как специалисты холдинга проверяют качество техники и в дальнейшем курируют исправность ее работы?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.