Что изменится в Узбекистане с 1 мая — подробности
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С начала последнего весеннего месяца в республике вступят в силу изменения в нескольких сферах. В частности, они коснутся соцподдержки, оплаты коммунальных услуг и транспорта.
ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. В Узбекистане с 1 мая 2024 года вступит в силу ряд нововведений.
В частности, повысятся тарифы на электроэнергию и газ, подорожают билеты на скоростной поезд Афросиаб, будет внедрена выдача исполнительных документов в электронном формате, а пожилые люди и лица с инвалидностью смогут получать ежемесячную финансовую поддержку. Подробнее — в материале Sputnik Узбекистан.
Повысятся тарифы на электроэнергию и газ для населения
Согласно постановлению кабмина, с 1 мая повысятся тарифы на электроэнергию и газ для населения. В том числе будут введены социальные нормы потребления энергоресурсов.
Тарифы на электроэнергию для потребителей составят:
до 200 кВт/ч в месяц — 450 сумов за 1 кВт/ч;
от 201 кВт/ч до 1000 кВт/ч в месяц — 900 сумов;
от 1001 кВт/ч до 5000 кВт/ч в месяц — 1 350 сумов;
от 5 001 кВт/ч до 10 000 кВт/ч в месяц — 1 575 сумов;
10 000 кВт/ч в месяц и выше — 1 800 сумов.
Для потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами:
до 200 кВт/ч в месяц — 225 сумов за 1кВт/ч;
от 201 кВт/ч до 1000 кВт/ч в месяц — 450 сумов;
от 1001 кВт/ч до 5000 кВт/ч в месяц — 675 сумов;
от 5 001 кВт/ч до 10 000 кВт/ч в месяц — 787,5 сумов;
10 000 кВт/ч в месяц и выше — 900 сумов.
Для промышленных и бюджетных организаций, а также юрлиц тарифы на электроэнергию останутся неизменными — 1 000 и 900 сумов за 1кВт/ч.
Природный газ
С марта по октябрь бытовые потребители оплачивают по следующим тарифам:
до 100 кубометров в месяц — 650 сумов за кубометр;
от 101 куб. м. до 2 500 куб. м. в месяц — 1 500 сумов;
от 2 501 куб. м. до 5 000 куб. м. в месяц — 1 950 сумов;
от 5 001 куб. м. до 10 000 куб. м. в месяц — 2 275 сумов;
10 000 кубометров в месяц и выше — 2 600 сумов.
Тарифы во время отопительного сезона:
до 500 кубометров в месяц — 650 сумов за кубометр;
от 501 куб. м. до 2 500 куб. м. в месяц — 1 500 сумов;
от 2 501 куб. м. до 5 000 куб. м. в месяц — 1 950 сумов;
от 5 001 куб. м. до 10 000 куб. м. в месяц — 2 275 сумов;
10 000 кубометров в месяц и выше — 2 600 сумов.
Также на 42,8% увеличатся тарифы на сжиженный газ для населения: с 1 120 до 1 600 сумов за кг.
Кроме того, с 1 мая будут установлены следующие размеры социальных норм потребления:
электроэнергия — до 200 кВт/ч в месяц;
природный газ (в период с марта по октябрь, в Каракалпакстане и Хорезмской области — с марта по сентябрь) — до 100 кубометров;
природный газ (во время отопительного сезона с ноября по февраль, в Каракалпакстане и Хорезме — с октября по февраль) — до 500 кубометров.
Превышение этого лимита приведет к кратному увеличению тарифа.
Повысится стоимость билетов на скоростной поезд Aфросиаб
С 15 мая поездка в Самарканд, Бухару и Карши в эконом-классе подорожает на 20%, а в бизнес-классе и VIP — на 30 и 40%. Это второе повышение цен на билеты на скоростной поезд Aфросиаб за полгода.
Стоимость билетов составит:
Ташкент – Самарканд от 244 тыс. до 554 тыс. сумов;
Ташкент — Бухара от 403 тыс. до 890 тыс. сумов;
Ташкент – Карши от 338 тыс. до 747 тыс. сумов.
Исполнительные документы будут выдавать онлайн
Выдачу, отправку и предоставление исполнительных документов на основании судебных актов будут осуществлять в электронной форме.
Кроме того, установят минимальный размер гарантированного дохода граждан, который будет защищен от взыскания за долги.
Порядок упрощенного исполнительного производства распространят также на взыскание задолженности по почтовым расходам.
Фермерам перестанут возвращать НДФЛ
Заканчивается эксперимент возврата НДФЛ, удержанного с заработной платы сотрудников фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании хлопка и (или) зерна, который был внедрен с 1 апреля 2023 года.
Получение 17 видов заключений через центры госуслуг
Госуслуги по выдаче заключений можно получить через центры госуслуг или ЕПИГУ. Заключения выдаются:
о соответствии требованиям промышленной безопасности при строительстве, пользовании и ремонте магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;
по рекламированию лекарств и БАДов на телерадиоканалах и др.
Разрешение на установку санитарно-гигиенических пунктов можно будет получить через аукцион
Предпринимателям предоставят возможность участвовать в аукционе для получения разрешения на установку санитарно-гигиенических пунктов в определенных общественных местах, населенных пунктах и на социальных объектах.
Внедрение электронной системы разрешений на добычу песка и гравия в руслах рек
Вступает в силу постоянный запрет на добычу нерудных материалов в руслах рек Чирчик, Сангзор, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья и Сурхандарья.
Выдача разрешений на добычу песчано-гравийных материалов в руслах рек, прибрежных зонах и водоохранных территориях будет осуществляться только через электронную платформу "E-auksion".
Кроме того, запрещается осуществлять добычу песка и гравия в руслах рек, прибрежных зонах и водоохранных территориях, а также проводить работы по добыче на альтернативных месторождениях, расположенных в горных или предгорных (сухопутных) районах.
Внедрение ежемесячной матпомощи для пожилых и лиц с инвалидностью
Вместо предоставления ежемесячной компенсации за коммунальные услуги и дополнительных выплат на продукты питания и товары личной гигиены для одиноких пожилых граждан и лиц с инвалидностью, включенных в реестр, будут выплачивать ежемесячную финансовую помощь в размере минимальных потребительских расходов для одиноких престарелых и лиц с инвалидностью.
Создание добровольных отрядов при ЧС
В каждом регионе организуют волонтерские группы, члены которых будут участвовать в спасательных операциях в случае сильного землетрясения.