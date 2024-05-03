https://uz.sputniknews.ru/20240503/ministr-obrazovaniya-rf-posescheniye-filialy-vuzov-uzbekistan-43711539.html

Это большое достижение – глава Минобрнауки РФ посетил филиалы российских вузов в РУз

Это большое достижение – глава Минобрнауки РФ посетил филиалы российских вузов в РУз

Sputnik Узбекистан

Валерий Фальков побывал в нескольких филиалах российских вузов в Узбекистане и поздравил студентов с наступающим Днем Победы

2024-05-03T10:46+0500

2024-05-03T10:46+0500

2024-05-03T11:34+0500

россия

узбекистан

образование

сотрудничество

алмалыкский филиал ниту "мисис"

минобрнауки россии

общество

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В ходе пребывания в Узбекистане министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посетил филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС" в Алмалыке, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.С 2018 года филиал готовит высококвалифицированные кадры для горной и металлургической промышленности Узбекистана. Здесь обучаются более 850 человек из разных регионов республики.Среди ключевых партнеров Алмалыкского филиала НИТУ МИСИС — АО "Алмалыкский ГМК", АО "Навоийский ГМК", АО "Узметкомбинат", АО "Узвторцветмет" и другие.Министр отметил, что филиал как проект состоялся, он активно и гармонично развивается.Также он поделился впечатлениями от посещения Ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и филиала Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева в Ташкенте.Валерий Фальков поздравил студентов алмалыкского филиала НИТУ МИСИС с наступающим Днем Победы."Сегодня, в преддверии этого большого праздника — Дня Великой Победы, мы не только укрепляем дружбу между двумя нашими странами, но и отдаем дань памяти тем, кто воевал, кто отдал свою жизнь, тем, кто возвратился в родные города, деревни, кишлаки, аулы. Мы знаем, что вместе, плечом к плечу Победу добывали и русские, и узбеки, и таджики, и казахи, и украинцы, и многие, многие другие народы Советского Союза. Важно помнить подвиг наших предков и передавать эту память следующим поколениям. Сейчас мы сталкиваемся с колоссальными беспрецедентными вызовами, но опираясь на ту дружбу, которая исторически сложилась между нашими странами и народами, мы, конечно, способны вместе противостоять любым вызовам", — подчеркнул глава Минобрнауки России. Также он принял участие в церемонии посадки деревьев на территории Алмалыкского филиала НИТУ МИСИС.В тот же день Валерий Фальков посетил филиал МГИМО в Ташкенте — первый зарубежный филиал российского вуза. Филиал уже произвел три выпуска на магистерских программах (75 выпускников) и один — в бакалавриате (36 человек). В этом году дипломы получат еще 137 студентов.План развития филиала на ближайшие годы предусматривает увеличение площадей для реализации проекта полноценного школьного образования на русском языке и по российской образовательной программе с учетом имеющегося опыта Лицея МГИМО в Ташкенте.

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