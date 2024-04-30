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"ЕАЭС – 10 лет": Нацбанк Кыргызстана выпустил коллекционную монету — фото
"ЕАЭС – 10 лет": Нацбанк Кыргызстана выпустил коллекционную монету — фото
Sputnik Узбекистан
29 мая 2024 года исполняется 10 лет со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе
2024-04-30T13:13+0500
2024-04-30T15:01+0500
еаэс
кыргызстан
монета
юбилей
выпуск
фото
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Нацбанк Кыргызстана к десятилетию ЕАЭС выпустил серебряную коллекционную монету, сообщается на сайте главного финансового регулятора страны. На лицевой стороне монеты — официальная эмблема ЕАЭС, вокруг которой расположены изображения флагов стран-участниц ЕАЭС, а также элементы эмблемы ЕАЭС, символизирующие динамику и развитие. В левой части монеты — юбилейная дата ЕАЭС "10 жыл". По окружности монеты сделана надпись: "Евразия экономикалык бирлиги / Евразийский экономический союз".На оборотной стороне монеты в центре — герб Кыргызстана.В правой части монеты расположены национальные орнаменты стран-участниц ЕАЭС, а также указаны проба металла (Ag 925) и вес монеты (31,10 g).Номинал монеты — 10 сом, вес — 31,1 гр. На территории Кыргызстана она имеет статус официального платежного средства.Каждая коллекционная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества.Напомним, что 29 мая 2024 года исполняется 10 лет со дня подписания Договора о ЕАЭС.Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
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еаэс, кыргызстан, монета, юбилей, выпуск, фото
еаэс, кыргызстан, монета, юбилей, выпуск, фото

"ЕАЭС – 10 лет": Нацбанк Кыргызстана выпустил коллекционную монету — фото

13:13 30.04.2024 (обновлено: 15:01 30.04.2024)
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Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2024
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29 мая 2024 года исполняется 10 лет со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Нацбанк Кыргызстана к десятилетию ЕАЭС выпустил серебряную коллекционную монету, сообщается на сайте главного финансового регулятора страны.
"Национальный банк Кыргызской Республики с 30 апреля 2024 года вводит в обращение серебряную коллекционную монету "Евразийскому экономическому союзу – 10 лет" серии "Исторические события", — говорится в сообщении.
На лицевой стороне монеты — официальная эмблема ЕАЭС, вокруг которой расположены изображения флагов стран-участниц ЕАЭС, а также элементы эмблемы ЕАЭС, символизирующие динамику и развитие. В левой части монеты — юбилейная дата ЕАЭС "10 жыл". По окружности монеты сделана надпись: "Евразия экономикалык бирлиги / Евразийский экономический союз".
© пресс-служба НБКРНацбанк Кыргызстана выпустил коллекционную монету "ЕАЭС — 10 лет"
Нацбанк Кыргызстана выпустил коллекционную монету ЕАЭС — 10 лет - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2024
Нацбанк Кыргызстана выпустил коллекционную монету "ЕАЭС — 10 лет"
© пресс-служба НБКР
На оборотной стороне монеты в центре — герб Кыргызстана.
© пресс-служба НБКРНацбанк Кыргызстана выпустил коллекционную монету "ЕАЭС — 10 лет"
Нацбанк Кыргызстана выпустил коллекционную монету ЕАЭС — 10 лет - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2024
Нацбанк Кыргызстана выпустил коллекционную монету "ЕАЭС — 10 лет"
© пресс-служба НБКР
В правой части монеты расположены национальные орнаменты стран-участниц ЕАЭС, а также указаны проба металла (Ag 925) и вес монеты (31,10 g).
Номинал монеты — 10 сом, вес — 31,1 гр. На территории Кыргызстана она имеет статус официального платежного средства.
Каждая коллекционная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества.
Напомним, что 29 мая 2024 года исполняется 10 лет со дня подписания Договора о ЕАЭС.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
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