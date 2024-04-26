Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240426/kak-vosstanavlivali-tashkent-posle-zemletryaseniya-1966-goda-43618118.html
Как восстанавливали Ташкент после землетрясения 1966 года — исторические снимки
Как восстанавливали Ташкент после землетрясения 1966 года — исторические снимки
Sputnik Узбекистан
Пятьдесят восемь лет назад в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение. Город мужественно встретил удары стихии, ему оказали помощь все республики СССР
2024-04-26T18:49+0500
2024-04-26T18:50+0500
фото
ташкент
фотолента
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1a/43616017_0:307:2047:1458_1920x0_80_0_0_82e0658094b5dd887cb4922661a1e991.jpg
Магнитуда ташкентского землетрясения 1966 года в очаге составила 5,2 (по шкале Рихтера), а сейсмический эффект на земной поверхности в эпицентре превысил 8 баллов (по 12-балльной шкале сейсмической интенсивности).За считанные минуты в аварийное состояние пришло более 2 млн. кв. м жилья. Без крова осталось более 78 тыс. семей — это свыше 300 тыс. человек из проживавших тогда в Ташкенте 1,5 млн. Было разрушено свыше 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 культурно-бытовых учреждений, 185 медицинских и 245 промышленных зданий. Благодаря помощи всех союзных республик, Ташкент не только пережил катастрофу и был полностью восстановлен к 1968 году, но и обрел современный облик. Площадь и население города увеличились в 1,5 раза, и он стал еще более интернациональным.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1a/43616017_0:115:2047:1650_1920x0_80_0_0_e622b25d73cd2f5adbfe70afae3d5d64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент восстановление землетрясение 1966 год
ташкент восстановление землетрясение 1966 год

Как восстанавливали Ташкент после землетрясения 1966 года — исторические снимки

18:49 26.04.2024 (обновлено: 18:50 26.04.2024)
Подписаться
Пятьдесят восемь лет назад в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение. Город мужественно встретил удары стихии, ему оказали помощь все республики СССР.
Магнитуда ташкентского землетрясения 1966 года в очаге составила 5,2 (по шкале Рихтера), а сейсмический эффект на земной поверхности в эпицентре превысил 8 баллов (по 12-балльной шкале сейсмической интенсивности).
За считанные минуты в аварийное состояние пришло более 2 млн. кв. м жилья. Без крова осталось более 78 тыс. семей — это свыше 300 тыс. человек из проживавших тогда в Ташкенте 1,5 млн. Было разрушено свыше 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 культурно-бытовых учреждений, 185 медицинских и 245 промышленных зданий.
Благодаря помощи всех союзных республик, Ташкент не только пережил катастрофу и был полностью восстановлен к 1968 году, но и обрел современный облик. Площадь и население города увеличились в 1,5 раза, и он стал еще более интернациональным.
© Sputnik / Dmitry Chernov / Перейти в фотобанкУзбекская ССР. Ликвидация последствий землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 года. Капитан милиции Шамахсуд Шарахнедов помогает выйти из разрушенного дома раненому жителю.
Капитан милиции Шамахсуд Шарахнедов помогает выйти из разрушенного дома раненому жителю после землетрясения в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/16
© Sputnik / Dmitry Chernov
/
Перейти в фотобанк
Узбекская ССР. Ликвидация последствий землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 года. Капитан милиции Шамахсуд Шарахнедов помогает выйти из разрушенного дома раненому жителю.
© Sputnik / B. Sbitnev / Перейти в фотобанкДевочка, пострадавшая от землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 года.
Девочка, пострадавшая от землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 года - Sputnik Узбекистан
2/16
© Sputnik / B. Sbitnev
/
Перейти в фотобанк
Девочка, пострадавшая от землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 года.
© Sputnik / A. Varfolomeev / Перейти в фотобанк

Узбекская ССР. Землетрясение в Ташкенте 26 апреля 1966 года. Медсестра Валентина Ефремова в больнице Ташкента со спасенными ею во время землетрясения детьми.

Узбекская ССР. Землетрясение в Ташкенте 26 апреля 1966 года. Медсестра Валентина Ефремова в больнице Ташкента со спасенными ею во время землетрясения детьми. - Sputnik Узбекистан
3/16
© Sputnik / A. Varfolomeev
/
Перейти в фотобанк

Узбекская ССР. Землетрясение в Ташкенте 26 апреля 1966 года. Медсестра Валентина Ефремова в больнице Ташкента со спасенными ею во время землетрясения детьми.

© Sputnik / Alexey Varfolomeev / Перейти в фотобанк

Жители Ташкента разбирают разрушенные землетрясением дома.

Жители Ташкента разбирают разрушенные землетрясением дома. - Sputnik Узбекистан
4/16
© Sputnik / Alexey Varfolomeev
/
Перейти в фотобанк

Жители Ташкента разбирают разрушенные землетрясением дома.

© Sputnik / Chernov / Перейти в фотобанк

Работы в Ташкенте по расчистке завалов после землетрясения.

Работы в Ташкенте по расчистке завалов после землетрясения. - Sputnik Узбекистан
5/16
© Sputnik / Chernov
/
Перейти в фотобанк

Работы в Ташкенте по расчистке завалов после землетрясения.

© Sputnik / Georgy Zelma / Перейти в фотобанк

В Ташкент приезжают люди со всех концов Советского Союза, чтобы отстраивать город после землетрясения 26 апреля 1966 года.

