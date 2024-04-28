В Хиве проходит II международный танцевальный фестиваль “Лазги” — фото
В Хиве проходит II международный танцевальный фестиваль “Лазги” — фото
Sputnik Узбекистан
Масштабное культурное мероприятие проводится в Узбекистане каждые два года в конце апреля. Фестиваль пользуется большим успехом у почитателей традиционного хореографического искусства и собирает гостей и участников со всех уголков мира.
ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. В Хиве в комплексе "Ичан-кала" стартовал II Международный фестиваль танца "Лазги". Красочная церемония открытия хореографического праздника состоялась 27 апреля, сообщает Министерство культуры.В этом году в международном танцевальном фестивале принимают участие более 200 талантливых танцоров из 33 стран мира, профессиональные танцевальные коллективы, мастера танцевального искусства, музыковеды и искусствоведы, известные артисты.В качестве почетных гостей в фестивале участвует международная турецкая культурная организация – ТЮРКСОЙ, а также представители Таджикистана, Казахстана, Японии, Бразилии, Франции, Египта. Оценивать выступления конкурсантов на фестивале будут международные и узбекские судьи.В рамках фестиваля прошла международная научно-практическая конференция на тему "Хорезмский танец лазги: научно-теоретические, духовно-просветительские принципы развития культурной дипломатии".Также в рамках фестиваля проводится танцевальный конкурс, где соревнуются зарубежные и отечественные участники. Кроме того, с участием зарубежных специалистов проходят круглые столы, творческие встречи и мастер-классы, концертные выступления.Действуют выставки, посвященные танцевальному искусству, где участники могут ознакомиться с национальными музыкальными инструментами и костюмами, изделиями ремесленничества, произведениями изобразительного и прикладного искусства, образцами скульптуры, художественными и документальными фильмами, книгами, альбомами и фотографиями.Торжественное закрытие фестиваля и церемония награждения победителей состоятся 29 апреля.Для информации: Международный фестиваль танца "Лазги" проходит раз в два года 25-30 апреля в Хиве Хорезмской области. В Международном фестивале, прошедшем в 2022 году, приняли участие более 175 участников из 30 стран мира.
Масштабное культурное мероприятие проводится в Узбекистане каждые два года в конце апреля. Фестиваль пользуется большим успехом у почитателей традиционного хореографического искусства и собирает гостей и участников со всех уголков мира.
ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. В Хиве в комплексе "Ичан-кала" стартовал II Международный фестиваль танца "Лазги". Красочная церемония открытия хореографического праздника состоялась 27 апреля, сообщает Министерство культуры.
В этом году в международном танцевальном фестивале принимают участие более 200 талантливых танцоров из 33 стран мира, профессиональные танцевальные коллективы, мастера танцевального искусства, музыковеды и искусствоведы, известные артисты.
В качестве почетных гостей в фестивале участвует международная турецкая культурная организация – ТЮРКСОЙ, а также представители Таджикистана, Казахстана, Японии, Бразилии, Франции, Египта. Оценивать выступления конкурсантов на фестивале будут международные и узбекские судьи.
В рамках фестиваля прошла международная научно-практическая конференция на тему "Хорезмский танец лазги: научно-теоретические, духовно-просветительские принципы развития культурной дипломатии".
Также в рамках фестиваля проводится танцевальный конкурс, где соревнуются зарубежные и отечественные участники. Кроме того, с участием зарубежных специалистов проходят круглые столы, творческие встречи и мастер-классы, концертные выступления.
Действуют выставки, посвященные танцевальному искусству, где участники могут ознакомиться с национальными музыкальными инструментами и костюмами, изделиями ремесленничества, произведениями изобразительного и прикладного искусства, образцами скульптуры, художественными и документальными фильмами, книгами, альбомами и фотографиями.
Торжественное закрытие фестиваля и церемония награждения победителей состоятся 29 апреля.
"Приз Гран-при фестиваля составил $7000. Обладатели первых, вторых и третьих мест в каждой категории по 3 номинациям ("Лучший сольный танцор", "Лучшая танцевальная команда", "Лучший постановочный танец") будут награждены $5000, $3000, $2000 соответственно", — рассказали в ведомстве.
Для информации: Международный фестиваль танца "Лазги" проходит раз в два года 25-30 апреля в Хиве Хорезмской области. В Международном фестивале, прошедшем в 2022 году, приняли участие более 175 участников из 30 стран мира.