https://uz.sputniknews.ru/20240501/shoygu-soveschaniye-shtab-obedinennoy-gruppirovki-voysk-43685527.html

Шойгу рассказал, что нужно для поддержания темпов наступления

Шойгу рассказал, что нужно для поддержания темпов наступления

Sputnik Узбекистан

Министр обороны РФ провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения СВО и характеру действий противника, а также ознакомился с результатами модернизации штатного вооружения

2024-05-01T13:51+0500

2024-05-01T13:51+0500

2024-05-01T14:38+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сергей шойгу

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вооружение

безопасность

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минобороны рф

вооруженные силы

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Для поддержания темпов наступления и наращивания состава группировок войск нужно повышать объемы и качество поставляемых вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск.Шойгу отметил, что группировки российских войск продолжают выполнять задачи на операционных направлениях в соответствии с планом СВО.По словам Шойгу, для этого заключены госконтракты с промышленными предприятиями с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники. Вместе с тем, в процессе этой работы возникают вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно в части обеспечения наиболее востребованными образцами.Министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне специальной военной операции. Он поручил принять дополнительные меры, чтобы сократить сроки ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта, техники и вооружения.Также Шойгу продемонстрировали новые средства борьбы с украинскими БПЛА."Министру обороны РФ представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения", — сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

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шойгу совещание штаб объединенной группировки войск