В Ташкент приезжают люди со всех концов Советского Союза, чтобы отстраивать город после землетрясения 26 апреля 1966 года. - Sputnik Узбекистан
6/16
© Sputnik / Georgy Zelma
/
Перейти в фотобанк

В Ташкент приезжают люди со всех концов Советского Союза, чтобы отстраивать город после землетрясения 26 апреля 1966 года.

© Sputnik / Георгий Зельма

Ликвидация последствий разрушительного землетрясения в Ташкенте в 1966 году. Студенты помогают разбирать завалы.

Ликвидация последствий разрушительного землетрясения в Ташкенте в 1966 году. Студенты помогают разбирать завалы. - Sputnik Узбекистан
7/16
© Sputnik / Георгий Зельма

Ликвидация последствий разрушительного землетрясения в Ташкенте в 1966 году. Студенты помогают разбирать завалы.

© Sputnik / Georgy Zelma / Перейти в фотобанкВ пострадавший от землетрясения Ташкент идет помощь из всех союзных республик СССР.
В пострадавший от землетрясения Ташкент идет помощь из всех союзных республик СССР - Sputnik Узбекистан
8/16
© Sputnik / Georgy Zelma
/
Перейти в фотобанк
В пострадавший от землетрясения Ташкент идет помощь из всех союзных республик СССР.
© Sputnik / Георгий ЗельмаЛиквидация последствий разрушительного землетрясения в Ташкенте в 1966 году. Повар готовит обед для потерявших кров людей.
Ликвидация последствий разрушительного землетрясения в Ташкенте в 1966 году. Повар готовит обед для потерявших кров людей. - Sputnik Узбекистан
9/16
© Sputnik / Георгий Зельма
Ликвидация последствий разрушительного землетрясения в Ташкенте в 1966 году. Повар готовит обед для потерявших кров людей.
© Sputnik / Георгий Зельма

Ликвидация последствий разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте. Военнослужащий Иван Суров во время разбора завалов.

Ликвидация последствий разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте. Военнослужащий Иван Суров во время разбора завалов. - Sputnik Узбекистан
10/16
© Sputnik / Георгий Зельма

Ликвидация последствий разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте. Военнослужащий Иван Суров во время разбора завалов.

© Sputnik / Всеволод Тарасевич

Узбекская ССР. Ташкент восстанавливается после землетрясения 1966 года. Молодые строители из Москвы в возводимом новом районе столицы Узбекистана.

Узбекская ССР. Ташкент восстанавливается после землетрясения 1966 года. Молодые строители из Москвы в возводимом новом районе столицы Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
11/16
© Sputnik / Всеволод Тарасевич

Узбекская ССР. Ташкент восстанавливается после землетрясения 1966 года. Молодые строители из Москвы в возводимом новом районе столицы Узбекистана.

© Sputnik / Тульчинский

Площадь в Ташкенте, где был эпицентр землетрясения, четыре года спустя.

Площадь в Ташкенте, где был эпицентр землетрясения, четыре года спустя. - Sputnik Узбекистан
12/16
© Sputnik / Тульчинский

Площадь в Ташкенте, где был эпицентр землетрясения, четыре года спустя.

© Sputnik / Георгий Зельма

1968 год. Жилые дома, построенные белорусскими строителями после землетрясения в Ташкенте.

1968 год. Жилые дома, построенные белорусскими строителями после землетрясения в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
13/16
© Sputnik / Георгий Зельма

1968 год. Жилые дома, построенные белорусскими строителями после землетрясения в Ташкенте.

© Sputnik / Иосиф Будневич

1971 год. Детский сад — дар Ташкенту от душанбинских строителей.

1971 год. Детский сад — дар Ташкенту от душанбинских строителей. - Sputnik Узбекистан
14/16
© Sputnik / Иосиф Будневич

1971 год. Детский сад — дар Ташкенту от душанбинских строителей.

© Sputnik / Алексей Варфоломеев

26 апреля 1971 года. Узбекская ССР. Праздничная демонстрация в честь восстановления города после землетрясения 1966 года.

26 апреля 1971 года. Узбекская ССР. Праздничная демонстрация в честь восстановления города после землетрясения 1966 года. - Sputnik Узбекистан
15/16
© Sputnik / Алексей Варфоломеев

26 апреля 1971 года. Узбекская ССР. Праздничная демонстрация в честь восстановления города после землетрясения 1966 года.

© Sputnik / А. Варфоломеев

11.06.1976 года. Монументально-архитектурный комплекс "Дружба народов", открытый в эпицентре землетрясения 1966 года в Ташкенте. Монумент "Мужество" — часть комплекса. Скульптор — Дмитрий Рябичев, архитектор — Сабир Адылов.

11.06.1976 года. Монументально-архитектурный комплекс &quot;Дружба народов&quot;, открытый в эпицентре землетрясения 1966 года в Ташкенте. Монумент &quot;Мужество&quot; — часть комплекса. Скульптор — Дмитрий Рябичев, архитектор — Сабир Адылов. - Sputnik Узбекистан
16/16
© Sputnik / А. Варфоломеев

11.06.1976 года. Монументально-архитектурный комплекс "Дружба народов", открытый в эпицентре землетрясения 1966 года в Ташкенте. Монумент "Мужество" — часть комплекса. Скульптор — Дмитрий Рябичев, архитектор — Сабир Адылов.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0