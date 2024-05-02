https://uz.sputniknews.ru/20240502/azerbaydjan-uzbekistan-mejregionalnyy-forum-43702862.html
Стало известно, когда и где Азербайджан и Узбекистан проведут межрегиональный форум
Стало известно, когда и где Азербайджан и Узбекистан проведут межрегиональный форум
Sputnik Узбекистан
По словам исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана, данное мероприятие подчеркнет развитие двусторонних отношений с РУз и регулярность встреч с узбекскими партнерами
2024-05-02T15:32+0500
2024-05-02T15:32+0500
2024-05-02T17:44+0500
экономика
узбекистан
азербайджан
инвестиционный форум
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Азербайджан и Узбекистан планируют провести межрегиональный форум. Об этом в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума рассказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики Юсиф Абдуллаев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Выступая на панельной дискуссии на тему "Совместный путь к успеху: Узбекистан и Азербайджан", он сообщил, что межрегиональный форум пройдет 21 мая в азербайджанском городе Губа.По его словам, данное мероприятие подчеркнет развитие двусторонних отношений с РУз и регулярность встреч с узбекскими партнерами.Юсиф Абдуллаев также подчеркнул, что для участия в нынешнем Ташкентском инвестфоруме азербайджанская делегация приехала в расширенном составе.Он также упомянул о подписанной дорожной карте для реализации нескольких проектов, отметив, что за последние 7-8 месяцев сотрудничество с Узбекистаном значительно продвинулось. В частности, открываются большие возможности в текстильном секторе. Исполнительный директор Азербайджанского Агентства по поощрению экспорта и инвестиций выразил надежду на совместную реализацию проекта по созданию текстильного предприятия.Абдуллаев напомнил и о совместных проектах в промышленности, автомобилестроении, строительстве и других отраслях, которые будут реализованы в ближайшие несколько месяцев.Кроме того, он рассказал, что Узбекистан и Азербайджан планируют довести товарооборот до $1 млрд.В свою очередь министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров рассказал, что сотрудничество с Узбекистаном активно развивается по таким основным направлениям, как транспорт, инвестиции, энергетика и промышленная кооперация.Как отметил министр, два года назад для товаров из Узбекистана были введены специальные тарифы, что позволило кратно увеличить объемы грузоперевозок.Ожидается, что этот показатель достигнет миллиона тонн в год, добавил он.Среди перспективных направлений сотрудничества участники форума также отметили ювелирную промышленность и производство стройматериалов.Напомним, что первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум прошел в Ташкенте в феврале 2023-го.По его итогам стороны подписали 11 документов в сфере инвестиций, развития межрегионального сотрудничества, предпринимательства, горной промышленности и виноделия. В их числе — межправительственное соглашение о создании совместного инвестфонда на $500 млн.
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азербайджан узбекистан межрегиональный форум
азербайджан узбекистан межрегиональный форум
Стало известно, когда и где Азербайджан и Узбекистан проведут межрегиональный форум
15:32 02.05.2024 (обновлено: 17:44 02.05.2024)
По словам исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана, данное мероприятие подчеркнет развитие двусторонних отношений с РУз и регулярность встреч с узбекскими партнерами.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
Азербайджан и Узбекистан планируют провести межрегиональный форум. Об этом в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума рассказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики Юсиф Абдуллаев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Выступая на панельной дискуссии на тему "Совместный путь к успеху: Узбекистан и Азербайджан", он сообщил, что межрегиональный форум пройдет 21 мая в азербайджанском городе Губа.
По его словам, данное мероприятие подчеркнет развитие двусторонних отношений с РУз и регулярность встреч с узбекскими партнерами.
Юсиф Абдуллаев также подчеркнул, что для участия в нынешнем Ташкентском инвестфоруме азербайджанская делегация приехала в расширенном составе.
Он также упомянул о подписанной дорожной карте для реализации нескольких проектов, отметив, что за последние 7-8 месяцев сотрудничество с Узбекистаном значительно продвинулось. В частности, открываются большие возможности в текстильном секторе. Исполнительный директор Азербайджанского Агентства по поощрению экспорта и инвестиций выразил надежду на совместную реализацию проекта по созданию текстильного предприятия.
Абдуллаев напомнил и о совместных проектах в промышленности, автомобилестроении, строительстве и других отраслях, которые будут реализованы в ближайшие несколько месяцев.
Кроме того, он рассказал, что Узбекистан и Азербайджан планируют довести товарооборот до $1 млрд.
"Вчера в рамках встречи министров была обсуждена созданная рабочая группа, которая будет определять номенклатуру товаров для увеличения товарооборота до одного миллиарда долларов. Для этого есть большой потенциал", — уточнил Абдуллаев.
В свою очередь министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров рассказал, что сотрудничество с Узбекистаном активно развивается по таким основным направлениям, как транспорт, инвестиции, энергетика и промышленная кооперация.
Как отметил министр, два года назад для товаров из Узбекистана были введены специальные тарифы, что позволило кратно увеличить объемы грузоперевозок.
"За первые три месяца 2024 года перевезено более 300 тыс. различных грузов всеми видами транспорта", — уточнил Джаббаров.
Ожидается, что этот показатель достигнет миллиона тонн в год, добавил он.
Среди перспективных направлений сотрудничества участники форума также отметили ювелирную промышленность и производство стройматериалов.
Напомним, что первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум прошел в Ташкенте в феврале 2023-го.
По его итогам стороны подписали 11 документов в сфере инвестиций, развития межрегионального сотрудничества, предпринимательства, горной промышленности и виноделия. В их числе — межправительственное соглашение о создании совместного инвестфонда на $500 млн.