Поезд или самолет: сравнение цен на внутренние рейсы в Узбекистане
11:46 01.05.2024 (обновлено: 12:17 01.05.2024)
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С 15 мая билеты на скоростной поезд Афросиаб в Самарканд, Бухару и Карши в эконом-классе подорожают на 20%, а в бизнес-классе и VIP — на 30 и 40%. Это второе повышение цен за полгода.
Каким транспортом дешевле и быстрее добраться из Ташкента до исторических городов республики узнал корреспондент Sputnik Узбекистан.
Цены и железнодорожные направления, актуальные с 1 мая 2024-го
Стоимость билетов в Самарканд, Бухару и Карши начинается от 244 тыс. сумов
Бухара
В пути: 3 ч. 56 мин.
Рейс: ежедневно
Время отбытия: 07.29
Время прибытия: 11.25
Стоимость билетов: от 403 до 890 тыс. сумов
Карши
В пути: 3 ч. 34 мин.
Рейс: ежедневно
Время отбытия: 07.24
Время прибытия: 10.58
Стоимость билетов: от 338 до 747 тыс. сумов
Самарканд
В пути: 2 ч. 19 мин.
Рейс: ежедневно
Время отбытия: 08.25
Время прибытия: 10.44
Стоимость билетов: от 244 до 554 тыс. сумов
Цены на авиарейсы:
Стоимость билетов в Бухару, Самарканд и Карши начинается от 271 тыс. сумов
Бухара
В пути: 1 ч. 10 мин.
Рейс: чт, сб, вс
Время отбытия: 07.35
Время прибытия: 08.45
Стоимость билетов: от 511 до 610 тыс. сумов
Самарканд
В пути: 55 мин.
Рейс: ежедневно
Время отбытия: 07.00
Время прибытия: 07.55
Стоимость билетов: от 271 до 1 млн 261 тыс. сумов
Карши
Авиарейсы в Карши на май месяц отсутствуют. Однако авиасообщение возобновляют в праздничные дни.
Цены на такси:
Стоимость проезда до Самарканда, Бухары и Карши начинается от 100 тыс. сумов
Бухара
В пути: 7 ч.
Стоимость проезда: от 200 до 260 тыс. сумов
Самарканд
В пути: 5 ч.
Рейс: ежедневно
Место отбытия: автостанция "Автовокзал г. Ташкент".
г. Ташкент, проспект Бунёдкор 7, станция метро "Алмазар"
г. Ташкент, проспект Бунёдкор 7, станция метро "Алмазар"
Стоимость проезда: 100-150 тыс. сумов
Карши
В пути: 7-8 ч.
Рейс: ежедневно
Место отбытия: автостанция "Автовокзал г. Ташкент".
г. Ташкент, проспект Бунёдкор 7, станция метро "Алмазар"
г. Ташкент, проспект Бунёдкор 7, станция метро "Алмазар"
Стоимость проезда: 150-200 тыс. сумов
Цены на проезд в автобусе:
Стоимость проезда до Самарканда, Бухары и Карши начинается от 48 тыс. сумов
Бухара
В пути: 7-8 ч.
Рейс: ежедневно
Место отбытия: автостанция "Автовокзал г. Ташкент".
г. Ташкент, проспект Бунёдкор 7, станция метро "Алмазар"
г. Ташкент, проспект Бунёдкор 7, станция метро "Алмазар"
Стоимость проезда: 139 тыс. сумов
Самарканд
В пути: 6-7 ч.
Рейс: ежедневно
Место отбытия: автостанция "Автовокзал г. Ташкент".
г. Ташкент, проспект Бунёдкор 7, станция метро "Алмазар"
г. Ташкент, проспект Бунёдкор 7, станция метро "Алмазар"
Стоимость проезда: 48 тыс. сумов
Карши
В пути: 8-9 ч.
Рейс: ежедневно
Место отбытия: автостанция "Автовокзал г. Ташкент".
г. Ташкент, проспект Бунёдкор 7, станция метро "Алмазар"
г. Ташкент, проспект Бунёдкор 7, станция метро "Алмазар"
Стоимость проезда: 83 тыс. сумов.