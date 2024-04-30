За счет чего Кашкадарья увеличит турпоток в 5 раз
Подписаться
Эксклюзив
По мнению экспертов, важным шагом в этом направлении стало придание поселку Мираки статуса "туристической махалли". Горное селение находится примерно в 27 километрах от Шахрисабза.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. С 25 по 27 апреля в Шахрисабзе проходили международные мероприятия, посвященные признанию в 2024 году одного из древнейших городов Узбекистана туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В связи с этим председатель комитета по туризму Умид Шадиев, генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири, а также представители стран-участниц Организации обсудили важность и возможности развития туристического потенциала Кашкадарьинской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По мнению экспертов, важным шагом в этом направлении стало то, что поселку Мираки придали статус "туристической махалли". Горное селение находится примерно в 27 километрах от Шахрисабза.
© Пресс-служба Министерства туризмаКак Кашкадарья намерена увеличить турпоток в 5 раз
Как Кашкадарья намерена увеличить турпоток в 5 раз
© Пресс-служба Министерства туризма
Совсем скоро уединенный уголок Шахрисабзского района станет новым центром притяжения как внутренних, так и иностранных туристов. Здесь, у подножия Гиссарского хребта, идет строительство туристического центра. Мираки славится комфортными климатическими условиями, а также целебным горным воздухом.
© Пресс-служба Министерства туризмаКак Кашкадарья намерена увеличить турпоток в 5 раз
Как Кашкадарья намерена увеличить турпоток в 5 раз
© Пресс-служба Министерства туризма
Как рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан заместитель хокима Кашкадарьинской области по вопросам туризма Алишер Закиров, реализация инвестпроекта позволит довести турпоток в регион с нынешних 200 тыс. туристов до миллиона человек ежегодно. Будет создана не только соответствующая инфраструктура, но и разработаны туруслуги.
"Центр создается на территории 240 га. Разработан мастер-план, на основании которого осуществляются все строительные проекты. Земля реализуется через электронные торги с последующей оплатой в течении 10 лет. Якорные проекты — две 4-звездочные гостиницы и одна экономкласса — уже начали строить коммерческие банки, а также торговый центр площадью 5 тыс. кв. метров. Вместе с тем, канатную дорогу протяженностью 1,6 км", — уточнил Алишер Закиров.
© Пресс-служба Министерства туризмаКак Кашкадарья намерена увеличить турпоток в 5 раз
Как Кашкадарья намерена увеличить турпоток в 5 раз
© Пресс-служба Министерства туризма
Согласно мастер-плану, в составе туристического центра также планируют построить аквапарк, эко-деревню, винодельню, школу экстремальных видов спорта и 10-километровую пешеходную дорожку.
Среди главных достопримечательностей района — самобытный поселок Гелан, горная вершина Хазрат-Султан (4 083 м), расположенная на границе Узбекистана и Таджикистана, а также водопад Сувтушар, высотой более 80 метров.
Завершить строительство туристического центра планируют к концу 2026 года, это позволит создать 18 тыс. новых рабочих мест.
Подробнее о презентации проекта — в видео Sputnik Узбекистан.