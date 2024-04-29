https://uz.sputniknews.ru/20240429/uzbekistan-izmeneniya-1-maya-43658352.html

Что изменится в Узбекистане с 1 мая — подробности

Что изменится в Узбекистане с 1 мая — подробности

Sputnik Узбекистан

С начала последнего весеннего месяца в республике вступят в силу изменения в нескольких сферах. Они коснутся в частности соцподдержки, оплаты коммунальных услуг и транспорта

2024-04-29T18:05+0500

2024-04-29T18:05+0500

2024-04-29T18:05+0500

общество

узбекистан

изменения

законодательство

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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. В Узбекистане с 1 мая 2024 года вступит в силу ряд нововведений.В частности, повысятся тарифы на электроэнергию и газ, подорожают билеты на скоростной поезд Афросиаб, будет внедрена выдача исполнительных документов в электронном формате, а пожилые люди и лица с инвалидностью смогут получать ежемесячную финансовую поддержку. Подробнее — в материале Sputnik Узбекистан.Повысятся тарифы на электроэнергию и газ для населенияСогласно постановлению кабмина, с 1 мая повысятся тарифы на электроэнергию и газ для населения. В том числе будут введены социальные нормы потребления энергоресурсов.Тарифы на электроэнергию для потребителей составят:Для потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами:Для промышленных и бюджетных организаций, а также юрлиц тарифы на электроэнергию останутся неизменными — 1 000 и 900 сумов за 1кВт/ч.Природный газС марта по октябрь бытовые потребители оплачивают по следующим тарифам:Тарифы во время отопительного сезона:Также на 42,8% увеличатся тарифы на сжиженный газ для населения: с 1 120 до 1 600 сумов за кг.Кроме того, с 1 мая будут установлены следующие размеры социальных норм потребления:Превышение этого лимита приведет к кратному увеличению тарифа.Повысится стоимость билетов на скоростной поезд AфросиабС 15 мая поездка в Самарканд, Бухару и Карши в эконом-классе подорожает на 20%, а в бизнес-классе и VIP — на 30 и 40%. Это второе повышение цен на билеты на скоростной поезд Aфросиаб за полгода.Стоимость билетов составит:Исполнительные документы будут выдавать онлайнВыдачу, отправку и предоставление исполнительных документов на основании судебных актов будут осуществлять в электронной форме.Кроме того, установят минимальный размер гарантированного дохода граждан, который будет защищен от взыскания за долги.Порядок упрощенного исполнительного производства распространят также на взыскание задолженности по почтовым расходам.Фермерам перестанут возвращать НДФЛЗаканчивается эксперимент возврата НДФЛ, удержанного с заработной платы сотрудников фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании хлопка и (или) зерна, который был внедрен с 1 апреля 2023 года.Получение 17 видов заключений через центры госуслугГосуслуги по выдаче заключений можно получить через центры госуслуг или ЕПИГУ. Заключения выдаются:Разрешение на установку санитарно-гигиенических пунктов можно будет получить через аукционПредпринимателям предоставят возможность участвовать в аукционе для получения разрешения на установку санитарно-гигиенических пунктов в определенных общественных местах, населенных пунктах и на социальных объектах.Внедрение электронной системы разрешений на добычу песка и гравия в руслах рекВступает в силу постоянный запрет на добычу нерудных материалов в руслах рек Чирчик, Сангзор, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья и Сурхандарья.Выдача разрешений на добычу песчано-гравийных материалов в руслах рек, прибрежных зонах и водоохранных территориях будет осуществляться только через электронную платформу "E-auksion".Кроме того, запрещается осуществлять добычу песка и гравия в руслах рек, прибрежных зонах и водоохранных территориях, а также проводить работы по добыче на альтернативных месторождениях, расположенных в горных или предгорных (сухопутных) районах.Внедрение ежемесячной матпомощи для пожилых и лиц с инвалидностьюВместо предоставления ежемесячной компенсации за коммунальные услуги и дополнительных выплат на продукты питания и товары личной гигиены для одиноких пожилых граждан и лиц с инвалидностью, включенных в реестр, будут выплачивать ежемесячную финансовую помощь в размере минимальных потребительских расходов для одиноких престарелых и лиц с инвалидностью.Создание добровольных отрядов при ЧСВ каждом регионе организуют волонтерские группы, члены которых будут участвовать в спасательных операциях в случае сильного землетрясения.

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