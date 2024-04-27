https://uz.sputniknews.ru/20240427/yeaes-rf-razvitiye-sotrudnichestvo-uzbekistan-galuzin-43631318.html
Галузин: ЕАЭС и РФ придают важное значение развитию отношений с Узбекистаном
Галузин: ЕАЭС и РФ придают важное значение развитию отношений с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
Например, реализуется проект "Евразийский Агроэкспресс", направленный на создание логистической инфраструктуры для поставки промышленной продукции из Узбекистана в Россию и другие государства ЕАЭС.
2024-04-27T16:03+0500
2024-04-27T16:03+0500
2024-04-27T16:09+0500
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Развитие сотрудничества ЕАЭС и РФ с Узбекистаном, долгосрочные перспективы и трудовая миграция – об этом и многом другом говорили на прошедшей пресс-конференции в Ташкенте с участием заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Говоря о перспективах взаимодействия, замминистра подчеркнул, что их много и они долгосрочные. Он также рассказал об уже существующих проектах.Кроме того, Галузин подчеркнул важность сотрудничества в области трудовой миграции. И отметил, что оно должно быть взаимовыгодным.Россия совместно с руководством Узбекистана и Таджикистана активно работает над тем, чтобы набор трудовых мигрантов в Российскую Федерацию носил системный и организованный характер, добавил замминистра.Говорили в ходе конференции и о политике коллективного Запада, направленной на осуществление абсолютно несбыточной мечты – нанести России так называемое стратегическое поражение.Он также отметил, что не может быть никаких сомнений, что узбекистанские друзья и коллеги хорошо разбираются в том, какие цели преследует коллективный Запад."Господин Кэмерон, который сейчас совершает поездку по ЦА, как я понимаю, был здесь, в Ташкенте. Я не сомневаюсь в том, что наши узбекистанские друзья и коллеги весьма хорошо разбираются в том, какие цели преследует коллективный Запад. Включая Великобританию. Цель – это нанести России максимальный ущерб, оторвать от России ее традиционных зарубежных партнеров и союзников. Именно эти цели преследовал визит Кэмерона. И, соответственно, я уверен, что подноготную намерений официального Лондона наши узбекистанские друзья прекрасно видят", – сказал Галузин.Напомним, на днях прошла встреча министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова с заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным. Стороны обсудили вопросы своевременной реализации всех договоренностей, достигнутых между главами двух государств, а также обширную повестку узбекско-российского стратегического партнерства.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
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михаил галузин еаэс рф развитие узбекистан проект евразийский агроэкспресс создание логистика инфраструктура поставка промышленность продукция россию государства
михаил галузин еаэс рф развитие узбекистан проект евразийский агроэкспресс создание логистика инфраструктура поставка промышленность продукция россию государства
Галузин: ЕАЭС и РФ придают важное значение развитию отношений с Узбекистаном
16:03 27.04.2024 (обновлено: 16:09 27.04.2024)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Например, реализуется проект – "Евразийский Агроэкспресс", направленный на создание логистической инфраструктуры для поставки промышленной продукции из Узбекистана в Россию и другие государства ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik
. Развитие сотрудничества ЕАЭС и РФ с Узбекистаном, долгосрочные перспективы и трудовая миграция – об этом и многом другом говорили на прошедшей пресс-конференции в Ташкенте с участием заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
"Страны ЕАЭС и Россия прежде всего, конечно же, придают важное значение развитию отношений с Узбекистаном как страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. Есть специальный меморандум между правительством Узбекистана и Евразийской экономической комиссией, в соответствии с которым развивается сотрудничество. Оно охватывает уже весьма широкий спектр тех отраслей, где есть взаимная заинтересованность. Это таможенное администрирование, промышленный комплекс и многое другое", – отметил Михаил Галузин.
Говоря о перспективах взаимодействия, замминистра подчеркнул, что их много и они долгосрочные. Он также рассказал об уже существующих проектах.
"В частности, функционирует такой важный проект, как "Евразийский Агроэкспресс" – это проект создания логистической инфраструктуры для поставки промышленной продукции из Узбекистана в Россию и другие государства ЕАЭС. Поэтому Евразийский экономический союз с составляющими его странами выступают за самое плотное взаимодействие с Узбекистаном. И мы рассчитываем, что это взаимодействие получит дальнейшее развитие", – сказал замминистра.
Кроме того, Галузин подчеркнул важность сотрудничества в области трудовой миграции. И отметил, что оно должно быть взаимовыгодным.
"Мы уважаем интересы наших центральноазиатских партнеров в контексте проблем трудовой миграции. И прежде всего исходим из того, что правительства тех государств, чьи граждане в большом количестве приезжают в Россию по вопросам трудовой деятельности, конечно же будут ориентировать трудовых мигрантов на соблюдение Трудового кодекса, российского законодательства, а также на безусловное уважение наших традиций", – отметил Галузин.
Россия совместно с руководством Узбекистана и Таджикистана активно работает над тем, чтобы набор трудовых мигрантов в Российскую Федерацию носил системный и организованный характер, добавил замминистра.
Говорили в ходе конференции и о политике коллективного Запада, направленной на осуществление абсолютно несбыточной мечты – нанести России так называемое стратегическое поражение.
"Как бы западники не тешили себя, никакой изоляции России на международной арене не получилось и не могло получиться. Это иллюзии. Мировое большинство с нами, и мы продолжаем активно взаимодействовать и поддерживать взаимовыгодное сотрудничество", – сказал Галузин.
Он также отметил, что не может быть никаких сомнений, что узбекистанские друзья и коллеги хорошо разбираются в том, какие цели преследует коллективный Запад.
"Господин Кэмерон, который сейчас совершает поездку по ЦА, как я понимаю, был здесь, в Ташкенте. Я не сомневаюсь в том, что наши узбекистанские друзья и коллеги весьма хорошо разбираются в том, какие цели преследует коллективный Запад. Включая Великобританию. Цель – это нанести России максимальный ущерб, оторвать от России ее традиционных зарубежных партнеров и союзников. Именно эти цели преследовал визит Кэмерона. И, соответственно, я уверен, что подноготную намерений официального Лондона наши узбекистанские друзья прекрасно видят", – сказал Галузин.
Напомним, на днях прошла встреча
министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова с заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным.
Стороны обсудили вопросы своевременной реализации всех договоренностей, достигнутых между главами двух государств, а также обширную повестку узбекско-российского стратегического партнерства.