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https://uz.sputniknews.ru/20240426/kak-vyglyadeli-mutanty-chernobylya--43605586.html
Как выглядят мутанты Чернобыля — фото
Как выглядят мутанты Чернобыля — фото
Sputnik Узбекистан
Выброс радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС нанес огромный ущерб биосфере края, вызвав многочисленные случаи мутаций растений и животных. Каждое фото — это наглядное и страшное свидетельство последствий чернобыльской катастрофы
2024-04-26T14:49+0500
2024-04-26T17:13+0500
фото
чернобыль
катастрофа
фотолента
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Двадцать шестого апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, который полностью разрушил реактор.Восемь из 140 тонн радиоактивного топлива реактора оказались в воздухе. Другие опасные вещества продолжали загрязнять окружающую среду во время пожара, длившегося почти две недели. В результате аварии произошло радиоактивное заражение в радиусе 30 километров, загрязнена территория площадью почти 160 тыс. квадратных километров. Пострадали северная часть Украины, Беларуси и запад России.
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чернобыль мутанты
чернобыль мутанты

Как выглядят мутанты Чернобыля — фото

14:49 26.04.2024 (обновлено: 17:13 26.04.2024)
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Выброс радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС нанес огромный ущерб биосфере края, вызвав многочисленные случаи мутаций растений и животных. Каждое фото — это наглядное и страшное свидетельство последствий чернобыльской катастрофы.
Двадцать шестого апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, который полностью разрушил реактор.
Восемь из 140 тонн радиоактивного топлива реактора оказались в воздухе. Другие опасные вещества продолжали загрязнять окружающую среду во время пожара, длившегося почти две недели. В результате аварии произошло радиоактивное заражение в радиусе 30 километров, загрязнена территория площадью почти 160 тыс. квадратных километров. Пострадали северная часть Украины, Беларуси и запад России.
© Sputnik / М. Глухов

Мутация вереска на опытном участке Академии наук СССР в 6 километрах от Чернобыльской АЭС. Спустя 2 года после взрыва.

Мутация вереска на опытном участке Академии наук СССР в 6 километрах от Чернобыльской АЭС. Спустя 2 года после взрыва. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik / М. Глухов

Мутация вереска на опытном участке Академии наук СССР в 6 километрах от Чернобыльской АЭС. Спустя 2 года после взрыва.

© Sputnik / М. Глухов

Растение (справа), выросшее через два года после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в двух километрах от энергоблока, имеет радиоморфозы (уплощенный широкий стебель). Химерность растений ( генетически разные группы клеток) не передается по наследству. Для сравнения, слева — нормальное растение.

Растение (справа), выросшее через два года после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в двух километрах от энергоблока, имеет радиоморфозы (уплощенный широкий стебель). Химерность растений ( генетически разные группы клеток) не передается по наследству. Для сравнения, слева — нормальное растение. - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik / М. Глухов

Растение (справа), выросшее через два года после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в двух километрах от энергоблока, имеет радиоморфозы (уплощенный широкий стебель). Химерность растений ( генетически разные группы клеток) не передается по наследству. Для сравнения, слева — нормальное растение.

© AP Photo / EFREM LUKATSKY

1996 год. Член Украинской академии наук Вячеслав Коновалов в житомирской лаборатории изучает биомутации, возникшие после взрыва на Чернобыльской АЭС.

В 1988 году Коновалов привез фото этого жеребенка в натуральную величину на собрание Верховного Совета СССР, чтобы продемонстрировать Михаилу Горбачеву результаты воздействия чернобыльской радиации на живую природу страны. Впоследствии чучело прозвали "жеребенком Горбачева".

1996 год. Член Украинской академии наук Вячеслав Коновалов в житомирской лаборатории изучает биомутации, возникшие после взрыва на Чернобыльской АЭС. В 1988 году Коновалов привез фото этого жеребенка в натуральную величину на собрание Верховного Совета СССР, чтобы продемонстрировать Михаилу Горбачеву результаты воздействия чернобыльской радиации на живую природу страны. Впоследствии чучело прозвали &quot;жеребенком Горбачева&quot;. - Sputnik Узбекистан
3/9
© AP Photo / EFREM LUKATSKY

1996 год. Член Украинской академии наук Вячеслав Коновалов в житомирской лаборатории изучает биомутации, возникшие после взрыва на Чернобыльской АЭС.

