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Как развивается торговля Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Как развивается торговля Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Sputnik Узбекистан
Лидером по внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза остается Россия
2024-04-26T16:01+0500
2024-04-26T16:01+0500
2024-04-26T17:33+0500
инфографика
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узбекистан
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экономика
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За три месяца 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Евразийского экономического союза превысил $4 млрд.В январе-феврале текущего года этот показатель составлял $2,5 млрд.Лидером по объему внешней торговли с Узбекистаном остается Россия.С января по март общий внешнеторговый оборот республики с РФ достиг $2,8 млрд, из них свыше $2 млрд — импорт товаров из РФ в РУз.Для сравнения: общий показатель ВТО за первые два месяца 2024 года между двумя странами составил $1 769,2 млн.Структура ВТО Узбекистана по странам ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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Как развивается торговля Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
16:01 26.04.2024 (обновлено: 17:33 26.04.2024)
Лидером по внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза остается Россия.
За три месяца 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Евразийского экономического союза превысил $4 млрд.
В январе-феврале текущего года этот показатель составлял $2,5 млрд.
Лидером по объему внешней торговли с Узбекистаном остается Россия.
С января по март общий внешнеторговый оборот республики с РФ достиг $2,8 млрд, из них свыше $2 млрд — импорт товаров из РФ в РУз.
Для сравнения: общий показатель ВТО за первые два месяца 2024 года между двумя странами составил $1 769,2 млн.
Структура ВТО Узбекистана по странам ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.