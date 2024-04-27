https://uz.sputniknews.ru/20240427/pereyedaniye-opasnost-diyetolog-43634687.html

Чем опасно переедание – рассказал диетолог

Чем опасно переедание – рассказал диетолог

Sputnik Узбекистан

Чем опасно разовое переедание и как его избежать объяснил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский

2024-04-27T22:18+0500

2024-04-27T22:18+0500

2024-04-27T22:18+0500

здоровье

еда

переедание

диетолог

врач

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В гостях за праздничным столом велик соблазн съесть больше, чем нужно. А это не так безобидно, рассказал специалист в интервью радио Sputnik.Возможный дискомфорт от переедания можно предотвратить, если поесть перед тем, как отправиться в гости, еще дома, советует он.Во время застолья следует медленно пережевывать пищу и держать тарелку наполненной овощами, зеленью и деликатесами, рекомендует диетолог.По его словам, важно также правильно выбирать соседей по столу."Бывает, попадется сосед по столу, который быстро напивается и начинает говорить: "Ты что не ешь, ты хозяйку не уважаешь?" Лучше все-таки в соседи выбирать единомышленников, которые будут с вами обсуждать принципы правильного питания и поддержат вас в определенных ограничениях. За столом нужно активно участвовать в разговорах, искать любой повод, чтобы поговорить. С полным ртом разговаривать вы не будете, поэтому общайтесь, это замедлит процесс поглощения пищи и даст вашему организму почувствовать сытость", – пояснил Андрей Бобровский.

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2024

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переедание опасность диетолог кандидат медицинских наук врач диетолог андрей бобровский