Мирзиёев: Никакая страна не справится с острыми проблемами современности в одиночку
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев выступает на пленарном заседании третьего Ташкентского международного инвестиционного форума.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана выступил на III Ташкентском Международном инвестиционном форуме.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Никакая страна не сможет справиться с острыми проблемами современности в одиночку, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на III Ташкентском Международном инвестиционном форуме.
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаги стран участниц III Международного инвестиционного форума
Флаги стран участниц III Международного инвестиционного форума
© Пресс-служба президента Узбекистана
По словам лидера Узбекистана, нынешнее мероприятие совпало с периодом, когда в мире происходят глубокие преобразования, обостряются глобальные геополитические и экономические проблемы, возрастают угрозы и вызовы на пути к устойчивому развитию.
"Происходят глубокие процессы трансформации мирового порядка. О нестабильности ситуации наглядно свидетельствуют сбои в цепочке поставок товаров и услуг, спад международной торговли, сокращение потока инвестиций, усиление климатических изменений", – сказал Мирзиёев.
Он отметил, что темпы роста мировой экономики в последние три года снижаются. Тенденции, связанные с прямыми иностранными инвестициями, также не оправдывают ожиданий. В 2023 году общий объем инвестиций в развивающиеся страны сократился на 9%.
"Конечно, мы хорошо понимаем, что сегодня в мире идет борьба за инвесторов. Но ясно одно.Никакая страна не сможет справиться с такими острыми проблемами современности в одиночку. Прочным фундаментом долгосрочного сотрудничества остаются дух взаимного доверия и уважения, принципы обоюдной поддержки", — подчеркнул президент Узбекистана.
Также в своем выступлении руководитель страны рассказал о мерах, которые приняты в республике для кардинального улучшения инвестиционной и бизнес-среды, поэтапного устранения всех барьеров, а также для того, чтобы каждый инвестор чувствовал себя свободно и уверенно.
В республике 7 лет назад начались системные реформы, направленные на великие цели, отметил Мирзиёев, подчеркнув, что главная цель, которую ставит перед собой страна, — это либерализация экономики, создание благоприятной инвестиционной среды, всестороннее расширение возможностей для предпринимателей.
“За последние годы наша экономика выросла почти в два раза. По итогам прошлого года этот рост составил 6%. Уровень инфляции снизился до 9 процентов. Неуклонно растут показатели торгового оборота. Сохраняется стабильность валютного рынка и золотовалютных резервов. За последние годы освоено более $60 млрд иностранных инвестиций”, — отметил глава РУз.
Также он сообщил, что в социальную сферу и инфраструктуру привлечено более $14 млрд средств международных финансовых институтов. И только в прошлом году объем иностранных инвестиций в экономику республики увеличился почти вдвое.
В этой связи Мирзиёев отметил запуск свыше 300 инвестиционных и промышленных проектов совместно с ведущими компаниями и крупными мировыми брендами в сфере энергетики, в химической промышленности, в горнодобывающей отрасли и металлургии, в автомобилестроении и электротехнике, в строительстве, а также созданные сотни тысяч новых рабочих мест.
Президент сообщил, что в целях поддержки предпринимательства и бизнеса разработан ряд конкретных мер и по другим приоритетным направлениям:
Иностранных инвесторов на 3 года освободят от налогов по дивидендам, получаемым с акций;
Недавно принят закон о приватизации. Началась реализация новой программы продажи госдоли 250 крупных предприятий и почти 1 000 объектов недвижимости, первичного публичного размещения акций 12 предприятий на фондовых рынках (IPO);
Введен рейтинг устойчивости предпринимателей. Субъектов предпринимательства с высоким рейтингом освободят от налоговых проверок.
Планируется внедрить опыт по реализации проектов в области энергетики на основе ГЧП также и в социальной сфере и других инфраструктурных проектах. В частности, совместно с китайскими компаниями разрабатываются проекты в области ирригации и автомобильных дорог, с французскими – в сфере питьевого водоснабжения, с арабскими – строительства современных медучреждений.
Важное значение придается развитию инфраструктуры промышленных зон, на эти цели направляют бюджетные средства;
Внедрены современные прозрачные принципы выделения земель предпринимателям — система аукционных торгов;
В рамках вступления во Всемирную торговую организацию принято более 60 нормативных актов, направленных на гармонизацию законодательства;
Создано Агентство по противодействию коррупции, разрабатывается национальная стратегия до 2030 года, проводятся международные мероприятия по вопросам противодействия коррупции;
В целях справедливого решения споров успешно функционирует Ташкентский международный арбитражный центр. В его составе свыше 90 авторитетных судей из зарубежных стран;
За последние 7 лет охват высшим образованием в республике увеличился с 9 до 42%, количество высших образовательных учреждений превысило 200;
В Узбекистане введен бизвизовый режим для поездок более чем в 90 государств.
Наша основная цель заключается в том, чтобы Узбекистан стал надежным и долгосрочным партнером для иностранных инвесторов, отметил Мирзиёев.
Глава Узбекистана представил конкретные предложения, направленные на усиление защиты прав инвесторов:
Будет принят закон “Об инвестициях” в новой редакции. Документ разработан в соответствии с положениями, правилами и стандартами Всемирной торговой организации.
Скоро в Узбекистане при Международном центре цифровых технологий начнет работу Международный коммерческий суд. Он займет особое место в судебно-правовой системе страны. Для этого в ближайшее время примут специальный закон. Также в процессуальные кодексы внесут нормы, направленные на полное исполнение решений Международного коммерческого суда.
В ближайшее время внедрят совершенно новые подходы в систему промзон. В управлении промышленными зонами расширят практику активного привлечения частных операторов, в том числе, опытных зарубежных компаний. Также отменят ограничения сроков деятельности специальных экономических зон.
Срок предоставления в аренду земель иностранным инвесторам продлят в 2 раза – с 25 лет до 49 лет. При этом полностью сохранят гарантированные законами действующие льготы и преференции.
Также в своем выступлении президент обозначил приоритетные направления расширения взаимовыгодного сотрудничества.
Это “зеленая” энергетика, банковско-финансовая сфера, полезные ископаемые, цифровая трансформация страны, развитие транспортной инфраструктуры.
"Приглашаем инвесторов и международные организации к участию в этих крупных региональных проектах, возрождению на современной основе Великого шелкового пути", — сказал Мирзиёев.
Он также отметил, что Новый Узбекистан – это справедливое, светское, динамично развивающееся государство, страна с огромными возможностями, а главным источником вдохновения, грандиозных идей и высоких устремлений, претворяемых в жизнь каждый день, является его трудолюбивый и благородный народ.
"Особо подчеркну, что присутствующие здесь сегодня инвесторы своими передовыми технологиями, опытом, новыми предложениями и подходами побуждают нас уверенно идти вперед. Заверяю вас, что в реализации каждой инициативы и каждого проекта моя команда будет для вас опорой, она непосредственно будет оказывать всю необходимую помощь", — сказал Мирзиёев.
Он также выразил уверенность, что нынешний "Международный инвестиционный форум, плодотворные переговоры выведут наше практическое сотрудничество на совершенно новый, еще более высокий уровень".