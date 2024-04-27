https://uz.sputniknews.ru/20240427/uzbekistanets-spaseniye-lyudi-pojar-sankt-peterburg-43635155.html
Видео: узбекистанец спас людей из пожара в Санкт-Петербурге
Видео: узбекистанец спас людей из пожара в Санкт-Петербурге
Sputnik Узбекистан
Известно, что мужчина занимается спортом, раньше служил в войсках в Узбекистане
2024-04-27T17:29+0500
2024-04-27T17:29+0500
2024-04-27T17:29+0500
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узбекистанец
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекистанец Олимджон Ибрагимов, работающий дворником, спас жизнь людям, оказавшимся в горящей квартире одного из жилых домов в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru.В помещении, откуда выбирались люди, все было охвачено огнем. Когда пожарные уже были на месте и помогали людям спуститься по лестнице из одного окна, Олимджон Ибрагимов решил, что "погорельцев" в другом окне могут не успеть спасти.
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узбекистанец спасение люди пожар санкт-петербург мужчина войска узбекистан олимджон ибрагимов
узбекистанец спасение люди пожар санкт-петербург мужчина войска узбекистан олимджон ибрагимов
Видео: узбекистанец спас людей из пожара в Санкт-Петербурге
Известно, что мужчина занимается спортом, раньше служил в войсках в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik
. Узбекистанец Олимджон Ибрагимов, работающий дворником, спас жизнь людям, оказавшимся в горящей квартире одного из жилых домов в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru
.
"Заходил на проверку и потом смотрю — дым идет. Пожар увидел, вызвал спасателей, а потом смотрю — уже второй этаж. Помогали, но потом пожарные ушли, я к ним заходил и там уже помогал, — рассказывает Олимджон Ибрагимов.
В помещении, откуда выбирались люди, все было охвачено огнем. Когда пожарные уже были на месте и помогали людям спуститься по лестнице из одного окна, Олимджон Ибрагимов решил, что "погорельцев" в другом окне могут не успеть спасти.
"Они хотели прыгать. Я им сказал: "Не прыгай, не прыгай, сейчас сломаешься". Дыма много было. Я залез наверх и помогал им держаться за трубу," — рассказал Олимджон Ибрагимов.