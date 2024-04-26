https://uz.sputniknews.ru/20240426/uzbekistan-torgovlya-eaeu-43619631.html

Как развивается торговля Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Как развивается торговля Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Sputnik Узбекистан

Лидером по внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза остается Россия

2024-04-26T16:01+0500

2024-04-26T16:01+0500

2024-04-26T17:33+0500

инфографика

еаэс

россия

узбекистан

торговля

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/19/43604805_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cefe73477312d87711f68786bac758a9.png

За три месяца 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Евразийского экономического союза превысил $4 млрд.В январе-феврале текущего года этот показатель составлял $2,5 млрд.Лидером по объему внешней торговли с Узбекистаном остается Россия.С января по март общий внешнеторговый оборот республики с РФ достиг $2,8 млрд, из них свыше $2 млрд — импорт товаров из РФ в РУз.Для сравнения: общий показатель ВТО за первые два месяца 2024 года между двумя странами составил $1 769,2 млн.Структура ВТО Узбекистана по странам ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан еаэс торговля развитие