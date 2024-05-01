Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240501/uzbekistan-abii-proyekty-mipt-43687379.html
Что обсудили глава МИПТ и вице-президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
Что обсудили глава МИПТ и вице-президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
Sputnik Узбекистан
В настоящее время с участием АБИИ в республике реализуют 13 проектов на $2,57 млрд в таких отраслях как водоснабжение и канализация, энергетика, поддержка госбюджета, малого бизнеса и частного предпринимательства
2024-05-01T14:56+0500
2024-05-01T14:56+0500
узбекистан
министерство инвестиций, промышленности и торговли
азиатский банк инфраструктурных инвестиций
инвестпроекты
встреча
лазиз кудратов
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/01/43686806_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8875fdc379796e51683453c0e59593a4.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константином Лимитовским, сообщает пресс-служба МИПТ.Они рассмотрели ход реализации перспективных проектов в сферах энергетики, образования, здравоохранения и водоснабжения, а также перспективы совместной реализации новых инициатив, включенных в программу сотрудничества на период 2024 – 2026 годы.Особое внимание стороны уделили вопросам подготовки к 9-му Ежегодному собранию Совета управляющих АБИИ, которое пройдет в сентябре текущего года в Самарканде.В настоящее время с участием банка в республике реализуют 13 проектов на $2,57 млрд в таких отраслях, как поддержка госбюджета, малого бизнеса и частного предпринимательства, водоснабжение и канализация, энергетика.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/01/43686806_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_69e516580a4e98d39acdc8fda1dae43a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мипт азиатский банк инфраструктурных инвестиций проекты
мипт азиатский банк инфраструктурных инвестиций проекты

Что обсудили глава МИПТ и вице-президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

14:56 01.05.2024
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаМинистр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провёл встречу с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константином Лимитовским.
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провёл встречу с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константином Лимитовским. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2024
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Подписаться
В настоящее время с участием АБИИ в республике реализуют 13 проектов на $2,57 млрд в таких отраслях, как водоснабжение и канализация, энергетика, поддержка госбюджета, малого бизнеса и частного предпринимательства.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константином Лимитовским, сообщает пресс-служба МИПТ.
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаМинистр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провёл встречу с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константином Лимитовским.
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провёл встречу с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константином Лимитовским. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2024
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провёл встречу с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константином Лимитовским.
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Они рассмотрели ход реализации перспективных проектов в сферах энергетики, образования, здравоохранения и водоснабжения, а также перспективы совместной реализации новых инициатив, включенных в программу сотрудничества на период 2024 – 2026 годы.

"В частности, в рамках Программы предусмотрено финансирование 12 проектов на общую сумму $2,58 млрд в таких сферах, как зеленая энергетика, водоснабжение, реконструкция автомобильных дорог и инфраструктурное развитие", — говорится в сообщении.

Особое внимание стороны уделили вопросам подготовки к 9-му Ежегодному собранию Совета управляющих АБИИ, которое пройдет в сентябре текущего года в Самарканде.
В настоящее время с участием банка в республике реализуют 13 проектов на $2,57 млрд в таких отраслях, как поддержка госбюджета, малого бизнеса и частного предпринимательства, водоснабжение и канализация, энергетика.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0