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https://uz.sputniknews.ru/20240430/mirziyoyev-soveschaniye-geologiya-gornaya-metallurgiya-43663923.html
В Узбекистане создадут научный центр по драгоценным металлам
В Узбекистане создадут научный центр по драгоценным металлам
Sputnik Узбекистан
Глава республики определил ряд задач в сфере геологии и горно-металлургической промышленности.
2024-04-30T09:33+0500
2024-04-30T10:25+0500
узбекистан
экономика
шавкат мирзиёев
навоийский горно-металлургический комбинат
полезные ископаемые
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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. В Узбекистане появится научный центр передовых технологий по драгоценным металлам. Такую задачу поставил Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном развитию геологии и горно-металлургической промышленности.Как отмечалось, сегодня в мире наблюдается динамичное развитие технологий. Все более возрастает спрос на редкоземельные металлы в электромобильной промышленности, "зеленой" энергетике и электротехнической промышленности. Поэтому в последние годы на мировом рынке значительно выросли цены на молибден, теллур, селен и графит.В настоящее время в республике добывают 6 видов такого сырья. Вместе с тем, есть возможность получать продукцию с высокой добавленной стоимостью из платины, индия, ванадия, а также минералов, содержащих вольфрам, молибден, рений, цинк и марганец. Например, можно организовать выпуск продукции в прежде не существовавшей в стране порошковой металлургии на $300 млн и в сфере оборудования и комплектующих на $100 млн в год. Достигнутое недавно соглашение о критически важном сырье с Евросоюзом открывает широкий доступ на этот большой рынок. С учетом этого, Мирзиёев поручил ответственным лицам сформировать с участием иностранных экспертов и инвесторов программу перспективных проектов на сумму $500 млн по редкоземельным металлам. Он подчеркнул необходимость развивать это направление с научным подходом, организовать с этой целью проектный офис и привлечь ведущие институты и научные центры.Также речь шла об увеличении добычи драгоценных металлов на Навоийском горно-металлургическом комбинате.Ответственные лица рассказали о возможностях по дальнейшему увеличению как запасов, так и объемов добычи золота.Для справки: геологической отрасли в республике ежегодно выделяется один триллион сумов. В результате реализации целевых программ в 2023 году объем производства в горнодобывающей промышленности достиг почти $11 млрд.Основная часть этого объема приходится на направление драгоценных и цветных металлов, хотя имеется огромный неиспользованный потенциал по критически важным для промышленности минералам. В частности, в республике обнаружено 32 вида таких полезных ископаемых.
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узбекистан создание научный центр передовые технологии драгоценные металлы геология горно-металлургическая промышленность
узбекистан создание научный центр передовые технологии драгоценные металлы геология горно-металлургическая промышленность

В Узбекистане создадут научный центр по драгоценным металлам

09:33 30.04.2024 (обновлено: 10:25 30.04.2024)
© Sputnik / Марк Агнор / Перейти в фотобанкПогрузка золотосодержащей руды
Погрузка золотосодержащей руды - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2024
© Sputnik / Марк Агнор
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Глава республики определил ряд задач в сфере геологии и горно-металлургической промышленности.
ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. В Узбекистане появится научный центр передовых технологий по драгоценным металлам. Такую задачу поставил Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном развитию геологии и горно-металлургической промышленности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 29 апреля провел совещание по обсуждению задач в сфере геологии и горно-металлургической промышленности.
Президент Шавкат Мирзиёев 29 апреля провел совещание по обсуждению задач в сфере геологии и горно-металлургической промышленности. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2024
Президент Шавкат Мирзиёев 29 апреля провел совещание по обсуждению задач в сфере геологии и горно-металлургической промышленности.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, сегодня в мире наблюдается динамичное развитие технологий. Все более возрастает спрос на редкоземельные металлы в электромобильной промышленности, "зеленой" энергетике и электротехнической промышленности. Поэтому в последние годы на мировом рынке значительно выросли цены на молибден, теллур, селен и графит.
"Президент указал на открывающиеся большие перспективы. Подчеркнута необходимость расширения освоения существующих и разведки новых месторождений критически важного сырья", — говорится в сообщении.
В настоящее время в республике добывают 6 видов такого сырья. Вместе с тем, есть возможность получать продукцию с высокой добавленной стоимостью из платины, индия, ванадия, а также минералов, содержащих вольфрам, молибден, рений, цинк и марганец. Например, можно организовать выпуск продукции в прежде не существовавшей в стране порошковой металлургии на $300 млн и в сфере оборудования и комплектующих на $100 млн в год.
Достигнутое недавно соглашение о критически важном сырье с Евросоюзом открывает широкий доступ на этот большой рынок.
С учетом этого, Мирзиёев поручил ответственным лицам сформировать с участием иностранных экспертов и инвесторов программу перспективных проектов на сумму $500 млн по редкоземельным металлам. Он подчеркнул необходимость развивать это направление с научным подходом, организовать с этой целью проектный офис и привлечь ведущие институты и научные центры.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 29 апреля провел совещание по обсуждению задач в сфере геологии и горно-металлургической промышленности.
Президент Шавкат Мирзиёев 29 апреля провел совещание по обсуждению задач в сфере геологии и горно-металлургической промышленности. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2024
Президент Шавкат Мирзиёев 29 апреля провел совещание по обсуждению задач в сфере геологии и горно-металлургической промышленности.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также речь шла об увеличении добычи драгоценных металлов на Навоийском горно-металлургическом комбинате.
Ответственные лица рассказали о возможностях по дальнейшему увеличению как запасов, так и объемов добычи золота.
"Президент дал указания снизить себестоимость производства на комбинате на 10-15 процентов, расширить промышленную кооперацию и локализацию. Поставлена задача организовать Научный центр передовых технологий по драгоценным металлам", — говорится в сообщении.
Для справки: геологической отрасли в республике ежегодно выделяется один триллион сумов. В результате реализации целевых программ в 2023 году объем производства в горнодобывающей промышленности достиг почти $11 млрд.
Основная часть этого объема приходится на направление драгоценных и цветных металлов, хотя имеется огромный неиспользованный потенциал по критически важным для промышленности минералам. В частности, в республике обнаружено 32 вида таких полезных ископаемых.
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