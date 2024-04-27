Делегация РУз приняла участие в заседании Транспортного координационного комитета ОТГ

"В ходе совещания страны обсудили результаты совместной работы в рамках ОТГ по таким направлениям как развитие Транскаспийского коридора, цифровизация перевозочных документов и транспортных услуг в том числе с использованием инструментов e-Permit, eTIR и eCMR, а также выполнение совместного плана действий по реализации Программы транспортной взаимосвязанности принятой в ноябре 2023 года на Саммите ОТГ", – говорится в сообщении.