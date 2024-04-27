Чем опасно переедание – рассказал диетолог
Подписаться
Чем опасно разовое переедание и как его избежать объяснил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.
В гостях за праздничным столом велик соблазн съесть больше, чем нужно. А это не так безобидно, рассказал специалист в интервью радио Sputnik.
"Пять из десяти основных причин смертности связаны с регулярным перееданием и избыточным весом. А однократное переедание может вылиться, как в народе говорят, в несварение: тяжесть, нарушение сна, изжога, отрыжка, проблемы с поджелудочной железой. Это называется нарушением пищеварения", – рассказал Андрей Бобровский.
Возможный дискомфорт от переедания можно предотвратить, если поесть перед тем, как отправиться в гости, еще дома, советует он.
"Приходить в гости на голодный желудок и сразу же набрасываться на еду – плохая идея. Перед тем, как идти туда, где вас ожидает шикарный стол, нужно съесть что-то легкое и объемное, не шоколадку съесть, а лучше, если это будут овощи или фрукты, даже простой банан спасет от бездумного переедания", – советует врач.
Во время застолья следует медленно пережевывать пищу и держать тарелку наполненной овощами, зеленью и деликатесами, рекомендует диетолог.
"Важно, чтобы тарелка всегда была перед вами полной, чтобы вы не гоняли по ней одну горошину со скучающим видом. Желательно, чтобы с одной стороны на тарелке была гора зелени, овощей или фруктов, а с другой – деликатесы. Тогда хозяйка не будет подкладывать еще. Медленно и тщательно пережевывайте пищу. Надо из каждого кусочка брать максимум вкуса, наслаждаться едой. Плохой вариант, когда человек берет кусочек, кладет его в рот и, еще не пережевав, не проглотив его, тянется за следующим", – отметил Андрей Бобровский.
По его словам, важно также правильно выбирать соседей по столу.
"Бывает, попадется сосед по столу, который быстро напивается и начинает говорить: "Ты что не ешь, ты хозяйку не уважаешь?" Лучше все-таки в соседи выбирать единомышленников, которые будут с вами обсуждать принципы правильного питания и поддержат вас в определенных ограничениях. За столом нужно активно участвовать в разговорах, искать любой повод, чтобы поговорить. С полным ртом разговаривать вы не будете, поэтому общайтесь, это замедлит процесс поглощения пищи и даст вашему организму почувствовать сытость", – пояснил Андрей Бобровский.