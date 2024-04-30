https://uz.sputniknews.ru/20240430/eaeu-desyatiletiye-kyrgyzstan-moneta-43671769.html

"ЕАЭС – 10 лет": Нацбанк Кыргызстана выпустил коллекционную монету — фото

"ЕАЭС – 10 лет": Нацбанк Кыргызстана выпустил коллекционную монету — фото

Sputnik Узбекистан

29 мая 2024 года исполняется 10 лет со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе

2024-04-30T13:13+0500

2024-04-30T13:13+0500

2024-04-30T15:01+0500

еаэс

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монета

юбилей

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фото

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Нацбанк Кыргызстана к десятилетию ЕАЭС выпустил серебряную коллекционную монету, сообщается на сайте главного финансового регулятора страны. На лицевой стороне монеты — официальная эмблема ЕАЭС, вокруг которой расположены изображения флагов стран-участниц ЕАЭС, а также элементы эмблемы ЕАЭС, символизирующие динамику и развитие. В левой части монеты — юбилейная дата ЕАЭС "10 жыл". По окружности монеты сделана надпись: "Евразия экономикалык бирлиги / Евразийский экономический союз".На оборотной стороне монеты в центре — герб Кыргызстана.В правой части монеты расположены национальные орнаменты стран-участниц ЕАЭС, а также указаны проба металла (Ag 925) и вес монеты (31,10 g).Номинал монеты — 10 сом, вес — 31,1 гр. На территории Кыргызстана она имеет статус официального платежного средства.Каждая коллекционная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества.Напомним, что 29 мая 2024 года исполняется 10 лет со дня подписания Договора о ЕАЭС.Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

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