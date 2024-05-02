https://uz.sputniknews.ru/20240502/uzbekistan-povysheniye-minimalnyye-pensii-posobiya-43696781.html

В Узбекистане повысили минимальные пенсии и пособия

В Узбекистане повысили минимальные пенсии и пособия

Sputnik Узбекистан

Рост и тех, и других связан с изменением показателя минимальных потребительских расходов

2024-05-02T11:07+0500

2024-05-02T11:07+0500

2024-05-02T11:07+0500

узбекистан

пенсия

пособие

общество

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Узбекистане с 1 мая повышаются минимальные размеры пенсий и пособий, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда при министерстве экономики и финансов.Соответствующий Указ подписал Шавкат Мирзиёев.Уточняется, что повышение связано с изменением показателя минимальных потребительских расходов: с 621 тыс. до 648 тыс. сумов в месяц.Размеры минимальных пенсий и пособий доведены до показателя минимальных потребительских расходов (черты бедности):Таким образом, пенсии 751 тыс. пенсионеров по возрасту и 110 тыс. получателей такого пособия довели до уровня минимальных потребительских расходов.В Пенсионном фонде добавили, что пенсионеры будут получать повышенную сумму уже с мая.

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