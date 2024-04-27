СВО: российские военные уничтожили украинские склады боеприпасов
"(Уничтожили) склады боеприпасов, живую силу в достаточном количестве. Ты зарядился, отработал, зарядился, отработал, и вот, пока не закончится работа. Пока не остановят, не уйдет цель, или пока не уничтожим ее. Беспилотники, операторы снимают, они видят, докладывают поражение. Всегда, когда ты знаешь, что ты попал – помог нашим парням, которые в пехоте, или штурмовым отрядам. Когда ты им облегчил работу, самому от этого легче становится", – рассказал командир РСЗО.
"Работаем по уничтожению противника, живой силы, транспортных средств, бронетехники, укреплений. А так цели всегда есть, без работы не остаемся. В самый напряженный день было пять выездов. Машин у нас достаточно. Самое главное – вовремя и быстро отработать, четко и слаженно покинуть позицию", – сказал командир.