https://uz.sputniknews.ru/20240429/eaeu-eec-makroekonomika-pokazateli-43652114.html

ЕАЭС: Как изменилась макроэкономическая ситуация в странах Союза

ЕАЭС: Как изменилась макроэкономическая ситуация в странах Союза

Sputnik Узбекистан

Речь идет об уровнях инфляции, долга и дефицита консолидированного бюджета сектора госуправления

2024-04-29T15:02+0500

2024-04-29T15:02+0500

2024-04-29T15:02+0500

еаэс

экономика

еэк

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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Показатели, определяющие макроэкономическую устойчивость в странах ЕАЭС, демонстрируют положительную динамику, сообщает пресс-служба ЕЭК.Результаты соответствующего мониторинга озвучили на заседании Консультативного комитета по макроэкономической политике Евразийской экономической комиссии.Напомним, что в соответствии с Договором о Союзе к макроэкономическим показателям, определяющим устойчивость экономического развития стран ЕАЭС, относятся уровень инфляции, уровень долга и уровень дефицита консолидированного бюджета сектора государственного управления.Также члены Консультативного комитета рассмотрели ход работы над проектом Основных направлений экономического развития государств–членов ЕАЭС до 2035 года.Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев подчеркнул, что "с учетом структурных изменений, происходящих в мире, при разработке и принятии документов стратегического планирования для экономик государств–членов ЕАЭС необходимо учитывать стремление к экономическому развитию темпами, опережающими не только общемировые, но и стран Юго-Восточной Азии, которые в настоящий момент являются основными источниками экономического роста в мире".Речь шла и о концептуальных подходах к внедрению механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов государств Союза. По словам Глазьева, разработка таких подходов — значимый элемент комплексного развития экономик стран Союза.При этом актуальными остаются вопросы формирования в ЕАЭС бюджета развития, поиска источников финансирования и активизации участия институтов развития для реализации этих целей.

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