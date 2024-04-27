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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240427/svo-rossiya-ukraina-voyennyye-sklad-boyepripasy-43629462.html
СВО: российские военные уничтожили украинские склады боеприпасов
СВО: российские военные уничтожили украинские склады боеприпасов
Sputnik Узбекистан
После отработки целей "Грады" уходят в запасные районы, где перезаряжаются и снова выходят на позиции для нанесения ударов
2024-04-27T12:25+0500
2024-04-27T12:26+0500
россия
всу
украина
град
военнослужащие
удар
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" ВС РФ уничтожил склады боеприпасов и группу военнослужащих ВСУ, рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости. Он добавил, что целями для "Градов" являются не только живая сила противника и склады. Отмечается, что после отработки целей "Грады" уходят в запасные районы, где перезаряжаются и вновь выходят на позиции для нанесения ударов.
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сво россия украина военные склад боеприпасы отработка цель грады перезарядка позиция удар
сво россия украина военные склад боеприпасы отработка цель грады перезарядка позиция удар

СВО: российские военные уничтожили украинские склады боеприпасов

12:25 27.04.2024 (обновлено: 12:26 27.04.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерийской батареи ЦВО на Краснолиманском направлении. Архивное фото
Боевая работа реактивной артиллерийской батареи ЦВО на Краснолиманском направлении. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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После отработки целей "Грады" уходят в запасные районы, где перезаряжаются и снова выходят на позиции для нанесения ударов.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" ВС РФ уничтожил склады боеприпасов и группу военнослужащих ВСУ, рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

"(Уничтожили) склады боеприпасов, живую силу в достаточном количестве. Ты зарядился, отработал, зарядился, отработал, и вот, пока не закончится работа. Пока не остановят, не уйдет цель, или пока не уничтожим ее. Беспилотники, операторы снимают, они видят, докладывают поражение. Всегда, когда ты знаешь, что ты попал – помог нашим парням, которые в пехоте, или штурмовым отрядам. Когда ты им облегчил работу, самому от этого легче становится", – рассказал командир РСЗО.

Он добавил, что целями для "Градов" являются не только живая сила противника и склады.

"Работаем по уничтожению противника, живой силы, транспортных средств, бронетехники, укреплений. А так цели всегда есть, без работы не остаемся. В самый напряженный день было пять выездов. Машин у нас достаточно. Самое главное – вовремя и быстро отработать, четко и слаженно покинуть позицию", – сказал командир.

Отмечается, что после отработки целей "Грады" уходят в запасные районы, где перезаряжаются и вновь выходят на позиции для нанесения ударов.
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