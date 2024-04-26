https://uz.sputniknews.ru/20240426/putin-vystupleniye-sezd-rspp-43611232.html

Развитие экономики, поддержка бизнеса: о чем еще говорил Путин на съезде РСПП

Развитие экономики, поддержка бизнеса: о чем еще говорил Путин на съезде РСПП

Sputnik Узбекистан

Глава РФ оценил вклад бизнес-сообщества в экономическое развитие страны и определил задачи, которые требуют совместных усилий с государством

2024-04-26T10:06+0500

2024-04-26T10:06+0500

2024-04-26T10:21+0500

россия

владимир путин

экономика

бизнес

промышленность

президент рф

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин, выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сделав ряд ключевых заявлений.Президент отметил, что Российский союз промышленников и предпринимателей выступает надежным партнером государства.Глава РФ указал на позитивные тенденции в экономике, несмотря на вызовы.По его словам, экономика набрала хорошую динамику, в частности, это видно по состоянию рынка труда. Безработица остается на уровне ниже трех процентов, она снизилась и среди молодежи.Глава РФ подчеркнул, что для развертывания новой модели экономики есть все возможности, включая финансовые.О повышении производительности труда в экономике:Еще одно из заявлений российского лидера касалось необходимости значительного увеличения объемов промышленности.Он также рассказал, что Россия направит дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки.Поддержка бизнеса:Глава РФ подчеркнул, что конструктивное партнерство государства и бизнеса позволяет успешно справляться с внешними трудностями,Кроме того, Путин призвал сфокусироваться на еще одном важном моменте. Он отметил, что Россия не собирается абсолютно все производить у себя, но нужно работать над уникальными сервисами и технологиями.В связи с этим, Путин заявил, что нужно обеспечить приток в экономику России квалифицированных кадров, готовых осваивать новые производственные и управленческие технологии.При этом он отметил необходимость искать другие подходы к дефициту кадров вместо завоза мигрантов.Он заявил, что правительство России совместно с бизнесом станут развивать все уровни образования, чтобы выпускать большее число специалистов.

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