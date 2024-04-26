Как выглядят мутанты Чернобыля — фото
Мутация вереска на опытном участке Академии наук СССР в 6 километрах от Чернобыльской АЭС. Спустя 2 года после взрыва.
Мутация вереска на опытном участке Академии наук СССР в 6 километрах от Чернобыльской АЭС. Спустя 2 года после взрыва.
Растение (справа), выросшее через два года после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в двух километрах от энергоблока, имеет радиоморфозы (уплощенный широкий стебель). Химерность растений ( генетически разные группы клеток) не передается по наследству. Для сравнения, слева — нормальное растение.
Растение (справа), выросшее через два года после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в двух километрах от энергоблока, имеет радиоморфозы (уплощенный широкий стебель). Химерность растений ( генетически разные группы клеток) не передается по наследству. Для сравнения, слева — нормальное растение.
1996 год. Член Украинской академии наук Вячеслав Коновалов в житомирской лаборатории изучает биомутации, возникшие после взрыва на Чернобыльской АЭС.
В 1988 году Коновалов привез фото этого жеребенка в натуральную величину на собрание Верховного Совета СССР, чтобы продемонстрировать Михаилу Горбачеву результаты воздействия чернобыльской радиации на живую природу страны. Впоследствии чучело прозвали "жеребенком Горбачева".
1996 год. Член Украинской академии наук Вячеслав Коновалов в житомирской лаборатории изучает биомутации, возникшие после взрыва на Чернобыльской АЭС.
В 1988 году Коновалов привез фото этого жеребенка в натуральную величину на собрание Верховного Совета СССР, чтобы продемонстрировать Михаилу Горбачеву результаты воздействия чернобыльской радиации на живую природу страны. Впоследствии чучело прозвали "жеребенком Горбачева".
1996 год. Член Украинской академии наук Вячеслав Коновалов демонстрирует чучело четвероногого цыпленка в лаборатории в Житомире, где изучают биологические мутации после аварии на Чернобыльской АЭС.
1996 год. Член Украинской академии наук Вячеслав Коновалов демонстрирует чучело четвероногого цыпленка в лаборатории в Житомире, где изучают биологические мутации после аварии на Чернобыльской АЭС.
В национальном музее "Чернобыль" в Киеве.
Поросёнок с физическими отклонениями из свинофермы колхоза в Житомирской области, расположенного в 65 км от Чернобыльской АЭС, родился от свиноматки, появившейся на свет весной 1987 года. Вместо глаз у него — большой кусок ткани без радужной оболочки и зрачка.
Поросёнок с физическими отклонениями из свинофермы колхоза в Житомирской области, расположенного в 65 км от Чернобыльской АЭС, родился от свиноматки, появившейся на свет весной 1987 года. Вместо глаз у него — большой кусок ткани без радужной оболочки и зрачка.
Бывший собственный фотокорреспондент АПН на Украине Игорь Костин демонстрирует фотографию из своего альбома "Чернобыль. Исповедь репортера" во время интервью журналистам в своей квартире в Киеве.
Бывший собственный фотокорреспондент АПН на Украине Игорь Костин демонстрирует фотографию из своего альбома "Чернобыль. Исповедь репортера" во время интервью журналистам в своей квартире в Киеве.
Пятилетний пациент с лейкемией в детском онкологическом отделении Гомельской областной больницы. Беларусь, 19 марта 1996 г.
Пятилетний пациент с лейкемией в детском онкологическом отделении Гомельской областной больницы. Беларусь, 19 марта 1996 г.