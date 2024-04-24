https://uz.sputniknews.ru/20240424/uzbekistan-eaeu-potentsial-sotrudnichestvo-promyshlennost-43587790.html

Узбекистан и ЕАЭС имеют большой потенциал для углубления сотрудничества в промышленности

Узбекистан и ЕАЭС имеют большой потенциал для углубления сотрудничества в промышленности

Sputnik Узбекистан

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК посетила индустриальный технопарк "Чирчик" в Ташобласти, а также выступила на пленарной сессии Иннопрома в Ташкенте

2024-04-24T17:40+0500

2024-04-24T17:40+0500

2024-04-24T17:40+0500

узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. Узбекистан и ЕАЭС имеют большой потенциал для углубления сотрудничества в промышленности заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян, сообщает пресс-служба ЕЭК.В ходе рабочей поездки в Ташкент она ознакомилась с потенциалом индустриального технопарка "Чирчик".По ее мнению, создание совместных кластеров, технопарков и экономических зон является эффективным инструментом поддержки промышленных предприятий и инновационных компаний.Министр ЕЭК посетила расположенные на территории технопарка три совместных химпредприятия: единственный завод в ЦА по производству вспененного полипропилена и продукции из него – Rhodium Polymer, предприятие VR Plast TPE по производству термопластичных эластомеров, а также завод по выпуску средств биозащиты для сельскохозяйственных культур – Bionovatic-Agro.По словам министра, сегодня страны ЕАЭС придают приоритетное значение инновационным проектам по привлечению современных технологий и активно инвестируют в крупные проекты в машиностроении, газохимическом комплексе, металлургии, текстильной, пищевой промышленности и многих других отраслях.Кроме того, министр выступила на пленарной сессии "Узбекистан и Россия в парадигме мировой AI-трансформации: искусственный интеллект как ключ к успеху" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.Речь шла о формировании общего рынка оборота данных и укреплении цифровой независимости, что является стабильной основой для устойчивого развития интеграционных процессов ЕАЭС.Ключевое условие для построения технологического суверенитета ЕАЭС – создание кооперационных связей между научно-исследовательскими организациями, малыми технологическими компаниями, производственными предприятиями и крупными заказчиками, подчеркнула Гоар Барсегян, добавив, что страны "пятерки" проявляют высокую заинтересованность к сфере развития национальной киберинфраструктуры.Она также рассказала, что в настоящее время Комиссия разрабатывает межгоспрограмму по созданию суперкомпьютерной сети "Евразийская информационно-вычислительная инфраструктура", которая позволит обеспечить доступ субъектам инновационного развития государств-членов к высокопроизводительным вычислительным ресурсам мирового класса.В заключение Барсегян отметила, что формирование цифрового пространства, инфраструктур и экосистем — одно из стратегических направлений повышения эффективности экономики. В этой области сотрудничество стран Союза с Узбекистаном имеет большой потенциал.Также состоялись переговоры с министром инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазизом Кудратовым. Стороны обсудили реализацию плана совместных мероприятий ЕЭК и правительства Узбекистана в промышленности, участие представителей республики в качестве наблюдателей на заседаниях Совета по промышленной политике ЕАЭС, обмен опытом Узбекистана с государствами Союза в сфере внедрения передовых информационных и коммуникационных технологий в легкой промышленности.

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