https://uz.sputniknews.ru/20240427/uzbekistan-uchastiye-zasedaniye-transportnyy-koordinatsionnyy-komitet-otg-43632704.html
Делегация РУз приняла участие в заседании Транспортного координационного комитета ОТГ
Делегация РУз приняла участие в заседании Транспортного координационного комитета ОТГ
Sputnik Узбекистан
В ходе совещания страны обсудили результаты совместной работы в рамках Организации тюркских государств по различным направлениям
2024-04-27T15:20+0500
2024-04-27T15:20+0500
2024-04-27T15:22+0500
узбекистан
транспорт
министерство транспорта республики узбекистан
заседание
сотрудничество
отг
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1b/43632832_0:56:1066:656_1920x0_80_0_0_164bdb563229d3ebe8e347dc629b6f76.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие во 2-м заседании Транспортного координационного комитета ОТГ, которое прошло в столице Венгрии Будапеште, сообщает Минтранс РУз.Как отметил первый заместитель министра транспорта Узбекистана Маманбий Омаров, по инициативе узбекской стороны успешно ведется работа по расширению географии системы электронного обмена бланками разрешений "e-Permit" между странами в целях ускорения процесса грузоперевозок.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1b/43632832_59:0:1007:711_1920x0_80_0_0_fa2f5171ff05940b7f7b3c506e79deb2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
делегация узбекистан участие заседание транспортный координационный комитет отг страны результаты работа организация тюркских государств
делегация узбекистан участие заседание транспортный координационный комитет отг страны результаты работа организация тюркских государств
Делегация РУз приняла участие в заседании Транспортного координационного комитета ОТГ
15:20 27.04.2024 (обновлено: 15:22 27.04.2024)
В ходе совещания страны обсудили результаты совместной работы в рамках Организации тюркских государств по различным направлениям.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik
. Делегация Узбекистана приняла участие во 2-м заседании Транспортного координационного комитета ОТГ, которое прошло в столице Венгрии Будапеште, сообщает Минтранс
РУз.
"В ходе совещания страны обсудили результаты совместной работы в рамках ОТГ по таким направлениям как развитие Транскаспийского коридора, цифровизация перевозочных документов и транспортных услуг в том числе с использованием инструментов e-Permit, eTIR и eCMR, а также выполнение совместного плана действий по реализации Программы транспортной взаимосвязанности принятой в ноябре 2023 года на Саммите ОТГ", – говорится в сообщении.
Как отметил первый заместитель министра транспорта Узбекистана Маманбий Омаров, по инициативе узбекской стороны успешно ведется работа по расширению географии системы электронного обмена бланками разрешений "e-Permit" между странами в целях ускорения процесса грузоперевозок.