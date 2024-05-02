https://uz.sputniknews.ru/20240502/obrazovaniye-uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-43700057.html

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят совместные образовательные проекты с Россией

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят совместные образовательные проекты с Россией

Sputnik Узбекистан

Мероприятие в пресс-центре Sputnik Узбекистан организовано в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума

2024-05-02T12:17+0500

2024-05-02T12:17+0500

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пресс-центр

россия

узбекистан

образование

sputnik

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 2 мая в 12.30 (по ташкентскому времени) состоится брифинг врио ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Виттории Идрисовой на тему совместных российско-узбекистанских образовательных проектов.Мероприятие организовано в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума.Будет ли продолжена тенденция по открытию филиалов российских вузов Узбекистане и по каким специальностям?Возможен ли проект создания русско-узбекского высшего учебного заведения, диплом которого даже без нострификации признавался бы в обеих странах?Какие задачи будет решать Центр стратегических разработок (ЦСР), соглашение об организации которого подписали Узбекистан и РФ? Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в ходе брифинга.

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