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https://uz.sputniknews.ru/20240503/ministr-obrazovaniya-rf-posescheniye-filialy-vuzov-uzbekistan-43711539.html
Это большое достижение – глава Минобрнауки РФ посетил филиалы российских вузов в РУз
Это большое достижение – глава Минобрнауки РФ посетил филиалы российских вузов в РУз
Sputnik Узбекистан
Валерий Фальков побывал в нескольких филиалах российских вузов в Узбекистане и поздравил студентов с наступающим Днем Победы
2024-05-03T10:46+0500
2024-05-03T11:34+0500
россия
узбекистан
образование
сотрудничество
алмалыкский филиал ниту "мисис"
минобрнауки россии
общество
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В ходе пребывания в Узбекистане министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посетил филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС" в Алмалыке, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.С 2018 года филиал готовит высококвалифицированные кадры для горной и металлургической промышленности Узбекистана. Здесь обучаются более 850 человек из разных регионов республики.Среди ключевых партнеров Алмалыкского филиала НИТУ МИСИС — АО "Алмалыкский ГМК", АО "Навоийский ГМК", АО "Узметкомбинат", АО "Узвторцветмет" и другие.Министр отметил, что филиал как проект состоялся, он активно и гармонично развивается.Также он поделился впечатлениями от посещения Ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и филиала Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева в Ташкенте.Валерий Фальков поздравил студентов алмалыкского филиала НИТУ МИСИС с наступающим Днем Победы."Сегодня, в преддверии этого большого праздника — Дня Великой Победы, мы не только укрепляем дружбу между двумя нашими странами, но и отдаем дань памяти тем, кто воевал, кто отдал свою жизнь, тем, кто возвратился в родные города, деревни, кишлаки, аулы. Мы знаем, что вместе, плечом к плечу Победу добывали и русские, и узбеки, и таджики, и казахи, и украинцы, и многие, многие другие народы Советского Союза. Важно помнить подвиг наших предков и передавать эту память следующим поколениям. Сейчас мы сталкиваемся с колоссальными беспрецедентными вызовами, но опираясь на ту дружбу, которая исторически сложилась между нашими странами и народами, мы, конечно, способны вместе противостоять любым вызовам", — подчеркнул глава Минобрнауки России. Также он принял участие в церемонии посадки деревьев на территории Алмалыкского филиала НИТУ МИСИС.В тот же день Валерий Фальков посетил филиал МГИМО в Ташкенте — первый зарубежный филиал российского вуза. Филиал уже произвел три выпуска на магистерских программах (75 выпускников) и один — в бакалавриате (36 человек). В этом году дипломы получат еще 137 студентов.План развития филиала на ближайшие годы предусматривает увеличение площадей для реализации проекта полноценного школьного образования на русском языке и по российской образовательной программе с учетом имеющегося опыта Лицея МГИМО в Ташкенте.
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глава минобрнауки рф валерий фальков оценка работа филиалы российских вузов узбекистан
глава минобрнауки рф валерий фальков оценка работа филиалы российских вузов узбекистан

Это большое достижение – глава Минобрнауки РФ посетил филиалы российских вузов в РУз

10:46 03.05.2024 (обновлено: 11:34 03.05.2024)
© Минобрнауки РФМинистр образования и науки России Валерий Фальков посетил Узбекистан
Министр образования и науки России Валерий Фальков посетил Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2024
© Минобрнауки РФ
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Валерий Фальков высоко оценил работу филиалов российских вузов в Узбекистане и поздравил студентов с наступающим Днем Победы.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В ходе пребывания в Узбекистане министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посетил филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС" в Алмалыке, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
С 2018 года филиал готовит высококвалифицированные кадры для горной и металлургической промышленности Узбекистана. Здесь обучаются более 850 человек из разных регионов республики.
Среди ключевых партнеров Алмалыкского филиала НИТУ МИСИС — АО "Алмалыкский ГМК", АО "Навоийский ГМК", АО "Узметкомбинат", АО "Узвторцветмет" и другие.
Министр отметил, что филиал как проект состоялся, он активно и гармонично развивается.

"Здесь созданы все возможности для получения качественного высшего образования, воспитания молодежи с пониманием всего многообразия культуры и истории России и Узбекистана, всей динамики дружбы между нашими странами", — сказал Фальков.

© Минобрнауки РФМинистр образования и науки России Валерий Фальков посетил Узбекистан
Министр образования и науки России Валерий Фальков посетил Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2024
Министр образования и науки России Валерий Фальков посетил Узбекистан
© Минобрнауки РФ
Также он поделился впечатлениями от посещения Ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и филиала Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева в Ташкенте.
"Я впервые в жизни в Узбекистане и могу сказать, что увиденные мной российские филиалы здесь прекрасно оборудованы, созданы с четким пониманием, как готовить кадры и для кого. И самое главное, я вижу в филиалах горящие глаза студентов…Это большое достижение, надо и дальше активно работать, совершенствовать знания и умения ради дальнейшего развития наших стран", — сказал глава Минобрнауки России.
Валерий Фальков поздравил студентов алмалыкского филиала НИТУ МИСИС с наступающим Днем Победы.
"Сегодня, в преддверии этого большого праздника — Дня Великой Победы, мы не только укрепляем дружбу между двумя нашими странами, но и отдаем дань памяти тем, кто воевал, кто отдал свою жизнь, тем, кто возвратился в родные города, деревни, кишлаки, аулы. Мы знаем, что вместе, плечом к плечу Победу добывали и русские, и узбеки, и таджики, и казахи, и украинцы, и многие, многие другие народы Советского Союза. Важно помнить подвиг наших предков и передавать эту память следующим поколениям. Сейчас мы сталкиваемся с колоссальными беспрецедентными вызовами, но опираясь на ту дружбу, которая исторически сложилась между нашими странами и народами, мы, конечно, способны вместе противостоять любым вызовам", — подчеркнул глава Минобрнауки России.
Также он принял участие в церемонии посадки деревьев на территории Алмалыкского филиала НИТУ МИСИС.
© Минобрнауки РФМинистр образования и науки России Валерий Фальков посетил Узбекистан
Министр образования и науки России Валерий Фальков посетил Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2024
Министр образования и науки России Валерий Фальков посетил Узбекистан
© Минобрнауки РФ
В тот же день Валерий Фальков посетил филиал МГИМО в Ташкенте — первый зарубежный филиал российского вуза.
© Пресс-служба Минобрнауки РФГлава Минобрнауки РФ Валерий Фальков посетил филиал МГИМО в Ташкенте
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков посетил филиал МГИМО в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2024
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков посетил филиал МГИМО в Ташкенте
© Пресс-служба Минобрнауки РФ
Филиал уже произвел три выпуска на магистерских программах (75 выпускников) и один — в бакалавриате (36 человек). В этом году дипломы получат еще 137 студентов.
© Пресс-служба Минобрнауки РФГлава Минобрнауки РФ Валерий Фальков посетил филиал МГИМО в Ташкенте
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков посетил филиал МГИМО в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2024
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков посетил филиал МГИМО в Ташкенте
© Пресс-служба Минобрнауки РФ
План развития филиала на ближайшие годы предусматривает увеличение площадей для реализации проекта полноценного школьного образования на русском языке и по российской образовательной программе с учетом имеющегося опыта Лицея МГИМО в Ташкенте.
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