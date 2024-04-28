https://uz.sputniknews.ru/20240428/tashkent-i-doxu-svyajet-pryamoy-aviareys--podrobnosti-43637079.html
Ташкент и Доху свяжет прямой авиарейс — подробности
Ташкент и Доху свяжет прямой авиарейс — подробности
Sputnik Узбекистан
Церемония открытия нового авиамаршрута Доха — Ташкент — Доха запланирована на 2 июня 2024 года.
2024-04-28T10:58+0500
2024-04-28T10:58+0500
2024-04-28T10:58+0500
ташкент
доха
авиасообщение
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катар
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Катарская компания планирует осуществлять прямые рейсы по маршруту Доха — Ташкент, сообщает ИА "Дунё".Такую возможность обсудили на встрече в Дохе посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и генеральный директор авиакомпании "Qatar Airways" Бадр Мухаммад Аль-Мийр. В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы налаживания межгосударственных прямых рейсов, грузоперевозок, а также обмена опытом в сфере современных авиаперевозок.Отмечается, что директор авиакомпании выразил готовность развивать двусторонние дружественные отношения между Катаром и Узбекистаном, обратив особое внимание на важность налаживания воздушных маршрутов.Собеседники подчеркнули, что за счет прямых авиасообщений увеличится поток туристов и а также объем двусторонней торговли.По итогам встречи стороны договорились провести церемонию открытия авиамаршрута Доха — Ташкент — Доха 2 июня 2024 года.
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узбекистан катар ташкент доха авиасообщение
узбекистан катар ташкент доха авиасообщение
Ташкент и Доху свяжет прямой авиарейс — подробности
Церемония открытия нового авиамаршрута Доха — Ташкент — Доха запланирована на 2 июня 2024 года.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Катарская компания планирует осуществлять прямые рейсы по маршруту Доха — Ташкент, сообщает ИА "Дунё".
Такую возможность обсудили на встрече в Дохе посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и генеральный директор авиакомпании "Qatar Airways" Бадр Мухаммад Аль-Мийр.
В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы налаживания межгосударственных прямых рейсов, грузоперевозок, а также обмена опытом в сфере современных авиаперевозок.
Отмечается, что директор авиакомпании выразил готовность развивать двусторонние дружественные отношения между Катаром и Узбекистаном, обратив особое внимание на важность налаживания воздушных маршрутов.
"На данный момент наши планы и надежды высоки. Сначала мы планируем осуществлять полеты 4 раза в неделю, затем ежедневно", — заявил Бадр Аль-Мийр.
Собеседники подчеркнули, что за счет прямых авиасообщений увеличится поток туристов и а также объем двусторонней торговли.
По итогам встречи стороны договорились провести церемонию открытия авиамаршрута Доха — Ташкент — Доха 2 июня 2024 года.