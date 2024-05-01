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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240501/shoygu-soveschaniye-shtab-obedinennoy-gruppirovki-voysk-43685527.html
Шойгу рассказал, что нужно для поддержания темпов наступления
Шойгу рассказал, что нужно для поддержания темпов наступления
Sputnik Узбекистан
Министр обороны РФ провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения СВО и характеру действий противника, а также ознакомился с результатами модернизации штатного вооружения
2024-05-01T13:51+0500
2024-05-01T14:38+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сергей шойгу
сво
вооружение
безопасность
россия
минобороны рф
вооруженные силы
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Для поддержания темпов наступления и наращивания состава группировок войск нужно повышать объемы и качество поставляемых вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск.Шойгу отметил, что группировки российских войск продолжают выполнять задачи на операционных направлениях в соответствии с планом СВО.По словам Шойгу, для этого заключены госконтракты с промышленными предприятиями с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники. Вместе с тем, в процессе этой работы возникают вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно в части обеспечения наиболее востребованными образцами.Министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне специальной военной операции. Он поручил принять дополнительные меры, чтобы сократить сроки ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта, техники и вооружения.Также Шойгу продемонстрировали новые средства борьбы с украинскими БПЛА."Министру обороны РФ представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения", — сообщила пресс-служба российского военного ведомства.
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шойгу совещание штаб объединенной группировки войск
шойгу совещание штаб объединенной группировки войск

Шойгу рассказал, что нужно для поддержания темпов наступления

13:51 01.05.2024 (обновлено: 14:38 01.05.2024)
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкГлава Минобороны РФ С. Шойгу посетил пункт одного из объединений Западной группировки войск.
Глава Минобороны РФ С. Шойгу посетил пункт одного из объединений Западной группировки войск. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2024
© Sputnik / Министерство обороны РФ
/
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Министр обороны РФ провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения СВО и характеру действий противника, а также ознакомился с результатами модернизации штатного вооружения.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Для поддержания темпов наступления и наращивания состава группировок войск нужно повышать объемы и качество поставляемых вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск.
Шойгу отметил, что группировки российских войск продолжают выполнять задачи на операционных направлениях в соответствии с планом СВО.
"Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", — сказал он.
По словам Шойгу, для этого заключены госконтракты с промышленными предприятиями с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники. Вместе с тем, в процессе этой работы возникают вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно в части обеспечения наиболее востребованными образцами.
Министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне специальной военной операции. Он поручил принять дополнительные меры, чтобы сократить сроки ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта, техники и вооружения.
Также Шойгу продемонстрировали новые средства борьбы с украинскими БПЛА.
© Пресс-служба Министерства обороны РоссииМинистр обороны РФ проинспектировал Объединенную группировку войск
Министр обороны РФ проинспектировал Объединенную группировку войск - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2024
Министр обороны РФ проинспектировал Объединенную группировку войск
© Пресс-служба Министерства обороны России
"Министру обороны РФ представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения", — сообщила пресс-служба российского военного ведомства.
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