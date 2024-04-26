https://uz.sputniknews.ru/20240426/kak-vosstanavlivali-tashkent-posle-zemletryaseniya-1966-goda-43618118.html

Как восстанавливали Ташкент после землетрясения 1966 года — исторические снимки

Как восстанавливали Ташкент после землетрясения 1966 года — исторические снимки

Sputnik Узбекистан

Пятьдесят восемь лет назад в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение. Город мужественно встретил удары стихии, ему оказали помощь все республики СССР

2024-04-26T18:49+0500

2024-04-26T18:49+0500

2024-04-26T18:50+0500

фото

ташкент

фотолента

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Магнитуда ташкентского землетрясения 1966 года в очаге составила 5,2 (по шкале Рихтера), а сейсмический эффект на земной поверхности в эпицентре превысил 8 баллов (по 12-балльной шкале сейсмической интенсивности).За считанные минуты в аварийное состояние пришло более 2 млн. кв. м жилья. Без крова осталось более 78 тыс. семей — это свыше 300 тыс. человек из проживавших тогда в Ташкенте 1,5 млн. Было разрушено свыше 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 культурно-бытовых учреждений, 185 медицинских и 245 промышленных зданий. Благодаря помощи всех союзных республик, Ташкент не только пережил катастрофу и был полностью восстановлен к 1968 году, но и обрел современный облик. Площадь и население города увеличились в 1,5 раза, и он стал еще более интернациональным.

ташкент

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