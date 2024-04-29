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https://uz.sputniknews.ru/20240429/kubok-mira-tashkent-gimnastika-medali-43646593.html
Узбекистанские гимнастки завершили этап Кубка мира с семью медалями
Узбекистанские гимнастки завершили этап Кубка мира с семью медалями
Sputnik Узбекистан
В соревнованиях, прошедших в Ташкенте 26-28 апреля, участвовали более ста спортсменок из 34 стран
2024-04-29T09:43+0500
2024-04-29T10:01+0500
спорт
узбекистан
ташкент
гимнастика
тахмина икромова
кубок мира
медали
сборная узбекистана
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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Сборная Узбекистана по художественной гимнастике в ходе четвертого этапа Кубка мира удостоилась семи медалей, в том числе двух золотых, сообщает НОК.Тахмина Икромова удостоилась серебра в упражнении с булавами, а Наталья Усова — бронзы. Также в групповом упражнении с 3 лентами и 2 мячами Шахзода Ибрагимова, Мумтозабону Исхокзода, Эвелина Атальянц, Амалия Мамедова, Ирода Содикова пополнили копилку Сборной Узбекистана серебряной наградой.Напомним, что ранее, рамках индивидуальных выступлений на данном турнире, две медали высшей пробы завоевала Тахмина Икромова. Она поднялась на высшую ступень пьедестала по итогам программ с обручем и с мячом.Медалистки сборной Узбекистана:ЗолотоТахмина Икромова (обруч)Тахмина Икромова (мяч)СереброТахмина Икромова (многоборье)Тахмина Икромова (булава)Тахмина Икромова (лента)Групповое упражнение (3 ленты и 2 мяча)БронзаНаталья Усова (булава)Напомним, что четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике проходил в Ташкенте 26-28 апреля. В нем участвовали более ста спортсменок из 34 стран.
узбекистан
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гимнастика кубок мира ташкент результат
гимнастика кубок мира ташкент результат

Узбекистанские гимнастки завершили этап Кубка мира с семью медалями

09:43 29.04.2024 (обновлено: 10:01 29.04.2024)
© НОК УзбекистанаГимнастка Тахмина Икромова
Гимнастка Тахмина Икромова - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2024
© НОК Узбекистана
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В соревнованиях, прошедших в Ташкенте 26-28 апреля, участвовали более ста спортсменок из 34 стран.
ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Сборная Узбекистана по художественной гимнастике в ходе четвертого этапа Кубка мира удостоилась семи медалей, в том числе двух золотых, сообщает НОК.
"Подведены итоги этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте. В нём сборная Узбекистана завоевала 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали", — говорится в сообщении.
Тахмина Икромова удостоилась серебра в упражнении с булавами, а Наталья Усова — бронзы. Также в групповом упражнении с 3 лентами и 2 мячами Шахзода Ибрагимова, Мумтозабону Исхокзода, Эвелина Атальянц, Амалия Мамедова, Ирода Содикова пополнили копилку Сборной Узбекистана серебряной наградой.
Напомним, что ранее, рамках индивидуальных выступлений на данном турнире, две медали высшей пробы завоевала Тахмина Икромова. Она поднялась на высшую ступень пьедестала по итогам программ с обручем и с мячом.
Медалистки сборной Узбекистана:
Золото
Тахмина Икромова (обруч)
Тахмина Икромова (мяч)
Серебро
Тахмина Икромова (многоборье)
Тахмина Икромова (булава)
Тахмина Икромова (лента)
Групповое упражнение (3 ленты и 2 мяча)
Бронза
Наталья Усова (булава)
Напомним, что четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике проходил в Ташкенте 26-28 апреля. В нем участвовали более ста спортсменок из 34 стран.
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