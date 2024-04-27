В Узбекистане бизнес-климат в марте улучшился
© Depositphotos.com / WavebreakmediaМолодой человек смотрит в ноутбук за рабочим столом. Иллюстративное фото
© Depositphotos.com / Wavebreakmedia
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Бизнес-климат — это аналитический показатель, который рассчитывается ежемесячно на основе опроса, проводимого Центром экономических исследований и реформ начиная с 2020 года.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане бизнес-климат в марте улучшился, сообщает Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР).
По словам специалистов, причиной улучшения стали текущие оценки и оптимистические настроения в сельском хозяйстве и промышленности.
Участие предприятий в опросах, позволяет оценить текущую экономическую ситуацию раньше, чем она будет отражена официальной статистикой. Кроме того, ожидания предприятий представляют опережающие индикаторы экономической активности, говорится в сообщении.
Рост сводного бизнес-климата определялся позитивной динамикой как текущих оценок, так и ожиданий.
"В марте сводный индикатор бизнес-климата по сравнению с февралем увеличился на 4 пункта – до 60, что указывает на дальнейшее расширение деловой активности. Тогда как в марте прошлого года сводный показатель составил 64 пункта", – говорится в сообщении.
На повышение бизнес-климата существенное влияние оказала положительная динамика в сельском хозяйстве и промышленности.
В сельском хозяйстве показатель бизнес-климата за месяц взлетел на 20 пунктов вверх.
"Среди основных причин – улучшение положительных оценок бизнеса относительно текущего состояния предприятий на 4 процентных пункта (п.п.), повышение спроса на 6 п.п., увеличение количества сотрудников на 14 п.п. Кроме того, ожидания в секторе о будущем состоянии их предприятий выросли на 4 п.п.", – говорится в сообщении.
Что касается промышленности, то здесь в марте бизнес-климат вырос на 2 пункта.
"Основной причиной чему стали улучшенные прогнозы предпринимателей о сегодняшнем и будущем состоянии их предприятий. По результатам опроса, 36% компаний назвали текущее состояние в промышленности хорошим, что на 7 п.п. превышает уровень прошлого месяца. Менеджеры этого сектора также прогнозируют увеличение спроса на 5 п.п.", – отметили эксперты ЦЭИР.
Одновременно, мартовские результаты обследования отразили снижение оценок предприятий в секторе строительства на 4 пункта и сфере услуг на 3 пункта соответственно.
Так, в строительстве оценки текущего состояния в марте снизились на 10 пунктов, еще на 4 п.п. снизились ожидания касательно улучшения спроса.
В сфере услуг уровень ожиданий относительно роста бизнеса в будущем остался без изменения на достаточно высоком уровне – около 80% компаний. При этом, ожидания относительно увеличения числа работников снизились на 3 п.п.
Текущие оценки предприятий улучшились в большинстве видов экономической деятельности – относительно прошлого месяца они повысились на 6 пунктов – до 44.
"Это обусловлено колебаниями в индикаторах текущего состояния в промышленности, строительстве и в сфере сельского хозяйства. Если основной вклад в улучшении текущего состояния бизнеса в марте пришелся на долю в сельском хозяйстве, где рост составил 25 пунктов, то в сфере услуг отмечено снижение на 3 пункта", – говорится в сообщении.
Ожидания перспектив развития бизнеса сигнализирует о достаточно высоком уровне оптимизма у предпринимателей.
Сводный индикатор ожиданий относительно перспектив развития бизнеса в ближайшие 3 месяца достиг отметки в 77 пунктов, преимущественно благодаря улучшению оптимизма в сельском хозяйстве и промышленности – 15 и 1 пункт соответственно.
Около половины опрошенных предпринимателей отметили наличие барьеров в ведении бизнеса.
Например, в промышленности их стали чаще беспокоить проблемы, связанные финансированием, высокими процентными ставками и электроснабжением. Вместе с тем, отмечается снижение проблем, связанных с поставкой газа и низким спросом.
Основные проблемы для бизнеса в сельском хозяйстве связаны с поставкой воды и электроснабжением.
Успешность в борьбе с коррупцией в сфере строительства относительно высока.
В то же самое время, проблемы, связанные с высокими налоговыми ставками и финансированием в сфере услуг увеличились.
"В целом, проблемы, которые предприниматели считают наиболее острыми, включают в себя финансирование, высокие процентные ставки и налоговое администрирование", – заключили эксперты ЦЭИР.