https://uz.sputniknews.ru/20240502/v-tashkente-nachal-rabotu-iii-mejdunarodnyy-investitsionnyy-forum--chto-v-programme-43696066.html

В Ташкенте начал работу III Международный инвестиционный форум — что в программе

В Ташкенте начал работу III Международный инвестиционный форум — что в программе

Sputnik Узбекистан

В этом году в работе форума ожидается рекордное количество участников из 93 стран мира.

2024-05-02T10:28+0500

2024-05-02T10:28+0500

2024-05-02T10:31+0500

инвестиционный форум

ташкент

экономика

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Ташкенте начал работу III Международный инвестиционный форум (ТМИФ), который будет проходить 2-3 мая, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Масштабное деловое мероприятие проводится по инициативе Шавката Мирзиёева. Форум стал ежегодной платформой для привлечения иностранных инвесторов, расширения деловых связей и реализации новых проектов в республике.В этом году ТМИФ ожидает рекордное количество участников — почти 2 500 делегатов из 93 стран мира, в том числе руководители правительств, главы крупных компаний и представители влиятельных международных организаций, таких как ООН, ЕБРР, ОПЕК и ШОС.На пленарном заседании форума выступит президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Форум предоставит уникальную возможность для установления деловых контактов в таких перспективных отраслях, как цифровая трансформация, развитие транспортно-логистических маршрутов, инфраструктуры и "зеленой экономики" и других сфер.Для раскрытия инвестиционного потенциала Узбекистана в рамках мероприятия будет проведено более 40 мероприятий, включая секционные заседания, круглые столы и презентации.Важнейшей частью форума станет церемония запуска ряда крупных проектов с участием иностранных партнеров.Кроме того, 3 мая в рамках ТМИФ пройдет вторая пленарная сессия Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана.Напомним, что на первый форум, состоявшийся в 2022 году, приехали более тысячи иностранных гостей из 56 стран.

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