https://uz.sputniknews.ru/20240502/43294766.html

Мозаики Ташкента: знакомые и незнакомые — фотолента

Мозаики Ташкента: знакомые и незнакомые — фотолента

Sputnik Узбекистан

Ташкент славится не только своей богатой культурой и историей, но и удивительными разноцветными мозаиками, которые украшают здания, станции метро, но чаще всего — фасады многоэтажек.

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фото

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мозаика

архитектура

ташкент

здания

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Мозаичные панно довольно часто встречаются в столице Узбекистана на многих домах, построенных во второй половине XX века. В некоторых случаях мозаики украшают единичные постройки, а бывают и несколько зданий подряд. Такие изображения связаны между собой по стилю и тематике образовывая целый ансамбль.Тематика мозаик разнообразная. Это могут быть разноцветные национальные орнаменты, узоры, геометрические объекты, а также различные персонажи как сказочные, так и исторические. Sputnik Узбекистан собрал наиболее красивые и необычные мозаичные панно, украшающие столицу.

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