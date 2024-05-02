https://uz.sputniknews.ru/20240502/azerbaydjan-uzbekistan-mejregionalnyy-forum-43702862.html

Стало известно, когда и где Азербайджан и Узбекистан проведут межрегиональный форум

Стало известно, когда и где Азербайджан и Узбекистан проведут межрегиональный форум

Sputnik Узбекистан

По словам исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана, данное мероприятие подчеркнет развитие двусторонних отношений с РУз и регулярность встреч с узбекскими партнерами

2024-05-02T15:32+0500

2024-05-02T15:32+0500

2024-05-02T17:44+0500

экономика

узбекистан

азербайджан

инвестиционный форум

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Азербайджан и Узбекистан планируют провести межрегиональный форум. Об этом в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума рассказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики Юсиф Абдуллаев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Выступая на панельной дискуссии на тему "Совместный путь к успеху: Узбекистан и Азербайджан", он сообщил, что межрегиональный форум пройдет 21 мая в азербайджанском городе Губа.По его словам, данное мероприятие подчеркнет развитие двусторонних отношений с РУз и регулярность встреч с узбекскими партнерами.Юсиф Абдуллаев также подчеркнул, что для участия в нынешнем Ташкентском инвестфоруме азербайджанская делегация приехала в расширенном составе.Он также упомянул о подписанной дорожной карте для реализации нескольких проектов, отметив, что за последние 7-8 месяцев сотрудничество с Узбекистаном значительно продвинулось. В частности, открываются большие возможности в текстильном секторе. Исполнительный директор Азербайджанского Агентства по поощрению экспорта и инвестиций выразил надежду на совместную реализацию проекта по созданию текстильного предприятия.Абдуллаев напомнил и о совместных проектах в промышленности, автомобилестроении, строительстве и других отраслях, которые будут реализованы в ближайшие несколько месяцев.Кроме того, он рассказал, что Узбекистан и Азербайджан планируют довести товарооборот до $1 млрд.В свою очередь министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров рассказал, что сотрудничество с Узбекистаном активно развивается по таким основным направлениям, как транспорт, инвестиции, энергетика и промышленная кооперация.Как отметил министр, два года назад для товаров из Узбекистана были введены специальные тарифы, что позволило кратно увеличить объемы грузоперевозок.Ожидается, что этот показатель достигнет миллиона тонн в год, добавил он.Среди перспективных направлений сотрудничества участники форума также отметили ювелирную промышленность и производство стройматериалов.Напомним, что первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум прошел в Ташкенте в феврале 2023-го.По его итогам стороны подписали 11 документов в сфере инвестиций, развития межрегионального сотрудничества, предпринимательства, горной промышленности и виноделия. В их числе — межправительственное соглашение о создании совместного инвестфонда на $500 млн.

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