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Мозаики Ташкента: знакомые и незнакомые — фотолента
Мозаики Ташкента: знакомые и незнакомые — фотолента
Sputnik Узбекистан
Ташкент славится не только своей богатой культурой и историей, но и удивительными разноцветными мозаиками, которые украшают здания, станции метро, но чаще всего — фасады многоэтажек.
2024-05-02T21:15+0500
2024-05-02T21:15+0500
2024-05-02T21:15+0500
фото
фотолента
мозаика
архитектура
ташкент
здания
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Мозаичные панно довольно часто встречаются в столице Узбекистана на многих домах, построенных во второй половине XX века. В некоторых случаях мозаики украшают единичные постройки, а бывают и несколько зданий подряд. Такие изображения связаны между собой по стилю и тематике образовывая целый ансамбль.Тематика мозаик разнообразная. Это могут быть разноцветные национальные орнаменты, узоры, геометрические объекты, а также различные персонажи как сказочные, так и исторические. Sputnik Узбекистан собрал наиболее красивые и необычные мозаичные панно, украшающие столицу.
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ташкент мозаики жилые дома
ташкент мозаики жилые дома
Мозаики Ташкента: знакомые и незнакомые — фотолента
Ташкент славится не только своей богатой культурой и историей, но и удивительными разноцветными мозаиками, которые украшают здания, станции метро, но чаще всего — фасады многоэтажек.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Мозаичные панно довольно часто встречаются в столице Узбекистана на многих домах, построенных во второй половине XX века.
В некоторых случаях мозаики украшают единичные постройки, а бывают и несколько зданий подряд. Такие изображения связаны между собой по стилю и тематике образовывая целый ансамбль.
Тематика мозаик разнообразная. Это могут быть разноцветные национальные орнаменты, узоры, геометрические объекты, а также различные персонажи как сказочные, так и исторические.
Sputnik Узбекистан собрал наиболее красивые и необычные мозаичные панно, украшающие столицу.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мозаичное панно на одном из жилых домов на массиве Водник
Мозаичное панно на одном из жилых домов на массиве Водник
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Рисунок голубей на одном из жилых домов на массиве Водник
Рисунок голубей на одном из жилых домов на массиве Водник
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мозаичное панно на одном из жилых домов по улице Шахрисабз
Мозаичное панно на одном из жилых домов по улице Шахрисабз
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мозаичное панно на одном из жилых домов по улице 40 лет Победы
Мозаичное панно на одном из жилых домов по улице 40 лет Победы
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мозаичное панно на одном из жилых домов по улице Таллимаржон
Мозаичное панно на одном из жилых домов по улице Таллимаржон
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мозаичное панно на одном из жилых домов по улице Таллимаржон
Мозаичное панно на одном из жилых домов по улице Таллимаржон
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мозаичное панно на одном из жилых домов по улице 40 лет Победы
Мозаичное панно на одном из жилых домов по улице 40 лет Победы
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мозаичное панно на одном из жилых домов по улице 40 лет Победы
Мозаичное панно на одном из жилых домов по улице 40 лет Победы
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мозаичное панно на одном из жилых домов на массиве Водник
Мозаичное панно на одном из жилых домов на массиве Водник
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мозаичное панно на одном из жилых домов по улице Водник
Мозаичное панно на одном из жилых домов по улице Водник
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мозаичное панно на одном из жилых домов на массиве Водник
Мозаичное панно на одном из жилых домов на массиве Водник
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мозаичное панно на одном из жилых домов на массиве Водник
Мозаичное панно на одном из жилых домов на массиве Водник
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мозаичное панно на одном из жилых домов на массиве Водник
Мозаичное панно на одном из жилых домов на массиве Водник
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мозаичное панно на одном из жилых домов на массиве Водник
Мозаичное панно на одном из жилых домов на массиве Водник
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мозаичное панно на одном из жилых домов на массиве Водник
Мозаичное панно на одном из жилых домов на массиве Водник