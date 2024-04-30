https://uz.sputniknews.ru/20240430/uzbekistan-vois-aktivizatsiya-sotrudnichestvo-43675990.html
В Узбекистане могут открыть подразделение Академии ВОИС
В Узбекистане могут открыть подразделение Академии ВОИС
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества, включая содействие Всемирной организации интеллектуальной собственности в процессе вступления республики в ВТО
2024-04-30T18:06+0500
2024-04-30T18:06+0500
2024-04-30T18:06+0500
узбекистан
экономика
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Узбекистане могут открыть подразделение Академии ВОИС, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи постоянного представителя республики при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Эльдиёра Тошматова с гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Тангом.Руководитель ВОИС высоко оценил шаги республики по совершенствованию механизмов внедрения результатов интеллектуальной деятельности и инноваций в отрасли экономики, созданию региональных брендов, предупреждению реализации контрафактной продукции, обеспечению надежной правовой защиты интеллектуальной собственности.Он также отметил, что Узбекистан активно взаимодействует с ВОИС, представители республики регулярно участвуют в заседаниях органов организации, форумах, семинарах и других мероприятиях как на региональном, так и на международном уровнях.В завершение встречи Дарен Танг выразил заинтересованность в посещении Узбекистана в ближайшее время.
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узбекистан подразделение воис активизация сотрудничества всемирная организация интеллектуальной собственности
узбекистан подразделение воис активизация сотрудничества всемирная организация интеллектуальной собственности
В Узбекистане могут открыть подразделение Академии ВОИС
Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества, включая содействие Всемирной организации интеллектуальной собственности в процессе вступления республики в ВТО.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
В Узбекистане могут открыть подразделение Академии ВОИС, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи постоянного представителя республики при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Эльдиёра Тошматова с гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Тангом.
Руководитель ВОИС высоко оценил шаги республики по совершенствованию механизмов внедрения результатов интеллектуальной деятельности и инноваций в отрасли экономики, созданию региональных брендов, предупреждению реализации контрафактной продукции, обеспечению надежной правовой защиты интеллектуальной собственности.
Он также отметил, что Узбекистан активно взаимодействует с ВОИС, представители республики регулярно участвуют в заседаниях органов организации, форумах, семинарах и других мероприятиях как на региональном, так и на международном уровнях.
"Обсуждены вопросы активизации сотрудничества по таким направлениям, как учреждение подразделения Академии ВОИС в Узбекистане, а также содействие ВОИС в процессе вступления нашей республики в ВТО", — говорится в сообщении.
В завершение встречи Дарен Танг выразил заинтересованность в посещении Узбекистана в ближайшее время.