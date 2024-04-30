https://uz.sputniknews.ru/20240430/ssha-garantiruyut-zelenskiy-pridumal-ukraine-svetloe-buduschee-43676577.html

США гарантируют: Зеленский придумал Украине светлое будущее

США гарантируют: Зеленский придумал Украине светлое будущее

Sputnik Узбекистан

"Это безумие. Вечная война" — так Илон Маск отреагировал на заявление Зеленского о том, что Украина и США близки к подписанию соглашения о безопасности, рассчитанного на десять лет

2024-04-30T18:40+0500

2024-04-30T18:40+0500

2024-04-30T18:40+0500

колумнисты

россия

украина

сша

нато

всу

илон маск

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1e/43676404_0:0:1271:716_1920x0_80_0_0_7f13718a015481c3b17d5c96165c2eb5.jpg

Миллиардер прокомментировал реплику еще одного американского миллиардера, Дэвида Сакса, который отметил, что 61 миллиард долларов, выделенных Америкой для Украины, — только начало, "следующие два президента США не смогут это отменить". То есть два американских богатея возмущены желанием администрации Байдена гарантировать выделение денег Киеву на ближайшее десятилетие — они понимают, что речь в итоге идет о многих сотнях миллиардов долларов, и не хотят тратить их на войну с Россией. Можно, впрочем, успокоить Сакса и Маска: США не придется тратить столь внушительные даже для них суммы на украинском направлении.Почему? Ведь соглашение действительно готовится — в понедельник вечером его даже анонсировал Владимир Зеленский, рассказавший, что обсуждаются конкретные основы безопасности и взаимодействия: "это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия".Все это — и многое другое — действительно будет прописано в двустороннем соглашении, которое президент Украины уже назвал "самым сильным" из всех, которые были заключены с другими странами. Несомненно, что договор с США будет ключевым, потому что именно Вашингтон с Лондоном и придумали саму идею подобных соглашений. И с января этого года Киев подписал их уже с пятью странами "Большой семерки" — остались только США и Япония. Поэтому соглашение со Штатами может быть подписано или накануне июньского саммита "Большой семерки" в Италии, или сразу после него. В Киеве считают эти договоры ступенькой к вхождению в НАТО — и гарантией, что Запад не откажется от поддержки Украины. Более того: в последнее время — после обмена ударами между Ираном и Израилем — украинское руководство все чаще стало сравнивать свою страну с ближневосточным союзником США, рассказывая всем и вся, что Запад должен защищать Украину так же сильно, как и Израиль. Неделю назад глава офиса Зеленского Ермак даже заявил, что готовящееся соглашение с США должно работать не хуже американо-израильского, то есть в Киеве всерьез рассчитывают стать для Вашингтона "европейским Израилем".Проблема Зеленского в том, что никаких предпосылок для этого нет: США не могут и не будут выводить свои отношения с Украиной на уровень связей с Израилем. По двум главным причинам. Во-первых, отношения с Израилем не являются просто межгосударственными, а базируются на огромном влиянии как американского еврейского сообщества, так и глобальной финансовой элиты — так что у нынешней Америки просто нет возможности "бросить Израиль". Во-вторых, покровительство Израилю не требует от Америки рисковать войной с ядерной державой, то есть не угрожает напрямую ее национальной безопасности. В случае с Украиной все совсем не так: она является просто инструментом в борьбе с Россией и в игре с Европой. Интерес Америки состоит в максимально долгом использовании Украины против России, а не в сохранении ее как устойчивого элемента заградительного вала против русских (подобные планы сейчас остались только у самых больших оптимистов из числа "ястребов").То есть Украине будут обещать вечную поддержку и даже давать деньги и оружие для войны с Россией. Но только до того момента, пока это отвечает американской стратегии — и ни днем больше. И уж тем более США никогда не будут защищать Украину так же, как Израиль, то есть не отправят ни свой флот, ни свою авиацию, ни свои войска на ее территорию, не раскроют над ней свой "ядерный зонтик". Надеяться на это может только безумный авантюрист — или откровенный жулик.При этом просто так бесконечно затягивать конфликт у США не получится по целому ряду причин. Во-первых, Россия абсолютно не заинтересована в том, чтобы США могли еще годами регулировать "температуру горения", то есть будет делать все для падения киевского режима. Во-вторых, общая поддержка Украины на Западе будет сокращаться по мере ухудшения положения как ВСУ на фронте, так и самой Европы на геополитической арене. В-третьих, ситуация для самих США будет становиться все более неблагоприятной — как во внутренних делах, так и в глобальном раскладе.То есть Америка просто не сможет еще не то что десять, но даже и пять лет поддерживать Украину — потому что через десять лет не будет нынешней Украины, да и сами Штаты за эти годы очень серьезно изменятся (особенно внутриполитически). Конечно, при этом они успеют потратить на Киев еще многие десятки миллиардов, но это ничего принципиально не изменит.Так что Сакс и Маск зря беспокоятся: никакой "вечной войны" не будет, никаким будущим американским президентам не придется соблюдать договор с несуществующим государством, выбрасывая деньги на ветер. Конечно, Америка никогда не нуждалась в договорах для оправдания своей агрессии, однако договор с Украиной не только не будет содержать обязательств прийти на помощь — он нужен как раз для того, чтобы подчеркнуть их отсутствие. Америка готова воевать с Россией только чужими, тем более украинско-русскими руками, но она не собирается рисковать собственным существованием, вступая в прямой бой с нашей страной. И это само по себе является дополнительной гарантией нашей победы.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

сша зеленский украина светлое будущее илон маск