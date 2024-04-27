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https://uz.sputniknews.ru/20240427/uzbekistan-uchastiye-zasedaniye-transportnyy-koordinatsionnyy-komitet-otg-43632704.html
Делегация РУз приняла участие в заседании Транспортного координационного комитета ОТГ
Делегация РУз приняла участие в заседании Транспортного координационного комитета ОТГ
Sputnik Узбекистан
В ходе совещания страны обсудили результаты совместной работы в рамках Организации тюркских государств по различным направлениям
2024-04-27T15:20+0500
2024-04-27T15:22+0500
узбекистан
транспорт
министерство транспорта республики узбекистан
заседание
сотрудничество
отг
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие во 2-м заседании Транспортного координационного комитета ОТГ, которое прошло в столице Венгрии Будапеште, сообщает Минтранс РУз.Как отметил первый заместитель министра транспорта Узбекистана Маманбий Омаров, по инициативе узбекской стороны успешно ведется работа по расширению географии системы электронного обмена бланками разрешений "e-Permit" между странами в целях ускорения процесса грузоперевозок.
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делегация узбекистан участие заседание транспортный координационный комитет отг страны результаты работа организация тюркских государств
делегация узбекистан участие заседание транспортный координационный комитет отг страны результаты работа организация тюркских государств

Делегация РУз приняла участие в заседании Транспортного координационного комитета ОТГ

15:20 27.04.2024 (обновлено: 15:22 27.04.2024)
© Минтранс РУзДелегация РУз приняла участие в заседании Транспортного координационного комитета ОТГ
Делегация РУз приняла участие в заседании Транспортного координационного комитета ОТГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2024
© Минтранс РУз
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В ходе совещания страны обсудили результаты совместной работы в рамках Организации тюркских государств по различным направлениям.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие во 2-м заседании Транспортного координационного комитета ОТГ, которое прошло в столице Венгрии Будапеште, сообщает Минтранс РУз.
© Минтранс РУзДелегация РУз приняла участие в заседании Транспортного координационного комитета ОТГ
Делегация РУз приняла участие в заседании Транспортного координационного комитета ОТГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2024
Делегация РУз приняла участие в заседании Транспортного координационного комитета ОТГ
© Минтранс РУз
© Минтранс РУзДелегация РУз приняла участие в заседании Транспортного координационного комитета ОТГ
Делегация РУз приняла участие в заседании Транспортного координационного комитета ОТГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2024
Делегация РУз приняла участие в заседании Транспортного координационного комитета ОТГ
© Минтранс РУз
"В ходе совещания страны обсудили результаты совместной работы в рамках ОТГ по таким направлениям как развитие Транскаспийского коридора, цифровизация перевозочных документов и транспортных услуг в том числе с использованием инструментов e-Permit, eTIR и eCMR, а также выполнение совместного плана действий по реализации Программы транспортной взаимосвязанности принятой в ноябре 2023 года на Саммите ОТГ", – говорится в сообщении.
Как отметил первый заместитель министра транспорта Узбекистана Маманбий Омаров, по инициативе узбекской стороны успешно ведется работа по расширению географии системы электронного обмена бланками разрешений "e-Permit" между странами в целях ускорения процесса грузоперевозок.
© Минтранс РУзПервый заместитель министра транспорта Узбекистана Маманбий Омаров
Делегация РУз приняла участие в заседании Транспортного координационного комитета ОТГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2024
Первый заместитель министра транспорта Узбекистана Маманбий Омаров
© Минтранс РУз
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