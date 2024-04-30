https://uz.sputniknews.ru/20240430/uzbekistan-vois-aktivizatsiya-sotrudnichestvo-43675990.html

В Узбекистане могут открыть подразделение Академии ВОИС

В Узбекистане могут открыть подразделение Академии ВОИС

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества, включая содействие Всемирной организации интеллектуальной собственности в процессе вступления республики в ВТО

2024-04-30T18:06+0500

2024-04-30T18:06+0500

2024-04-30T18:06+0500

узбекистан

экономика

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Узбекистане могут открыть подразделение Академии ВОИС, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи постоянного представителя республики при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Эльдиёра Тошматова с гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Тангом.Руководитель ВОИС высоко оценил шаги республики по совершенствованию механизмов внедрения результатов интеллектуальной деятельности и инноваций в отрасли экономики, созданию региональных брендов, предупреждению реализации контрафактной продукции, обеспечению надежной правовой защиты интеллектуальной собственности.Он также отметил, что Узбекистан активно взаимодействует с ВОИС, представители республики регулярно участвуют в заседаниях органов организации, форумах, семинарах и других мероприятиях как на региональном, так и на международном уровнях.В завершение встречи Дарен Танг выразил заинтересованность в посещении Узбекистана в ближайшее время.

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