https://uz.sputniknews.ru/20240427/aeroport-tashkent-stroitelstvo-gruz-terminal-43626204.html
В международном аэропорту Ташкента построят новый грузовой терминал
В международном аэропорту Ташкента построят новый грузовой терминал
Sputnik Узбекистан
Новый комплекс с пропускной способностью 120 тысяч тонн в год расположится на территории в 5,2 га
2024-04-27T09:36+0500
2024-04-27T09:36+0500
2024-04-27T09:56+0500
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аэропорт ташкента
терминал
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проект
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента построят новый грузовой терминал, сообщает Uzbekistan Airports.На данный момент работы по проектированию грузового терминала завершили. Его строительство будет проходить в два этапа.На втором этапе до конца 2025 года планируется построить и ввести в эксплуатацию новый грузовой склад площадью 12 000 кв. м, в том числе строительство новых современных холодильных и морозильных помещений с разными температурными режимами общей площадью 1000 кв.м."В настоящее время здания и сооружения грузового терминала, построенные в 1994-2000 годах, представляют собой около 20 устаревших малых и средних складских и административных помещений общей площадью порядка 3 га. Пропускная способность грузового терминала составляет фактически 30 000 тонн в год. Однако в 2024 году прогнозируется около 67 000 тонн обработки груза и почты. Все это говорит об острой необходимости расширения и модернизации грузового комплекса. Новый терминал будет оснащен современным оборудованием, что позволит сократить время обслуживания грузов и предоставлять авиаперевозчикам качество сервиса в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами", – отметили в Uzbekistan Airports Cargo.Строительство нового объекта осуществляется в рамках исполнения соответствующего пункта постановления президента РУз "О мерах по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации".
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международный аэропорт ташкент строительство грузовой терминал комплекс пропуск способность расположение территория
международный аэропорт ташкент строительство грузовой терминал комплекс пропуск способность расположение территория
В международном аэропорту Ташкента построят новый грузовой терминал
09:36 27.04.2024 (обновлено: 09:56 27.04.2024)
Новый комплекс с пропускной способностью 120 тысяч тонн в год расположится на территории в 5,2 га.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik
. В международном аэропорту Ташкента построят новый грузовой терминал, сообщает Uzbekistan Airports
.
На данный момент работы по проектированию грузового терминала завершили. Его строительство будет проходить в два этапа.
"На первом этапе до конца текущего года будет введен в эксплуатацию новый грузовой терминал общей площадью 8 000 кв. м, включая холодильные и морозильные камеры площадью 500 кв. м для грузов, требующих поддержания определенного температурного режима. Также для персонала и представителей компаний-импортеров/экспортеров будет построено новое административное здание площадью 3 000 кв. м", – говорится в сообщении.
На втором этапе до конца 2025 года планируется построить и ввести в эксплуатацию новый грузовой склад площадью 12 000 кв. м, в том числе строительство новых современных холодильных и морозильных помещений с разными температурными режимами общей площадью 1000 кв.м.
"В настоящее время здания и сооружения грузового терминала, построенные в 1994-2000 годах, представляют собой около 20 устаревших малых и средних складских и административных помещений общей площадью порядка 3 га. Пропускная способность грузового терминала составляет фактически 30 000 тонн в год. Однако в 2024 году прогнозируется около 67 000 тонн обработки груза и почты. Все это говорит об острой необходимости расширения и модернизации грузового комплекса. Новый терминал будет оснащен современным оборудованием, что позволит сократить время обслуживания грузов и предоставлять авиаперевозчикам качество сервиса в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами", – отметили в Uzbekistan Airports Cargo.
Строительство нового объекта осуществляется в рамках исполнения соответствующего пункта постановления президента РУз "О мерах по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации".