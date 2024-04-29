https://uz.sputniknews.ru/20240429/podgotovka-tretiy-mejdunarodnyy-investforum-tashkent-43655702.html

Мирзиёеву доложили о подготовке к III Ташкентскому международному инвестфоруму

Мирзиёеву доложили о подготовке к III Ташкентскому международному инвестфоруму

Sputnik Узбекистан

ТМИФ, который пройдет 2-3 мая в столице Узбекистана – одно из масштабных событий не только для республики, но и для региона в целом.

2024-04-29T15:36+0500

2024-04-29T15:36+0500

2024-04-29T16:22+0500

экономика

узбекистан

шавкат мирзиёев

форум

ташкент

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

инвестиции

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1d/43655000_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b9d7af54b61506d93161d84cf3c63cae.jpg

ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе подготовки к III Ташкентскому международному инвестиционному форуму (ТМИФ), сообщает пресс-служба президента.ТМИФ – одно из масштабных событий не только для Узбекистана, но и для региона в целом.Как отмечалось, престиж и масштаб этого мероприятия продолжают расти.В соответствии с распоряжением Кабмина проведена тщательная подготовка к форуму. МИПТ Узбекистана совместно с соответствующими министерствами принял все необходимые организационные меры.Форум является эффективной площадкой для демонстрации экономических возможностей республики и заключения взаимовыгодных соглашений. Его программа включает более 40 мероприятий: пленарное заседание на уровне главы государства, секционные заседания, дискуссионные встречи экспертов, в том числе панельные сессии, круглые столы, B2B переговоры, а также презентации и заседания межправкомиссий. Также предусмотрена церемония запуска в Узбекистане ряда проектов.Кроме того, 3 мая состоится вторая пленарная сессия Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана.Данный совет на основе мирового опыта и передовых практик дает правительству Узбекистана рекомендации по наиболее важным направлениям инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития страны. На предстоящем заседании также рассмотрят актуальные вопросы улучшения инвестиционного климата и реализации перспективных проектов.Для справки: III Ташкентский международный инвестиционный форум пройдет 2-3 мая.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

iii ташкентский международный инвестфорум подготовка