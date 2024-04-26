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https://uz.sputniknews.ru/20240426/tamojnya-uzbekistana-predlojila-naladit-tsifrovoy-obmen-sertifikatami-tovarov-v-sng--43620925.html
Таможня Узбекистана предложила наладить цифровой обмен сертификатами товаров в СНГ
Таможня Узбекистана предложила наладить цифровой обмен сертификатами товаров в СНГ
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте прошло 78-е заседание совета руководителей таможенных служб (СРТС) государств-участников СНГ под председательством российской стороны
2024-04-26T17:01+0500
2024-04-26T17:18+0500
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ташкент
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таможня
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Таможенный комитет Узбекистана предложил коллегам из стран СНГ наладить цифровой обмен сертификатами происхождения товаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ведомства Акмалхужу Мавлонова.Такое предложение прозвучало в ходе 78-го заседания совета руководителей таможенных служб (СРТС) государств-участников СНГ, прошедшего в Ташкенте под председательством российской стороны.Он отметил, что на территории СНГ сертификаты происхождения товаров, которые являются основным документом для применения преференций, до сих пор представляются в бумажном виде.В числе таких целей, по словам Мавлонова, — уменьшение барьеров и ограничений на пути свободного передвижения товаров, ускорение транзита грузов, совершенствование информационного взаимодействия таможенных служб для борьбы с трансграничными перемещениями контрафактных товаров.В ходе заседания с участием руководителей таможенных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и представителей Исполкома СНГ речь также шла о реализации положений Концепции председательства Российской Федерации в Содружестве, повышении эффективности органов отраслевого сотрудничества, действующих в сфере экономики.Кроме того, в ходе встречи обсудили и согласовали ряд вопросов межведомственного взаимодействия.В их числе — практика применения навигационных пломб для отслеживания перевозок, меморандум о взаимопонимании между таможенными службами государств-участников СНГ об упрощении транзитных перевозок, разработка проекта протокола о создании транзитного портала таможенных служб государств-участников СНГ.Также рассмотрен ход согласования трех проектов соглашений, разрабатываемых советом глав таможенных служб.Очередное 79-е заседание Совета предложено провести в сентябре 2024 года во Владивостоке (Российская Федерация).
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таможня узбекистан предложение цифровой обмен сертификаты товаров снг
таможня узбекистан предложение цифровой обмен сертификаты товаров снг

Таможня Узбекистана предложила наладить цифровой обмен сертификатами товаров в СНГ

17:01 26.04.2024 (обновлено: 17:18 26.04.2024)
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГВ Ташкенте состоялось 78-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ
В Ташкенте состоялось 78-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2024
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
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В Ташкенте прошло 78-е заседание совета руководителей таможенных служб (СРТС) государств-участников СНГ под председательством российской стороны.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Таможенный комитет Узбекистана предложил коллегам из стран СНГ наладить цифровой обмен сертификатами происхождения товаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ведомства Акмалхужу Мавлонова.
Такое предложение прозвучало в ходе 78-го заседания совета руководителей таможенных служб (СРТС) государств-участников СНГ, прошедшего в Ташкенте под председательством российской стороны.
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГВ Ташкенте состоялось 78-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ
В Ташкенте состоялось 78-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2024
В Ташкенте состоялось 78-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
"Хотелось бы также предложить секретариату СРТС проработать вопрос по взаимодействию обмена цифровых форм сертификатов страны происхождения товара", — сказал Мавлонов.
Он отметил, что на территории СНГ сертификаты происхождения товаров, которые являются основным документом для применения преференций, до сих пор представляются в бумажном виде.

"Мы предлагаем пересмотреть актуальность обсуждаемых вопросов на заседаниях СРТС и поднять наше сотрудничество на новый уровень. Для этого нам необходимо приложить максимум усилий для совместного достижения целей, определенных стратегией экономического развития СНГ на период до 2030 года", — отметил глава комитета.

В числе таких целей, по словам Мавлонова, — уменьшение барьеров и ограничений на пути свободного передвижения товаров, ускорение транзита грузов, совершенствование информационного взаимодействия таможенных служб для борьбы с трансграничными перемещениями контрафактных товаров.
В ходе заседания с участием руководителей таможенных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и представителей Исполкома СНГ речь также шла о реализации положений Концепции председательства Российской Федерации в Содружестве, повышении эффективности органов отраслевого сотрудничества, действующих в сфере экономики.
Кроме того, в ходе встречи обсудили и согласовали ряд вопросов межведомственного взаимодействия.
В их числе — практика применения навигационных пломб для отслеживания перевозок, меморандум о взаимопонимании между таможенными службами государств-участников СНГ об упрощении транзитных перевозок, разработка проекта протокола о создании транзитного портала таможенных служб государств-участников СНГ.
Также рассмотрен ход согласования трех проектов соглашений, разрабатываемых советом глав таможенных служб.
Очередное 79-е заседание Совета предложено провести в сентябре 2024 года во Владивостоке (Российская Федерация).
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