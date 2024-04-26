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https://uz.sputniknews.ru/20240426/putin-pozdravleniye-kiselyov-yubiley-43622906.html
Столь большая работа достойна глубокого признания — Путин поздравил Киселёва с 70-летием
Столь большая работа достойна глубокого признания — Путин поздравил Киселёва с 70-летием
Sputnik Узбекистан
Глава РФ отметил умение гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" трудиться творчески и с полной отдачей, пожелал ему здоровья и реализации намеченных планов.
2024-04-26T17:35+0500
2024-04-26T17:47+0500
дмитрий киселев
юбилей
поздравление
владимир путин
общество
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием генерального директора международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российский лидер отметил, что ответственная гражданская позиция Киселёва и умение трудиться творчески помогают ему оставаться востребованным в профессии. Глава РФ пожелал Дмитрию Киселёву здоровья и реализации намеченных планов.
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путин поздравление киселёв
путин поздравление киселёв

Столь большая работа достойна глубокого признания — Путин поздравил Киселёва с 70-летием

17:35 26.04.2024 (обновлено: 17:47 26.04.2024)
© Sputnik / Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкИнтервью Владимира Путина гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Владимира Путина гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Глава РФ отметил умение гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" трудиться творчески и с полной отдачей, пожелал ему здоровья и реализации намеченных планов.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием генерального директора международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что ответственная гражданская позиция Киселёва и умение трудиться творчески помогают ему оставаться востребованным в профессии.

"Ответственная гражданская позиция, умение трудиться творчески, с полной отдачей на протяжении многих лет помогают Вам оставаться востребованным в профессии, успешно руководить одним из крупнейших информагентств страны и мира, воплощать в жизнь содержательные новостные, просветительские проекты. Столь большая, плодотворная работа достойна самого глубокого признания", — говорится в поздравлении.

Глава РФ пожелал Дмитрию Киселёву здоровья и реализации намеченных планов.
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