https://uz.sputniknews.ru/20240429/rossiya-evakuatsiya-tank-abrams-43647284.html

Бойцы РФ эвакуировали из зоны боевых действий первый танк Abrams ВСУ

Бойцы РФ эвакуировали из зоны боевых действий первый танк Abrams ВСУ

Sputnik Узбекистан

В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе

2024-04-29T10:45+0500

2024-04-29T10:45+0500

2024-04-29T10:45+0500

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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Бойцы российской группировки войск "Центр" эвакуировали первый американский танк М1 Abrams с линии фронта на Авдеевском участке в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.Ранее в Минобороны РФ рассказали, что расчёт российской армии, который подбил американский Abrams, выслеживал машину три дня.Как писали американские СМИ, на Украине за два последних месяца уже вывели из строя по меньше мере пять танков Abrams. В минувшую пятницу Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников сообщило, что Украина перестала применять переданные США Abrams из-за активности российских беспилотников. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский. Всего ВСУ получили 31 машину этого типа. В середине апреля с Авдеевского направления был эвакуирован немецкий танк Leopard 2. Кроме того, на прошлой неделе бойцы Центрального военного округа вывезли с линии фронта под Авдеевкой подбитую инженерную машину разграждения М1150 Shredder, созданную на базе Abrams.Первого мая на Поклонной горе в Москве откроется выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военными во время спецоперации. В экспозиции представят более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. Посетители смогут ознакомиться с немецкой БМП Marder, американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC.

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