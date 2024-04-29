https://uz.sputniknews.ru/20240429/eaeu-eec-makroekonomika-pokazateli-43652114.html
ЕАЭС: Как изменилась макроэкономическая ситуация в странах Союза
ЕАЭС: Как изменилась макроэкономическая ситуация в странах Союза
Sputnik Узбекистан
Речь идет об уровнях инфляции, долга и дефицита консолидированного бюджета сектора госуправления
2024-04-29T15:02+0500
2024-04-29T15:02+0500
2024-04-29T15:02+0500
еаэс
экономика
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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Показатели, определяющие макроэкономическую устойчивость в странах ЕАЭС, демонстрируют положительную динамику, сообщает пресс-служба ЕЭК.Результаты соответствующего мониторинга озвучили на заседании Консультативного комитета по макроэкономической политике Евразийской экономической комиссии.Напомним, что в соответствии с Договором о Союзе к макроэкономическим показателям, определяющим устойчивость экономического развития стран ЕАЭС, относятся уровень инфляции, уровень долга и уровень дефицита консолидированного бюджета сектора государственного управления.Также члены Консультативного комитета рассмотрели ход работы над проектом Основных направлений экономического развития государств–членов ЕАЭС до 2035 года.Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев подчеркнул, что "с учетом структурных изменений, происходящих в мире, при разработке и принятии документов стратегического планирования для экономик государств–членов ЕАЭС необходимо учитывать стремление к экономическому развитию темпами, опережающими не только общемировые, но и стран Юго-Восточной Азии, которые в настоящий момент являются основными источниками экономического роста в мире".Речь шла и о концептуальных подходах к внедрению механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов государств Союза. По словам Глазьева, разработка таких подходов — значимый элемент комплексного развития экономик стран Союза.При этом актуальными остаются вопросы формирования в ЕАЭС бюджета развития, поиска источников финансирования и активизации участия институтов развития для реализации этих целей.
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еаэс макроэкономическая ситуация изменения инфляция долг дефицит консолидированного бюджета
еаэс макроэкономическая ситуация изменения инфляция долг дефицит консолидированного бюджета
ЕАЭС: Как изменилась макроэкономическая ситуация в странах Союза
Речь идет об уровнях инфляции, долга и дефицита консолидированного бюджета сектора государственного управления.
ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik.
Показатели, определяющие макроэкономическую устойчивость в странах ЕАЭС, демонстрируют положительную динамику, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Результаты соответствующего мониторинга озвучили на заседании Консультативного комитета по макроэкономической политике Евразийской экономической комиссии.
"По результатам мониторинга, проводимого Комиссией на регулярной основе, макроэкономическая ситуация в странах Союза по итогам 2023 года улучшилась", — говорится в сообщении.
Напомним, что в соответствии с Договором о Союзе к макроэкономическим показателям, определяющим устойчивость экономического развития стран ЕАЭС, относятся уровень инфляции, уровень долга и уровень дефицита консолидированного бюджета сектора государственного управления.
Также члены Консультативного комитета рассмотрели ход работы над проектом Основных направлений экономического развития государств–членов ЕАЭС до 2035 года.
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев подчеркнул, что "с учетом структурных изменений, происходящих в мире, при разработке и принятии документов стратегического планирования для экономик государств–членов ЕАЭС необходимо учитывать стремление к экономическому развитию темпами, опережающими не только общемировые, но и стран Юго-Восточной Азии, которые в настоящий момент являются основными источниками экономического роста в мире".
Речь шла и о концептуальных подходах к внедрению механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов государств Союза. По словам Глазьева, разработка таких подходов — значимый элемент комплексного развития экономик стран Союза.
При этом актуальными остаются вопросы формирования в ЕАЭС бюджета развития, поиска источников финансирования и активизации участия институтов развития для реализации этих целей.