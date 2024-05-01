Что обсудили глава МИПТ и вице-президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаМинистр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провёл встречу с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константином Лимитовским.
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
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В настоящее время с участием АБИИ в республике реализуют 13 проектов на $2,57 млрд в таких отраслях, как водоснабжение и канализация, энергетика, поддержка госбюджета, малого бизнеса и частного предпринимательства.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константином Лимитовским, сообщает пресс-служба МИПТ.
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаМинистр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провёл встречу с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константином Лимитовским.
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провёл встречу с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константином Лимитовским.
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Они рассмотрели ход реализации перспективных проектов в сферах энергетики, образования, здравоохранения и водоснабжения, а также перспективы совместной реализации новых инициатив, включенных в программу сотрудничества на период 2024 – 2026 годы.
"В частности, в рамках Программы предусмотрено финансирование 12 проектов на общую сумму $2,58 млрд в таких сферах, как зеленая энергетика, водоснабжение, реконструкция автомобильных дорог и инфраструктурное развитие", — говорится в сообщении.
Особое внимание стороны уделили вопросам подготовки к 9-му Ежегодному собранию Совета управляющих АБИИ, которое пройдет в сентябре текущего года в Самарканде.
В настоящее время с участием банка в республике реализуют 13 проектов на $2,57 млрд в таких отраслях, как поддержка госбюджета, малого бизнеса и частного предпринимательства, водоснабжение и канализация, энергетика.