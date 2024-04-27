https://uz.sputniknews.ru/20240427/yeaes-rf-razvitiye-sotrudnichestvo-uzbekistan-galuzin-43631318.html

Галузин: ЕАЭС и РФ придают важное значение развитию отношений с Узбекистаном

Галузин: ЕАЭС и РФ придают важное значение развитию отношений с Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

Например, реализуется проект "Евразийский Агроэкспресс", направленный на создание логистической инфраструктуры для поставки промышленной продукции из Узбекистана в Россию и другие государства ЕАЭС.

2024-04-27T16:03+0500

2024-04-27T16:03+0500

2024-04-27T16:09+0500

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Развитие сотрудничества ЕАЭС и РФ с Узбекистаном, долгосрочные перспективы и трудовая миграция – об этом и многом другом говорили на прошедшей пресс-конференции в Ташкенте с участием заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Говоря о перспективах взаимодействия, замминистра подчеркнул, что их много и они долгосрочные. Он также рассказал об уже существующих проектах.Кроме того, Галузин подчеркнул важность сотрудничества в области трудовой миграции. И отметил, что оно должно быть взаимовыгодным.Россия совместно с руководством Узбекистана и Таджикистана активно работает над тем, чтобы набор трудовых мигрантов в Российскую Федерацию носил системный и организованный характер, добавил замминистра.Говорили в ходе конференции и о политике коллективного Запада, направленной на осуществление абсолютно несбыточной мечты – нанести России так называемое стратегическое поражение.Он также отметил, что не может быть никаких сомнений, что узбекистанские друзья и коллеги хорошо разбираются в том, какие цели преследует коллективный Запад."Господин Кэмерон, который сейчас совершает поездку по ЦА, как я понимаю, был здесь, в Ташкенте. Я не сомневаюсь в том, что наши узбекистанские друзья и коллеги весьма хорошо разбираются в том, какие цели преследует коллективный Запад. Включая Великобританию. Цель – это нанести России максимальный ущерб, оторвать от России ее традиционных зарубежных партнеров и союзников. Именно эти цели преследовал визит Кэмерона. И, соответственно, я уверен, что подноготную намерений официального Лондона наши узбекистанские друзья прекрасно видят", – сказал Галузин.Напомним, на днях прошла встреча министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова с заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным. Стороны обсудили вопросы своевременной реализации всех договоренностей, достигнутых между главами двух государств, а также обширную повестку узбекско-российского стратегического партнерства.

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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