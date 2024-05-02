https://uz.sputniknews.ru/20240502/vinegret-iz-zapadnoy-texniki-uskorit-porajenie-ukrainy-43697713.html

"Винегрет" из западной техники ускорит поражение Украины

"Винегрет" из западной техники ускорит поражение Украины

Sputnik Узбекистан

Судя по отчаянным заголовкам в мировых СМИ и тревожным заявлениям западных говорящих голов, армия РФ в рамках СВО все более успешно применяет стратегию обнуления, сводя на нет масштабные инициативы натовского интернационала по нанесению России военного поражения

2024-05-02T13:15+0500

2024-05-02T13:15+0500

2024-05-02T13:15+0500

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"Обнуление" прошлогоднего контрнаступления ВСУ фактически обескровило укроармию и почти полностью ликвидировало ее довоенный кадровый состав. Полным ходом идет ликвидация украинской ПВО: наши специалисты буквально охотятся за западными комплексами, освобождая небо для эффективной работы российской тактической авиации. Почти каждый день появляются новости о ходе поражения украинской энергосистемы. Сейчас, похоже, на фоне начала поставок Киеву западных вооружений в рамках так называемого нового пакета, руководство Минобороны и Генштаба России также сделало ставку на его полное "обнуление".Еще 23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сделал ряд важных заявлений, которые громко разошлись по отечественному инфополю (например, о суммарных потерях ВСУ с начала СВО, составляющих более 500 000 человек), потому что большие и круглые цифры обсуждать всегда интереснее. Одно же сообщение Шойгу почти не привлекло внимания, а зря: оно, по сути, означает новый и решающий этап в СВО.А заявил министр обороны следующее: "ВС России повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине". Это подтверждает все новые свидетельства того, что наше военное и политическое руководство ни секунды не сомневалось, будет ли принят очередной пакет военной помощи Украине, и начало заранее и системно готовиться к потоку западных вооружений.Главная задача, которая была поставлена перед соответствующими службами и подразделениями ВС России, — как уничтожить новую военную технику, идущую с Запада, так и сделать невозможными ремонт и обслуживание вооружений, уже поставленных ВСУ.Подобная работа не связана напрямую с освобождением населенных пунктов и знаковыми победами и поэтому часто остается за кадром. Но, судя по всему, задача эта решается весьма успешно.На днях в немецком издании Welt была опубликована статья, где с печалью констатируется, что "российская армия незамедлительно уничтожает поставляемое на Украину западное вооружение". Благодаря хорошей работе российской разведки (и, конечно, ударным частям) ВС России выводят из строя спешащую на фронт технику до того, как она попадет в руки ВСУ.К жалобному хору присоединилось американское издание Newsweek, которое утверждает, что плохие русские практически с колес "успешно уничтожают самую ценную военную технику ВСУ".Такая же грустная (для Запада и Киева) картина царит в области обслуживания и ремонта пестрого вооружения, которое лихорадочно собирают по нитке со всей НАТО и за ее пределами.В начальном периоде СВО на фоне даже порой избыточных запасов западного вооружения ВСУ не испытывали суперсерьезных проблем с его использованием: что ломалось или подбивалось — тут же заменялось новым либо быстро чинилось из присланных запасов в специальных местах.Но с увеличением масштабов "обнуления" военной логистики, уничтожения складов, транспортных узлов, ремонтных цехов, линий поставок и так далее эта благодать начала быстро испаряться, и годной для боевых действий военной техники у ВСУ с каждым днем становится все меньше.В издании The Wall Street Journal вышла статья, накал плача в которой мог бы вызвать острую зависть у легендарной Ярославны. Чего стоит один заголовок: "Поиск запчастей для натовского вооружения стал для ВСУ кошмаром". Главный посыл — украинская армия стоит на пороге коллапса из-за нарастающих трудностей по поиску запчастей для западной "сборной солянки", где число различных систем вооружения от разных производителей из разных стран перешагнуло две сотни.Дело в том, что хваленые "стандарты НАТО" на поверку вышли для ВСУ боком. Характерный пример: самые распространенные на Западе артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Оказалось, что они производятся в разных странах НАТО аж в 14 вариантах и сплошь и рядом не подходят к различным натовским орудиям опять же разных модификаций. Результат: программное обеспечение снаряды не распознает, допуски калибра снарядов не совпадают с реальным калибром стволов — орудия даже при наличии снарядов стрелять не могут.С самими натовскими орудиями в ВСУ вообще происходит непрекращающийся спектакль "Женитьба Фигаро". Только за одно лето 2023 года, по некоторым данным, Запад поставил Украине более 1500 "самых современных и, конечно, лучших в мире" артиллерийских систем. Но те же американцы, пытаясь понять, а где же перемога, выяснили, что эффективность западной артиллерии не превышает 30 процентов. Почему? Потому что: а) натовские орудия "не любят грязь и влагу", б) они совершенно не предназначены для ремонта в поле, в) для ремонта западных пушек требуются строго определенные инструменты и материалы, г) многочисленные "умные" приборы на данных суперпушках невероятно капризны и требуют постоянного профессионального контроля, д) ресурс чудо-пушек очень небольшой, и если затянул с нежной профилактикой, то — бум! — груз 200 обеспечен.Например, из-за сложностей в обслуживании и ремонте натовских орудий только в 44-й (Львовской) артиллерийской бригаде ВСУ в период "контрнаступа" погибли 13 командиров орудий. В 43-й бригаде ВСУ из пяти переданных в 2023 году "передовых" немецких самоходок три были "обнулены" нашими солдатами, а две "самоуничтожились из-за плохих условий эксплуатации".Из поставленных Германией в 2023 году 19 танков Leopard 1A5 четыре оказались сразу небоеспособны: не работает проводка, заедает башня, глючат приборы, выпадают пушки и так далее.Польские БТР Rosomak, вооруженные 30-миллиметровой пушкой Mk 44 Bushmaster, практически все вышли из чата: пушку производят итальянцы, у поляков и украинцев для нее запчастей нет, а возиться с этой историей итальянцы не хотят.Укросолдаты жалуются, что из десяти американских БТР М113 могут ездить только пять — нет гусениц. А если есть, они не подходят: на одни машины нужны гусеницы металлические, а на другие — с резиной. По факту сплошь и рядом ситуации, когда в ВСУ из трех нерабочих машин собирают одну более-менее рабочую. В интервью изданию Le Figaro солдаты ВСУ признавались, что западная военная техника "ненадежная, опасная, а запасных частей у нас больше нет".Все это означает, что "обнуление" старых и новых пакетов поддержки Киева идет по плану и наша доблестная армия день и ночь нарезает из западной сборной солянки отличный винегрет.Конечно, кое-что останется: в экспозиции на Поклонной горе еще есть места, а интерес публики огромный.

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запад техника ускорение поражение украина