https://uz.sputniknews.ru/20240502/uzbekistan-povysheniye-minimalnyye-pensii-posobiya-43696781.html
В Узбекистане повысили минимальные пенсии и пособия
В Узбекистане повысили минимальные пенсии и пособия
Sputnik Узбекистан
Рост и тех, и других связан с изменением показателя минимальных потребительских расходов
2024-05-02T11:07+0500
2024-05-02T11:07+0500
2024-05-02T11:07+0500
узбекистан
пенсия
пособие
общество
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Узбекистане с 1 мая повышаются минимальные размеры пенсий и пособий, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда при министерстве экономики и финансов.Соответствующий Указ подписал Шавкат Мирзиёев.Уточняется, что повышение связано с изменением показателя минимальных потребительских расходов: с 621 тыс. до 648 тыс. сумов в месяц.Размеры минимальных пенсий и пособий доведены до показателя минимальных потребительских расходов (черты бедности):Таким образом, пенсии 751 тыс. пенсионеров по возрасту и 110 тыс. получателей такого пособия довели до уровня минимальных потребительских расходов.В Пенсионном фонде добавили, что пенсионеры будут получать повышенную сумму уже с мая.
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узбекистан повышение минимальные пенсии пособия
узбекистан повышение минимальные пенсии пособия
В Узбекистане повысили минимальные пенсии и пособия
Рост и тех, и других связан с изменением показателя минимальных потребительских расходов.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
В Узбекистане с 1 мая повышаются минимальные размеры пенсий и пособий, сообщила
пресс-служба Пенсионного фонда при министерстве экономики и финансов.
Соответствующий Указ подписал Шавкат Мирзиёев.
Уточняется, что повышение связано с изменением показателя минимальных потребительских расходов: с 621 тыс. до 648 тыс. сумов в месяц.
Размеры минимальных пенсий и пособий доведены до показателя минимальных потребительских расходов (черты бедности):
минимальный размер пенсии по возрасту при неполном стаже работы с учетом доплаты увеличится с 621 тыс. до 648 тыс. сумов в месяц;
минимальный размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по случаю потери кормильца — увеличится с 621 тыс. до 648 тыс. сумов с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи в соответствии с действующим порядком.
Таким образом, пенсии 751 тыс. пенсионеров по возрасту и 110 тыс. получателей такого пособия довели до уровня минимальных потребительских расходов.
В Пенсионном фонде добавили, что пенсионеры будут получать повышенную сумму уже с мая.