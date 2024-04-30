https://uz.sputniknews.ru/20240430/rossiya-razrabotka-bpla-tyl-zona-svo-43672374.html

В тылу зоны СВО начали разработку и испытания перспективных дронов

В тылу зоны СВО начали разработку и испытания перспективных дронов

Sputnik Узбекистан

Разрабатываемые беспилотники обладают широкими возможностями применения разных типов боеприпасов и средствами ведения разведки днем и ночью в любых погодных условиях

2024-04-30T14:20+0500

2024-04-30T14:20+0500

2024-04-30T15:04+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

безопасность

технологии

россия

беспилотник

вооруженные силы

минобороны рф

денис мантуров

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1e/43672207_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_ec503ca2f1a111992a36e14aa8377ebb.jpg

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В одном из тыловых полигонов в зоне СВО организовали разработку и испытания перспективных беспилотников, предназначенных для ускоренной поставки в войска, участвующих в спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Отмечается, что разрабатываемые беспилотники обладают широкими возможностями применения разных типов боеприпасов и средствами ведения разведки днем и ночью при любой погоде.При разработке беспилотных летательных аппаратов учитывается опыт, накопленный в процессе СВО.Организацию разработки и апробации перспективных беспилотников, предназначенных для ускоренной поставки в подразделения, выполняющие боевые задачи, проверили вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров и первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.

https://uz.sputniknews.ru/20240426/svo-amerikanskie-atacms-kievu-ne-pomogut-43621243.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

разработка испытание дроны тыл зона сво