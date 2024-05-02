https://uz.sputniknews.ru/20240502/mirziyoyev-tashkent-investforum-vystupleniye-43700945.html

Мирзиёев: Никакая страна не справится с острыми проблемами современности в одиночку

Мирзиёев: Никакая страна не справится с острыми проблемами современности в одиночку

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана выступил на III Ташкентском Международном инвестиционном форуме.

2024-05-02T13:45+0500

2024-05-02T13:45+0500

2024-05-02T13:45+0500

экономика

политика

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиёев

инвестиции

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/02/43697279_0:16:1280:736_1920x0_80_0_0_2e1ab47b5d6b20f2ba7c65220983f911.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Никакая страна не сможет справиться с острыми проблемами современности в одиночку, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на III Ташкентском Международном инвестиционном форуме.По словам лидера Узбекистана, нынешнее мероприятие совпало с периодом, когда в мире происходят глубокие преобразования, обостряются глобальные геополитические и экономические проблемы, возрастают угрозы и вызовы на пути к устойчивому развитию.Он отметил, что темпы роста мировой экономики в последние три года снижаются. Тенденции, связанные с прямыми иностранными инвестициями, также не оправдывают ожиданий. В 2023 году общий объем инвестиций в развивающиеся страны сократился на 9%.Также в своем выступлении руководитель страны рассказал о мерах, которые приняты в республике для кардинального улучшения инвестиционной и бизнес-среды, поэтапного устранения всех барьеров, а также для того, чтобы каждый инвестор чувствовал себя свободно и уверенно.В республике 7 лет назад начались системные реформы, направленные на великие цели, отметил Мирзиёев, подчеркнув, что главная цель, которую ставит перед собой страна, — это либерализация экономики, создание благоприятной инвестиционной среды, всестороннее расширение возможностей для предпринимателей.Также он сообщил, что в социальную сферу и инфраструктуру привлечено более $14 млрд средств международных финансовых институтов. И только в прошлом году объем иностранных инвестиций в экономику республики увеличился почти вдвое.В этой связи Мирзиёев отметил запуск свыше 300 инвестиционных и промышленных проектов совместно с ведущими компаниями и крупными мировыми брендами в сфере энергетики, в химической промышленности, в горнодобывающей отрасли и металлургии, в автомобилестроении и электротехнике, в строительстве, а также созданные сотни тысяч новых рабочих мест.Президент сообщил, что в целях поддержки предпринимательства и бизнеса разработан ряд конкретных мер и по другим приоритетным направлениям:Наша основная цель заключается в том, чтобы Узбекистан стал надежным и долгосрочным партнером для иностранных инвесторов, отметил Мирзиёев.Глава Узбекистана представил конкретные предложения, направленные на усиление защиты прав инвесторов:Также в своем выступлении президент обозначил приоритетные направления расширения взаимовыгодного сотрудничества.Это “зеленая” энергетика, банковско-финансовая сфера, полезные ископаемые, цифровая трансформация страны, развитие транспортной инфраструктуры.Он также отметил, что Новый Узбекистан – это справедливое, светское, динамично развивающееся государство, страна с огромными возможностями, а главным источником вдохновения, грандиозных идей и высоких устремлений, претворяемых в жизнь каждый день, является его трудолюбивый и благородный народ.Он также выразил уверенность, что нынешний "Международный инвестиционный форум, плодотворные переговоры выведут наше практическое сотрудничество на совершенно новый, еще более высокий уровень".

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев президент узбекистана выступление iii ташкентский международный инвестиционный форум