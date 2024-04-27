https://uz.sputniknews.ru/20240427/uzbekistanets-spaseniye-lyudi-pojar-sankt-peterburg-43635155.html

Видео: узбекистанец спас людей из пожара в Санкт-Петербурге

Видео: узбекистанец спас людей из пожара в Санкт-Петербурге

Sputnik Узбекистан

Известно, что мужчина занимается спортом, раньше служил в войсках в Узбекистане

2024-04-27T17:29+0500

2024-04-27T17:29+0500

2024-04-27T17:29+0500

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узбекистанец

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекистанец Олимджон Ибрагимов, работающий дворником, спас жизнь людям, оказавшимся в горящей квартире одного из жилых домов в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru.В помещении, откуда выбирались люди, все было охвачено огнем. Когда пожарные уже были на месте и помогали людям спуститься по лестнице из одного окна, Олимджон Ибрагимов решил, что "погорельцев" в другом окне могут не успеть спасти.

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