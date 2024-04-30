https://uz.sputniknews.ru/20240430/posol-uzbekistana-veritelnye-gramoty-prezident-singapura-43676973.html

Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Сингапура

Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Сингапура

Sputnik Узбекистан

В честь нового главы дипмиссии Узбекистана в Сингапуре в правительственной резиденции "Истана" выстроили почетный караул.

2024-04-30T19:11+0500

2024-04-30T19:11+0500

2024-04-30T19:11+0500

узбекистан

посол

сингапур

президент

верительные грамоты

политика

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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Сингапура, сообщает ИА "Дунё".В честь нового главы дипмиссии Узбекистана в Сингапуре в правительственной резиденции "Истана" выстроили почетный караул.В ходе беседы с президентом Сингапура речь шла о текущем состоянии и перспективах развития многопланового узбекско-сингапурского сотрудничества, которое обрело особую динамику после состоявшихся в 2023 году взаимных визитов на высшем уровне.Глава Сингапура высоко оценил проводимые в Узбекистане реформы, отметив, что под руководством Шавката Мирзиёева страна добилась значительных успехов в построении сильного гражданского общества, проведении открытой и взвешенной внешней политики, а также обеспечении стабильного экономического роста.Кроме того, президент Сингапура выразил готовность всячески содействовать усилиям по укреплению и развитию двусторонних отношений, а также передал наилучшие пожелания руководству и народу Узбекистана.Напомним, что Алишер Каюмов прибыл в Сингапур в середине марта. Он сменил Кахрамона Шакирова, аккредитованного в качестве посла Узбекистана в Сингапуре (2018–2024) и по совместительству в Австралии (2022–2024) с резиденцией в городе Сингапуре.

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