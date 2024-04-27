https://uz.sputniknews.ru/20240427/rossiyskaya-produktsiya-uzbekistan-otnosheniye-polojitelnoye-43633957.html

"Made in Russia": к российской продукции в РУз отношение очень положительное

"Made in Russia": к российской продукции в РУз отношение очень положительное

Sputnik Узбекистан

Об этом в ходе брифинга в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал руководитель представительства Российского экспортного центра в РУз Павел Буханов

2024-04-27T18:02+0500

2024-04-27T18:02+0500

2024-04-27T18:02+0500

пресс-центр

россия

узбекистан

сотрудничество

продукция

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По его словам, Узбекистан является для России приоритетным рынком, и торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами развивается уже много лет.Но уже по итогам первых двух месяцев 2024 года есть положительная динамика, там рост порядка 15-17% во взаимной торговле. Поэтому есть все основания к тому, что рост взаимной торговли будет только ускоряться, добавил он. Что касается бренда “Made in Russia”, то, по словам Буханова, в Узбекистане он порой ценится даже несколько выше, чем в самой России.Между Россией и Узбекистаном действует зона свободной торговли, то есть все российские товары, которые обладают сертификатом СТ-1 российского происхождения, освобождены от таможенных пошлин при ввозе в Узбекистан. Это серьезное подспорье для российских производителей, которые поставляют свою продукцию в Узбекистан, объяснил гость пресс-центра. Подробности – в нашем видео.

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made in russia россия узбекистан продукция брифинг пресс-центре sputnik узбекистан руководитель представительство российский экспортный центр павел буханов