Развитие экономики, поддержка бизнеса: о чем еще говорил Путин на съезде РСПП
10:06 26.04.2024 (обновлено: 10:21 26.04.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента Владимира Путина к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
© POOL/
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Глава РФ оценил вклад бизнес-сообщества в экономическое развитие страны и определил задачи, которые требуют совместных усилий с государством.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин, выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сделав ряд ключевых заявлений.
Президент отметил, что Российский союз промышленников и предпринимателей выступает надежным партнером государства.
"Он (РСПП - ред.) объединяет крупнейшие и ведущие предприятия страны и на протяжении уже многих лет выступает надежным партнером государства в вопросах укрепления экономики, сферы финансов, расширения свободы предпринимательства", — заявил Путин.
Глава РФ указал на позитивные тенденции в экономике, несмотря на вызовы.
"Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции", — сказал Путин.
По его словам, экономика набрала хорошую динамику, в частности, это видно по состоянию рынка труда. Безработица остается на уровне ниже трех процентов, она снизилась и среди молодежи.
Глава РФ подчеркнул, что для развертывания новой модели экономики есть все возможности, включая финансовые.
"Речь идёт о широком фронтальном развитии экономики и социальной сферы, создании в России фактически новых отраслей и направлений в промышленности, сфере услуг... Главное — для реализации обозначенных и других инициатив, для развёртывания новой модели экономического роста есть все возможности, включая солидные государственные ресурсы и потенциал отечественного бизнеса", — сказал президент.
О повышении производительности труда в экономике:
Производительность труда в России предстоит повысить во всех отраслях экономики и социальной сферы;
Необходимо развивать цифровые платформы и новые модели управления, проводить сквозную модернизацию промышленных мощностей на основе широкой автоматизации.
Еще одно из заявлений российского лидера касалось необходимости значительного увеличения объемов промышленности.
"Нам нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства, причем новые предприятия, в том числе высокотехнологичные по критически важным направлениям, должны появляться буквально повсеместно", — сказал Путин.
Он также рассказал, что Россия направит дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки.
"Направим дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки, докапитализируем такой значимый востребованный механизм, как Фонд развития промышленности, его капитал вырастет почти в два раза - на 300 миллиардов рублей", — сообщил Путин.
Поддержка бизнеса:
проблем у предпринимателей еще достаточно, хотя идет работа над дебюрократизацией;
государство и дальше будет поддерживать бизнес в России, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей;
мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса;
модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки. При этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует в том числе в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты;
изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников.
Глава РФ подчеркнул, что конструктивное партнерство государства и бизнеса позволяет успешно справляться с внешними трудностями,
Кроме того, Путин призвал сфокусироваться на еще одном важном моменте. Он отметил, что Россия не собирается абсолютно все производить у себя, но нужно работать над уникальными сервисами и технологиями.
"Нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение, применять их на практике. Особенно по критически важным технологиям и направлениям. Таково требование времени", — добавил он.
В связи с этим, Путин заявил, что нужно обеспечить приток в экономику России квалифицированных кадров, готовых осваивать новые производственные и управленческие технологии.
При этом он отметил необходимость искать другие подходы к дефициту кадров вместо завоза мигрантов.
"По оценкам экспертов, Россия в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации. И его, безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы", — сказал Путин.
Он заявил, что правительство России совместно с бизнесом станут развивать все уровни образования, чтобы выпускать большее число специалистов.