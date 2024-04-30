https://uz.sputniknews.ru/20240430/rossiya-razrabotka-bpla-tyl-zona-svo-43672374.html
В тылу зоны СВО начали разработку и испытания перспективных дронов
В тылу зоны СВО начали разработку и испытания перспективных дронов
Sputnik Узбекистан
Разрабатываемые беспилотники обладают широкими возможностями применения разных типов боеприпасов и средствами ведения разведки днем и ночью в любых погодных условиях
2024-04-30T14:20+0500
2024-04-30T14:20+0500
2024-04-30T15:04+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
безопасность
технологии
россия
беспилотник
вооруженные силы
минобороны рф
денис мантуров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1e/43672207_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_ec503ca2f1a111992a36e14aa8377ebb.jpg
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В одном из тыловых полигонов в зоне СВО организовали разработку и испытания перспективных беспилотников, предназначенных для ускоренной поставки в войска, участвующих в спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Отмечается, что разрабатываемые беспилотники обладают широкими возможностями применения разных типов боеприпасов и средствами ведения разведки днем и ночью при любой погоде.При разработке беспилотных летательных аппаратов учитывается опыт, накопленный в процессе СВО.Организацию разработки и апробации перспективных беспилотников, предназначенных для ускоренной поставки в подразделения, выполняющие боевые задачи, проверили вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров и первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.
https://uz.sputniknews.ru/20240426/svo-amerikanskie-atacms-kievu-ne-pomogut-43621243.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1e/43672207_80:0:529:337_1920x0_80_0_0_4170f5fbf21cb770001508e2dda2047e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
разработка испытание дроны тыл зона сво
разработка испытание дроны тыл зона сво
В тылу зоны СВО начали разработку и испытания перспективных дронов
14:20 30.04.2024 (обновлено: 15:04 30.04.2024)
Разрабатываемые беспилотники обладают широкими возможностями применения разных типов боеприпасов и средствами ведения разведки днем и ночью в любых погодных условиях.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
В одном из тыловых полигонов в зоне СВО организовали разработку и испытания перспективных беспилотников, предназначенных для ускоренной поставки в войска, участвующих в спецоперации, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"На одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции организована разработка и апробация перспективных беспилотных летательных аппаратов с учетом опыта СВО, а также средств связи и портативных детекторов дронов", — указано в сообщении.
Отмечается, что разрабатываемые беспилотники обладают широкими возможностями применения разных типов боеприпасов и средствами ведения разведки днем и ночью при любой погоде.
"В ходе испытаний операторы БПЛА отрабатывают уничтожение целей, имитирующих укрытия, пункты управления и военную технику противника, применяя сбрасываемые боеприпасы различного типа и дроны-камикадзе", — уточнили в Минобороны РФ.
При разработке беспилотных летательных аппаратов учитывается опыт, накопленный в процессе СВО.
Организацию разработки и апробации перспективных беспилотников, предназначенных для ускоренной поставки в подразделения, выполняющие боевые задачи, проверили вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров и первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.