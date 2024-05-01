Шойгу рассказал, что нужно для поддержания темпов наступления
13:51 01.05.2024 (обновлено: 14:38 01.05.2024)
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкГлава Минобороны РФ С. Шойгу посетил пункт одного из объединений Западной группировки войск.
© Sputnik / Министерство обороны РФ/
Подписаться
Министр обороны РФ провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения СВО и характеру действий противника, а также ознакомился с результатами модернизации штатного вооружения.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Для поддержания темпов наступления и наращивания состава группировок войск нужно повышать объемы и качество поставляемых вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск.
Шойгу отметил, что группировки российских войск продолжают выполнять задачи на операционных направлениях в соответствии с планом СВО.
"Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", — сказал он.
По словам Шойгу, для этого заключены госконтракты с промышленными предприятиями с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники. Вместе с тем, в процессе этой работы возникают вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно в части обеспечения наиболее востребованными образцами.
Министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне специальной военной операции. Он поручил принять дополнительные меры, чтобы сократить сроки ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта, техники и вооружения.
Также Шойгу продемонстрировали новые средства борьбы с украинскими БПЛА.
© Пресс-служба Министерства обороны РоссииМинистр обороны РФ проинспектировал Объединенную группировку войск
Министр обороны РФ проинспектировал Объединенную группировку войск
© Пресс-служба Министерства обороны России
"Министру обороны РФ представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения", — сообщила пресс-служба российского военного ведомства.