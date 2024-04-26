https://uz.sputniknews.ru/20240426/putin-pozdravleniye-kiselyov-yubiley-43622906.html

Столь большая работа достойна глубокого признания — Путин поздравил Киселёва с 70-летием

Столь большая работа достойна глубокого признания — Путин поздравил Киселёва с 70-летием

Sputnik Узбекистан

Глава РФ отметил умение гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" трудиться творчески и с полной отдачей, пожелал ему здоровья и реализации намеченных планов.

2024-04-26T17:35+0500

2024-04-26T17:35+0500

2024-04-26T17:47+0500

дмитрий киселев

юбилей

поздравление

владимир путин

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1a/43622728_0:0:2842:1600_1920x0_80_0_0_d0e13e2623e7a9caa7900dc84735d5df.jpg

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием генерального директора международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российский лидер отметил, что ответственная гражданская позиция Киселёва и умение трудиться творчески помогают ему оставаться востребованным в профессии. Глава РФ пожелал Дмитрию Киселёву здоровья и реализации намеченных планов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин поздравление киселёв