https://uz.sputniknews.ru/20240426/kak-vyglyadeli-mutanty-chernobylya--43605586.html

Как выглядят мутанты Чернобыля — фото

Как выглядят мутанты Чернобыля — фото

Sputnik Узбекистан

Выброс радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС нанес огромный ущерб биосфере края, вызвав многочисленные случаи мутаций растений и животных. Каждое фото — это наглядное и страшное свидетельство последствий чернобыльской катастрофы

2024-04-26T14:49+0500

2024-04-26T14:49+0500

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фото

чернобыль

катастрофа

фотолента

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Двадцать шестого апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, который полностью разрушил реактор.Восемь из 140 тонн радиоактивного топлива реактора оказались в воздухе. Другие опасные вещества продолжали загрязнять окружающую среду во время пожара, длившегося почти две недели. В результате аварии произошло радиоактивное заражение в радиусе 30 километров, загрязнена территория площадью почти 160 тыс. квадратных километров. Пострадали северная часть Украины, Беларуси и запад России.

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