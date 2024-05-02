https://uz.sputniknews.ru/20240502/obrazovaniye-uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-43700057.html
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят совместные образовательные проекты с Россией
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят совместные образовательные проекты с Россией
Sputnik Узбекистан
Мероприятие в пресс-центре Sputnik Узбекистан организовано в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума
2024-05-02T12:17+0500
2024-05-02T12:17+0500
2024-05-02T13:13+0500
пресс-центр
россия
узбекистан
образование
sputnik
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/01/43691200_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09eb0ec0d6f48431f03632b69a4ebdd7.jpg
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 2 мая в 12.30 (по ташкентскому времени) состоится брифинг врио ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Виттории Идрисовой на тему совместных российско-узбекистанских образовательных проектов.Мероприятие организовано в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума.Будет ли продолжена тенденция по открытию филиалов российских вузов Узбекистане и по каким специальностям?Возможен ли проект создания русско-узбекского высшего учебного заведения, диплом которого даже без нострификации признавался бы в обеих странах?Какие задачи будет решать Центр стратегических разработок (ЦСР), соглашение об организации которого подписали Узбекистан и РФ? Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в ходе брифинга.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/01/43691200_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85f3dcd5a16336d978160098c064ade.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пресс-центр sputnik узбекистан мероприятие iii ташкентский международный инвестфорума
пресс-центр sputnik узбекистан мероприятие iii ташкентский международный инвестфорума
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят совместные образовательные проекты с Россией
12:17 02.05.2024 (обновлено: 13:13 02.05.2024)
Мероприятие организовано в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik
. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан
2 мая в 12.30 (по ташкентскому времени) состоится брифинг врио ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Виттории Идрисовой на тему совместных российско-узбекистанских образовательных проектов.
Мероприятие организовано в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума.
Будет ли продолжена тенденция по открытию филиалов российских вузов Узбекистане и по каким специальностям?
Возможен ли проект создания русско-узбекского высшего учебного заведения, диплом которого даже без нострификации признавался бы в обеих странах?
Какие задачи будет решать Центр стратегических разработок (ЦСР), соглашение об организации которого подписали Узбекистан и РФ?
Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в ходе брифинга.