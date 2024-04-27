https://uz.sputniknews.ru/20240427/uzbekistan-biznes-klimat-mart-uluchsheniye-43628461.html

В Узбекистане бизнес-климат в марте улучшился

В Узбекистане бизнес-климат в марте улучшился

Sputnik Узбекистан

Бизнес-климат это аналитический показатель, который рассчитывается ежемесячно на основе опроса, проводимого Центром экономических исследований и реформ начиная с 2020 года

2024-04-27T11:38+0500

2024-04-27T11:38+0500

2024-04-27T11:38+0500

узбекистан

бизнес

экономика

аналитика

промышленность

сельское хозяйство

строительство

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане бизнес-климат в марте улучшился, сообщает Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР). По словам специалистов, причиной улучшения стали текущие оценки и оптимистические настроения в сельском хозяйстве и промышленности. Участие предприятий в опросах, позволяет оценить текущую экономическую ситуацию раньше, чем она будет отражена официальной статистикой. Кроме того, ожидания предприятий представляют опережающие индикаторы экономической активности, говорится в сообщении.Рост сводного бизнес-климата определялся позитивной динамикой как текущих оценок, так и ожиданий.На повышение бизнес-климата существенное влияние оказала положительная динамика в сельском хозяйстве и промышленности.В сельском хозяйстве показатель бизнес-климата за месяц взлетел на 20 пунктов вверх. Что касается промышленности, то здесь в марте бизнес-климат вырос на 2 пункта. Одновременно, мартовские результаты обследования отразили снижение оценок предприятий в секторе строительства на 4 пункта и сфере услуг на 3 пункта соответственно.Так, в строительстве оценки текущего состояния в марте снизились на 10 пунктов, еще на 4 п.п. снизились ожидания касательно улучшения спроса.В сфере услуг уровень ожиданий относительно роста бизнеса в будущем остался без изменения на достаточно высоком уровне – около 80% компаний. При этом, ожидания относительно увеличения числа работников снизились на 3 п.п.Текущие оценки предприятий улучшились в большинстве видов экономической деятельности – относительно прошлого месяца они повысились на 6 пунктов – до 44. Ожидания перспектив развития бизнеса сигнализирует о достаточно высоком уровне оптимизма у предпринимателей.Сводный индикатор ожиданий относительно перспектив развития бизнеса в ближайшие 3 месяца достиг отметки в 77 пунктов, преимущественно благодаря улучшению оптимизма в сельском хозяйстве и промышленности – 15 и 1 пункт соответственно.Около половины опрошенных предпринимателей отметили наличие барьеров в ведении бизнеса.Например, в промышленности их стали чаще беспокоить проблемы, связанные финансированием, высокими процентными ставками и электроснабжением. Вместе с тем, отмечается снижение проблем, связанных с поставкой газа и низким спросом.Основные проблемы для бизнеса в сельском хозяйстве связаны с поставкой воды и электроснабжением.Успешность в борьбе с коррупцией в сфере строительства относительно высока.В то же самое время, проблемы, связанные с высокими налоговыми ставками и финансированием в сфере услуг увеличились.

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