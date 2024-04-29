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https://uz.sputniknews.ru/20240429/podgotovka-tretiy-mejdunarodnyy-investforum-tashkent-43655702.html
Мирзиёеву доложили о подготовке к III Ташкентскому международному инвестфоруму
Мирзиёеву доложили о подготовке к III Ташкентскому международному инвестфоруму
Sputnik Узбекистан
ТМИФ, который пройдет 2-3 мая в столице Узбекистана – одно из масштабных событий не только для республики, но и для региона в целом.
2024-04-29T15:36+0500
2024-04-29T16:22+0500
экономика
узбекистан
шавкат мирзиёев
форум
ташкент
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе подготовки к III Ташкентскому международному инвестиционному форуму (ТМИФ), сообщает пресс-служба президента.ТМИФ – одно из масштабных событий не только для Узбекистана, но и для региона в целом.Как отмечалось, престиж и масштаб этого мероприятия продолжают расти.В соответствии с распоряжением Кабмина проведена тщательная подготовка к форуму. МИПТ Узбекистана совместно с соответствующими министерствами принял все необходимые организационные меры.Форум является эффективной площадкой для демонстрации экономических возможностей республики и заключения взаимовыгодных соглашений. Его программа включает более 40 мероприятий: пленарное заседание на уровне главы государства, секционные заседания, дискуссионные встречи экспертов, в том числе панельные сессии, круглые столы, B2B переговоры, а также презентации и заседания межправкомиссий. Также предусмотрена церемония запуска в Узбекистане ряда проектов.Кроме того, 3 мая состоится вторая пленарная сессия Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана.Данный совет на основе мирового опыта и передовых практик дает правительству Узбекистана рекомендации по наиболее важным направлениям инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития страны. На предстоящем заседании также рассмотрят актуальные вопросы улучшения инвестиционного климата и реализации перспективных проектов.Для справки: III Ташкентский международный инвестиционный форум пройдет 2-3 мая.
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iii ташкентский международный инвестфорум подготовка
iii ташкентский международный инвестфорум подготовка

Мирзиёеву доложили о подготовке к III Ташкентскому международному инвестфоруму

15:36 29.04.2024 (обновлено: 16:22 29.04.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаДоложено о подготовке к Ташкентскому международному инвестиционному форуму
Доложено о подготовке к Ташкентскому международному инвестиционному форуму - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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ТМИФ, который пройдет в столице Узбекистана 2-3 мая — одно из масштабных событий не только для республики, но и для региона в целом.
ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе подготовки к III Ташкентскому международному инвестиционному форуму (ТМИФ), сообщает пресс-служба президента.
ТМИФ – одно из масштабных событий не только для Узбекистана, но и для региона в целом.
Как отмечалось, престиж и масштаб этого мероприятия продолжают расти.

"Если на первый форум в 2022 году приехали более тысячи иностранных гостей из 56 стран, то в этом году ожидается участие почти 2,5 тыс. человек из 84 стран. Среди них будут представители правительств, руководители крупных компаний, а также высокие гости из международных организаций, таких как ООН, ЕБРР, ОПЕК, ШОС", — говорится в сообщении.

В соответствии с распоряжением Кабмина проведена тщательная подготовка к форуму. МИПТ Узбекистана совместно с соответствующими министерствами принял все необходимые организационные меры.
Форум является эффективной площадкой для демонстрации экономических возможностей республики и заключения взаимовыгодных соглашений. Его программа включает более 40 мероприятий: пленарное заседание на уровне главы государства, секционные заседания, дискуссионные встречи экспертов, в том числе панельные сессии, круглые столы, B2B переговоры, а также презентации и заседания межправкомиссий. Также предусмотрена церемония запуска в Узбекистане ряда проектов.
"Глава нашего государства дал указания по обеспечению высокого уровня организации форума и полномасштабной демонстрации инвестиционного потенциала каждой отрасли и региона", — говорится в сообщении.
Кроме того, 3 мая состоится вторая пленарная сессия Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана.
Данный совет на основе мирового опыта и передовых практик дает правительству Узбекистана рекомендации по наиболее важным направлениям инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития страны. На предстоящем заседании также рассмотрят актуальные вопросы улучшения инвестиционного климата и реализации перспективных проектов.
Для справки: III Ташкентский международный инвестиционный форум пройдет 2-3 мая.
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