https://uz.sputniknews.ru/20240427/rossiyskaya-produktsiya-uzbekistan-otnosheniye-polojitelnoye-43633957.html
"Made in Russia": к российской продукции в РУз отношение очень положительное
"Made in Russia": к российской продукции в РУз отношение очень положительное
Sputnik Узбекистан
Об этом в ходе брифинга в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал руководитель представительства Российского экспортного центра в РУз Павел Буханов
2024-04-27T18:02+0500
2024-04-27T18:02+0500
2024-04-27T18:02+0500
пресс-центр
россия
узбекистан
сотрудничество
продукция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1b/43633784_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_922889c8d44c73264ddbaacedf6858f5.jpg
По его словам, Узбекистан является для России приоритетным рынком, и торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами развивается уже много лет.Но уже по итогам первых двух месяцев 2024 года есть положительная динамика, там рост порядка 15-17% во взаимной торговле. Поэтому есть все основания к тому, что рост взаимной торговли будет только ускоряться, добавил он. Что касается бренда “Made in Russia”, то, по словам Буханова, в Узбекистане он порой ценится даже несколько выше, чем в самой России.Между Россией и Узбекистаном действует зона свободной торговли, то есть все российские товары, которые обладают сертификатом СТ-1 российского происхождения, освобождены от таможенных пошлин при ввозе в Узбекистан. Это серьезное подспорье для российских производителей, которые поставляют свою продукцию в Узбекистан, объяснил гость пресс-центра. Подробности – в нашем видео.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1b/43633784_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_86f2591c7d396327a5c97832453c152a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
made in russia россия узбекистан продукция брифинг пресс-центре sputnik узбекистан руководитель представительство российский экспортный центр павел буханов
made in russia россия узбекистан продукция брифинг пресс-центре sputnik узбекистан руководитель представительство российский экспортный центр павел буханов
"Made in Russia": к российской продукции в РУз отношение очень положительное
Эксклюзив
Об этом в ходе брифинга в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал руководитель представительства Российского экспортного центра в РУз Павел Буханов.
По его словам, Узбекистан является для России приоритетным рынком, и торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами развивается уже много лет.
"Если говорить конкретно про 2023 год — небольшой, но рост был. Тем не менее во взаимном товарообороте нам буквально чуть-чуть не хватило: общий товарооборот России и Узбекистана составил по итогам 2023 года $9,9 млн, то есть чуть-чуть не хватило до психологической отметки в $10 млн", – сказал Буханов.
Но уже по итогам первых двух месяцев 2024 года есть положительная динамика, там рост порядка 15-17% во взаимной торговле. Поэтому есть все основания к тому, что рост взаимной торговли будет только ускоряться, добавил он.
Что касается бренда “Made in Russia”, то, по словам Буханова, в Узбекистане он порой ценится даже несколько выше, чем в самой России.
"То есть, вот, российская, значит, добротная, хорошо сделанная. И здесь, у узбекского потребителя или у узбекских компаний к российской продукции все-таки такое отношение очень положительное", – сказал он.
Между Россией и Узбекистаном действует зона свободной торговли, то есть все российские товары, которые обладают сертификатом СТ-1 российского происхождения, освобождены от таможенных пошлин при ввозе в Узбекистан. Это серьезное подспорье для российских производителей, которые поставляют свою продукцию в Узбекистан, объяснил гость пресс-центра.
Подробности – в нашем видео.