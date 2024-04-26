https://uz.sputniknews.ru/20240426/shaxrisabz-stal-turisticheskoy-stolitsey-oes-v-2024-godu-43612277.html

Шахрисабз стал туристической столицей ОЭС в 2024 году

Шахрисабз стал туристической столицей ОЭС в 2024 году

Sputnik Узбекистан

В связи с этим в одном из древнейших городов Узбекистана, имеющим большой турпотенциал, начали проходить международные мероприятия

2024-04-26T11:11+0500

2024-04-26T11:11+0500

2024-04-26T12:44+0500

узбекистан

шахрисабз

статус

туризм

оэс

общество

культура

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1a/43612701_0:370:2730:1906_1920x0_80_0_0_7516c7a74efc6ecf131c99282e2fee33.jpg

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Шахрисабз стал туристической столицей Организации экономического сотрудничества в 2024 году. В рамках международного мероприятия, посвященного этому событию, состоялась пресс-конференция для представителей СМИ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан."Шахрисабз во всех отношениях заслуживает такого признания. Исторически на протяжении тысячелетий он был одним из основных центров Великого шелкового пути. Именно здесь пересекались торговые пути, культуры, верования, передовые идеи. Шахрисабз — один из центров уникального материального культурного наследия Узбекистана. Это было признано и ЮНЕСКО: "Исторический центр Шахрисабза" был включен в Список всемирного наследия в 2000 году", — отметил председатель комитета по туризму Умид Шадиев.Журналистам рассказали о совершенствовании туристической инфраструктуры Шахрисабза и всей Кашкадарьинской области, наращивании потенциала в экотуризме, этнотуризме и других сферах, культурных мероприятиях, раскрывающих нематериальное наследие региона, туристическом предпринимательстве.В связи с приданием одному из древнейших городов Узбекистана нового статуса, в нем начали проходить международные мероприятия.В их числе выставка, посвященная итогам "пленэра" с участием ведущих художников стран-членов ОЭС. Он организован по инициативе комитета по туризму с 27 марта по 6 апреля.Также состоялся международный гастрономический фестиваль "Шахрисабзский кулинарный поединок" с участием более 30 известных шеф-поваров из стран-членов ОЭС. Они представили национальные блюда своих стран.26 апреля в древнем Кеше, как еще называют Шахрисабз, пройдут совещание по подготовке к созданию Консультативного комитета по туризму при Секретариате ОЭС, форум "Туризм без границ на пространстве ОЭС" и торжественная церемония присвоения городу нового статуса.В числе других мероприятий:Кроме того, с 1 мая в Шахрисабзе планируют открыть гражданский аэропорт, внутренние рейсы будет выполнять авиакомпания Silk Avia.Самолеты будут летать прежде всего в туристические центры — Самарканд, Бухару, Хиву, Ташкент.Напомним, что в прошлом году туристической столицей ОЭС был иранский город Ардебиль.Для справки: решение о присвоении Шахрисабзу статуса туристической столицы Организации экономического сотрудничества в 2024 году приняли на IV совещании министров туризма государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в декабре 2022-го.

узбекистан

шахрисабз

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шахрисабз туристическая столица оэс 2024 год международные мероприятия