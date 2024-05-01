https://uz.sputniknews.ru/20240501/uzbekistan-abii-proyekty-mipt-43687379.html

Что обсудили глава МИПТ и вице-президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Что обсудили глава МИПТ и вице-президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Sputnik Узбекистан

В настоящее время с участием АБИИ в республике реализуют 13 проектов на $2,57 млрд в таких отраслях как водоснабжение и канализация, энергетика, поддержка госбюджета, малого бизнеса и частного предпринимательства

2024-05-01T14:56+0500

2024-05-01T14:56+0500

2024-05-01T14:56+0500

узбекистан

министерство инвестиций, промышленности и торговли

азиатский банк инфраструктурных инвестиций

инвестпроекты

встреча

лазиз кудратов

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/01/43686806_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8875fdc379796e51683453c0e59593a4.jpg

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константином Лимитовским, сообщает пресс-служба МИПТ.Они рассмотрели ход реализации перспективных проектов в сферах энергетики, образования, здравоохранения и водоснабжения, а также перспективы совместной реализации новых инициатив, включенных в программу сотрудничества на период 2024 – 2026 годы.Особое внимание стороны уделили вопросам подготовки к 9-му Ежегодному собранию Совета управляющих АБИИ, которое пройдет в сентябре текущего года в Самарканде.В настоящее время с участием банка в республике реализуют 13 проектов на $2,57 млрд в таких отраслях, как поддержка госбюджета, малого бизнеса и частного предпринимательства, водоснабжение и канализация, энергетика.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мипт азиатский банк инфраструктурных инвестиций проекты