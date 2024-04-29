https://uz.sputniknews.ru/20240429/uzbekistan-rossiya-proyekty-alyuminiy-sotrudnichestvo-43651804.html

Отраслевые ассоциации Узбекистана и РФ будут сотрудничать в проектах по алюминию

Отраслевые ассоциации Узбекистана и РФ будут сотрудничать в проектах по алюминию

Sputnik Узбекистан

Ассоциация “Узэлтехсаноат” и Алюминиевая ассоциация России подписали меморандум о взаимопонимании

2024-04-29T13:52+0500

2024-04-29T13:52+0500

2024-04-29T13:52+0500

узбекистан

россия

алюминий

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Ассоциация “Узэлтехсаноат” и Алюминиевая ассоциация России планируют реализовать совместные проекты в алюминиевой и кабельной промышленности, сообщает пресс-служба Ассоциации предприятий электротехнической промышленности Узбекистана.Вопросы взаимовыгодного сотрудничества обсудили главы отраслевых ассоциаций Узбекистана и РФ и представитель компании "Русал". Документ позволит расширить производственные и научно-технические связи между компаниями двух стран, в том числе по внедрению инновационных алюминиевых решений при модернизации и развитии энергетической инфраструктуры Узбекистана.В соответствии с меморандумом, стороны договорились сотрудничать в укреплении связей между предпринимателями двух стран, обмене опытом в научно-технической сфере, реализации новых проектов в алюминиевой и кабельной промышленности."Рынок Узбекистана обладает большим потенциалом и подписание Меморандума станет первым шагом кооперации алюминиевых предприятий двух стран и последующей реализации проектов в энергетической сфере. В последние годы Россия нарастила значительные компетенции в области новых сплавов и нормативно-технической документации – все чаще застройщики жилых и коммерческих объектов выбирают именно алюминиевую кабельно-проводниковую продукцию для своих объектов. Уверены, что наше сотрудничество с Ассоциацией "Узэлтехсаноат" станет первым шагом к применению высокотехнологичной продукции и в Узбекистане", — подчеркнула председатель Алюминиевой Ассоциации РФ Ирина Казовская.Для справки: Алюминиевая ассоциация России создана в 2015 году и объединяет крупные предприятия алюминиевой промышленности. Сегодня в нее входят 140 компаний.Компания “РУСАЛ” основана в 2007 году. Одной из первых в мире она начала массовое производство алюминия с минимальным содержанием углерода. “РУСАЛ” – крупнейший производитель и экспортер алюминия в России, имеющий заводы по выплавке и переработке алюминия в 19 странах. В 2023 году выручка компании составила $12,2 млрд.

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