В 1988 году Коновалов привез фото этого жеребенка в натуральную величину на собрание Верховного Совета СССР, чтобы продемонстрировать Михаилу Горбачеву результаты воздействия чернобыльской радиации на живую природу страны. Впоследствии чучело прозвали "жеребенком Горбачева".

© AP Photo / EFREM LUKATSKY

1996 год. Член Украинской академии наук Вячеслав Коновалов демонстрирует чучело четвероногого цыпленка в лаборатории в Житомире, где изучают биологические мутации после аварии на Чернобыльской АЭС.

1996 год. Член Украинской академии наук Вячеслав Коновалов демонстрирует чучело четвероногого цыпленка в лаборатории в Житомире, где изучают биологические мутации после аварии на Чернобыльской АЭС. - Sputnik Узбекистан
4/9
© AP Photo / EFREM LUKATSKY

1996 год. Член Украинской академии наук Вячеслав Коновалов демонстрирует чучело четвероногого цыпленка в лаборатории в Житомире, где изучают биологические мутации после аварии на Чернобыльской АЭС.

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

В национальном музее "Чернобыль" в Киеве.

В национальном музее &quot;Чернобыль&quot; в Киеве. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Стрингер
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В национальном музее "Чернобыль" в Киеве.

© Sputnik / В. Колинько

Поросёнок с физическими отклонениями из свинофермы колхоза в Житомирской области, расположенного в 65 км от Чернобыльской АЭС, родился от свиноматки, появившейся на свет весной 1987 года. Вместо глаз у него — большой кусок ткани без радужной оболочки и зрачка.

Поросёнок с физическими отклонениями из свинофермы колхоза в Житомирской области, расположенного в 65 км от Чернобыльской АЭС, родился от свиноматки, появившейся на свет весной 1987 года. Вместо глаз у него — большой кусок ткани без радужной оболочки и зрачка. - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik / В. Колинько

Поросёнок с физическими отклонениями из свинофермы колхоза в Житомирской области, расположенного в 65 км от Чернобыльской АЭС, родился от свиноматки, появившейся на свет весной 1987 года. Вместо глаз у него — большой кусок ткани без радужной оболочки и зрачка.

© Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Бывший собственный фотокорреспондент АПН на Украине Игорь Костин демонстрирует фотографию из своего альбома "Чернобыль. Исповедь репортера" во время интервью журналистам в своей квартире в Киеве.

Бывший собственный фотокорреспондент АПН на Украине Игорь Костин демонстрирует фотографию из своего альбома &quot;Чернобыль. Исповедь репортера&quot; во время интервью журналистам в своей квартире в Киеве. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Владимир Вяткин
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Бывший собственный фотокорреспондент АПН на Украине Игорь Костин демонстрирует фотографию из своего альбома "Чернобыль. Исповедь репортера" во время интервью журналистам в своей квартире в Киеве.

© Sputnik / Сергей ГунеевДети, родившиеся после аварии на Чернобыльской АЭС. Специализированный дом грудного ребенка № 1. Открыт в феврале 1989 года. Беларусь.
Дети, родившиеся после аварии на Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Сергей Гунеев
Дети, родившиеся после аварии на Чернобыльской АЭС. Специализированный дом грудного ребенка № 1. Открыт в феврале 1989 года. Беларусь.
© AP Photo / EFREM LUKATSKY

Пятилетний пациент с лейкемией в детском онкологическом отделении Гомельской областной больницы. Беларусь, 19 марта 1996 г.

Пятилетний пациент с лейкемией в детском онкологическом отделении Гомельской областной больницы. Беларусь, 19 марта 1996 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / EFREM LUKATSKY

Пятилетний пациент с лейкемией в детском онкологическом отделении Гомельской областной больницы. Беларусь, 19 марта 1996 г.

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